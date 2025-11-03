Ședința «Ora Premierului», reprogramată după absența lui Ilie Bolojan din Parlament, anunță Grindeanu. „În mod clar va veni”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a anunțat luni că ședința „Ora Premierului” va fi reprogramată, după ce Ilie Bolojan nu s-a prezentat în Parlament, deși PSD și AUR solicitaseră prezența sa. Alături de premier, a fost solicitată și prezența miniștrilor Apărării și Externelor, Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu.

„Eu le-am cerut colegilor mei de la cabinet să ia legătura cu cabinetul primului-ministru pentru a stabili o dată la care să poată să vină. Pentru că în mod direct premierul, prin ceea ce înseamnă Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Externe, este titular. Asta este practica pe care o avem. Am cerut și prezența ministrului Apărării și a ministrului de Externe. Astea sunt lucruri pe care colegii mei le-au cerut în Biroul Permanent. (...) . În mod clar, va veni”, a spus Sorin Grindeanu la Parlament.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis duminică, 2 noiembrie, că a primit „cu interes” invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR, dar nu va merge la „Ora Premierului" din Parlamentul României, luni 3 noiembrie.

PSD și AUR vor explicații

Solicitarea a fost depusă la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, joi, la ora 14.00.

Tema dezbaterii propuse de PSD este ”Retragerea trupelor americane din România — lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiile asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României”.

Miercuri, şi AUR a făcut o solicitare similară, în care îl chema pe şeful Executivului la Ora prim-ministrului.