Președintele Forța Dreptei, fostul premier Ludovic Orban, este de părere că e nevoie de comunicare pentru combaterea fake-news-urilor lansate de politicienii suveraniști, în perspectiva următoarelor alegeri.

Întrebat cu privire la forța valului suveranist în alegerile următoare, Orban a explicat la Interviurile Adevărul că este nevoie de comunicare din partea liderilor politici ai partidelor de la guvernare: „E foarte important să comunici pentru că, din păcate, cele mai multe otrăvuri care intră în mintea oamenilor intră ca urmare a bombardamentului cotidian de fake-news-uri, de informații false, manipulatoare, cu care mințile oamenilor sunt poluate zi de zi pe rețelele de socializare. Trebuie contracarate toate tembelismele care circulă, toate minciunile gogonate”.

Potrivit liderului, comunicarea în vârful Executivului s-a îmbunătățit, însă este loc de mai bine: „Domnul Bolojan încearcă să comunice și a început să comunice mai bine, ca să vă spun drept, deși e loc mare de îmbunătățire și în acest domeniu. I-aș sugera să fie mai prieten cu mass-media, să fie mai empatic, mai uman în comunicare. Că el așa e. El, de fapt, are o mască așa de severitate și pentru că este într-o oricare măsură emotiv și pentru ca să nu pară slab. Dar el e un om cu bun simț, care înțelege și care, oricum, face un mare sacrificiu, vă spun sincer. Câți ar fi acceptați să își asume răspunderea guvernării în această perioadă”.

Pe de altă parte, „AUR nu poate să guverneze, pentru că nu are nicio idee despre guvernare, nicio competență și nicio soluție care să stea în picioare pentru guvernare. Ei sunt buni numai să enerveze lumea, să-i revolte, să-i indigneze, să lanseze fake-uri, să dea impresia că ei sunt o alternativă, în condiții în care ei nu sunt o alternativă la guvernare. Ăsta este adevărul. Lucrul ăsta trebuie spus, trebuie arătat”, a mai spus Ludovic Orban.

Ce spune despre tehnicile folosite de liderii suveraniști

Comentând o poziționare a președintelui Nicușor Dan, care a spus recent, într-un interviu pentru presa franceză, că electoratul partidelor suveraniste este format din oameni nemulțumiți de partidele actuale, și nu de extremiști, Orban a subliniat amenințarea partidelor suveraniste: „printr-o manipulare foarte subtilă, ei reușesc, de fapt, să determine atitudini care, de fapt, în sine, sunt pro-Rusia, pro-dictatură, pro tot ceea ce înseamnă violență, agresivitate, practic, o atitudine care, până la urmă, generează o atitudine împotriva instituțiilor democratice și împotriva democrației și, până la urmă, împotriva drepturilor și libertăților individuale.

Așa că trebuie să fii foarte atent când vorbești așa. Sigur că ei sunt cetățeni români, sigur că ei au drepturi și libertăți, sigur că ei au drepturi la opinie. Pe de altă parte, poți să faci așa o caracterizare, să generalizezi că ei nu sunt pro-Ruși, ei nu sunt anti-UE, ei nu sunt anti-democrație, pentru că o parte dintre ei au ajuns să fie așa. În mare parte, ca urmare a unei manipulări foarte subtile, foarte agresive, care practic otrăvește zi de zi, oră de oră mintea oamenilor, în special prin intermediul rețelelor de socializare, dar nu numai, ci și prin canale media care sunt asumat filoruse”.