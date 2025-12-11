Video Explicațiile Liei Savonea privind apelul din timpul conferinței de la Curtea de Apel: „Era în contextul conferinței de presă”

Vicepreședintele Curții de Apel București, Ionela Tudor, i-a transmis președintei Liana Arsenie, în timpul discuțiilor tensionate cu presa susținute joi: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”. Savonea a explicat care a fost motivul apelului.

Contactată de Digi24.ro, Lia Savonea a explicat că apelul respectiv avea o justificare strict administrativă și că nu ar fi intervenit în activitatea Curții de Apel.

„Am primit eu o întrebare la Curte legată de dosarul lui Vanghelie, dacă eu eram la Curte când s-a judecat dosarul. Am redirecționat mesajul purtătorului de cuvânt. Nu am urmărit, nu știam dinamica, le-am zis doar că trebuie să clarificați lucrul ăsta: Vedeți că e o întrebare pe care voi trebuie să o clarificați, era în contextul conferinței de presă”, a declarat aceasta pentru sursa menționată.era în contextul conferinței de presă

Ionela Tudor, vicepreședinte al Curții de Apel București și totodată purtător de cuvânt al instituției, ar fi fost cea căreia i-a fost redirecționată solicitarea de presă privind dosarul lui Marian Vanghelie.

Conferința de presă, la care au fost prezenți și membrii Colegiului de conducere al Curții de Apel București s-a desfășurat într-o atmosferă tensionată. Președinta instanței, Liana Nicoleta Arsenie, a avut mai multe dialoguri aprinse cu jurnaliștii.