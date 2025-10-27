Sorin Grindeanu, despre tensiunile cu Ilie Bolojan: „Nu se aşteaptă nimeni să aplaudăm ca în Coreea de Nord”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis luni că nu există nicio rivalitate între el şi premierul Ilie Bolojan, adăugând că nimeni ”nu se aşteaptă nimeni la frăţii” în coaliția de guvernare.

”Eu mă întâlnesc mâine la coaliţie, am vorbit cu dânsu şi ieri, am vorbit şi astăzi. Eu nu concurez cu premierul Bolojan. N-avem niciun fel de culoare comune, de alergat, împreună. Niciun fel de concurenţă cu Ilie Bolojan”, a spus preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la Antena 1, despre relaţia sa cu premierul Ilie Bolojan.

El a precizat că, atâta timp cât bătăliile electorale între PSD şi PNL sau între PSD şi USR au fost cele care se ştiu, ”nu se aşteaptă nimeni la frăţii”.

”Nu se aşteaptă nimeni să facem o mare Horă a Unirii sau să aplaudăm cu toţii ca în Coreea de Nord. Eu cred că oamenii aşteaptă de la noi, de la PSD să venim cu politici publice, să ne susţinem punctul de vedere, să încercăm să-l argumentăm foarte bine, să fie acceptat în coaliţie şi să mergem mai departe. Despre asta e vorba”, a mai spus președintele interimar al PSD.

Grindeanu a spus totodată că trebuie să se depăşească acest moment şi trebuie să se vină şi să se vorbească mai mult despre oameni şi despre politici publice.

”Circul, orgoliile, cine e cel mai puternic, aceste lucruri dau satisfacţie de moment. Dar eu nu cred că sunt potrivite, dacă vrei să faci lucruri bune pentru oameni şi să ai şi rezultate. Insist pe aceste lucruri, fiindcă din punctul nostru de vedere al PSD-ului nu poţi să separi oamenii de rezultate. Şi amândouă, într-un stat european modern, trebuie să meargă împreună, nu separat. Nu trebuie să vorbim doar de rezultate şi să uităm de oameni. Pentru că tu faci politici publice ca să se adreseze acelea oamenilor. Nu ca să dai bine contabiliceşte, pe hârtie. Trebuie să guvernezi cu sufletul, cu inima către oameni, şi pentru oameni”, a subliniat Grindeanu.