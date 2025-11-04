Grindeanu: „Dacă eram în locul lui Nicușor Dan nu aș fi fost de acord cu numirea Oanei Gheorghiu”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, își menține criticile la adresa premierului Ilie Bolojan cu privire la numirea în funcția de vicepremier a Oanei Gheorghiu.

Sorin Grindeanu, liderul PDS, continuă să-l critice pe premierul Ilie Bolojan în legătură cu numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Președintele interimar al PSD spune că are tot respectul pentru omul Oana Gheoghiu și ceea ce a făcut pentru semeni, dar spune că nu vrea să amestece lucrurile, întrucât consideră grave afirmațiile sale la adresa Administrației Trump.

”Nu am de ce să-mi schimb punctul de vedere. Venirea ei în guvern după ce a spus acele lucruri despre administrația Trump nu e un lucru care să ne facă bine. Mi-aș dori ca noi să respectăm partenerul strategic, chiar dacă putem să avem și păreri personale. În momentul în care devii oficial și ești pe o poziție din asta și ai catalogat dur oameni din administrația Trump atunci cu această chestiune am o problemă. Dacă aș fi fost în locul președintelui Nicușor Dan nu aș fi fost de acord cu numirea doamnei Oana Gheorghiu”, potrivit lui Sorin Grindeanu la Antena 3.

Premierul Ilie Bolojann a nominalizat-o pe Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, pentru funcția de viceprim-ministru și săptămâna trecută a depus jurâmântul la Cotroceni.

Cunoscută pentru proiectul Spitalului de Copii bolnavi de cancer, Gheorghiu ar urma să se implice în reformele asumate de noul Guvern.