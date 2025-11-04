search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Grindeanu: „Dacă eram în locul lui Nicușor Dan nu aș fi fost de acord cu numirea Oanei Gheorghiu”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, își menține criticile la adresa premierului Ilie Bolojan cu privire la numirea în funcția de vicepremier a Oanei Gheorghiu.

Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD FOTO: Mediafax
Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD FOTO: Mediafax

Sorin Grindeanu, liderul PDS, continuă să-l critice pe premierul Ilie Bolojan în legătură cu numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Președintele interimar al PSD spune că are tot respectul pentru omul Oana Gheoghiu și ceea ce a făcut pentru semeni, dar spune că nu vrea să amestece lucrurile, întrucât consideră grave afirmațiile sale la adresa Administrației Trump. 

”Nu am de ce să-mi schimb punctul de vedere. Venirea ei în guvern după ce a spus acele lucruri despre administrația Trump nu e un lucru care să ne facă bine. Mi-aș dori ca noi să respectăm partenerul strategic, chiar dacă putem să avem și păreri personale. În momentul în care devii oficial și ești pe o poziție din asta și ai catalogat dur oameni din administrația Trump atunci cu această chestiune am o problemă. Dacă aș fi fost în locul președintelui Nicușor Dan nu aș fi fost de acord cu numirea doamnei Oana Gheorghiu”, potrivit lui Sorin Grindeanu la Antena 3.

Premierul Ilie Bolojann a nominalizat-o pe Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, pentru funcția de viceprim-ministru și săptămâna trecută a depus jurâmântul la Cotroceni.

Cunoscută pentru proiectul Spitalului de Copii bolnavi de cancer, Gheorghiu ar urma să se implice în reformele asumate de noul Guvern.

Politică

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
digi24.ro
image
Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri
stirileprotv.ro
image
Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte. AMENZI drastice pentru cine tulbură liniștea
gandul.ro
image
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
mediafax.ro
image
De ce a ales Novak Djokovic să-și părăsească țara și să se mute în Grecia. Motivul neașteptat: „Sunt minunate”
fanatik.ro
image
China se opune predării Alinei Apostol până la plata ultimului dolar. Procedura repatrierii româncei deținute în China din decembrie 2017
libertatea.ro
image
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat scandalul: ”Lasă-mă în pace”
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Parizer, crenvurşti şi şuncă de Praga, la analize în laborator. Rezultatele sunt revoltătoare
observatornews.ro
image
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de tensiune'
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Cât este pensia pe caz de boală 2025. Suma actualizată
playtech.ro
image
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Decizie definitivă a instanței în procesul pentru marca Steaua! Prima reacție a lui Gigi Becali
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
,,Nu mai rezist, salvați-mă!” Ultimele cuvinte ale lui Octav, românul care a murit în Italia, după ce a rămas blocat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti
kanald.ro
image
Românii se uită de două ori și la o Dacia nouă, de mărci străine nici nu mai vorbim. Cu cât au scăzut înmatriculările și...
playtech.ro
image
Ea este tânăra ucisă de propriul iubit pentru că a refuzat să facă avort! A fost găsită fără suflare în mașină, cu ecografia lângă ea, la scurt timp după ce l-a anunțat despre sarcină
wowbiz.ro
image
E cutremur! Ilie Bolojan prelungeşte austeritatea în 2026: Se îngheaţă pensii, salarii şi alocaţii!
romaniatv.net
image
Un milion de clienți pentru Hidroelectrica. Anunț important privind facturile și contractele la energie
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Anda Adam și Joseph, gest de suflet pentru familiile care i-au ajutat în Asia Express: „Pregătim pentru ei niște pachete”
click.ro
Vinete, Pexels (3) jpg
Există 21 de tipuri diferite de penisuri, spun studiile. Cum să ai parte de plăcere maximă, indiferent de formă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?

OK! Magazine

image
Fiul nelegitim al Prințului Albert preferă doar cercurile selecte. Unde a apărut Alexandre Grimaldi

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate