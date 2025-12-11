Video Judecătoarea care a acuzat că magistrații sunt „terorizați cu acțiuni disciplinare” ar fi vizată de o cercetare disciplinară

Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Secția Penală a Curții de Apel București (CAB), care a acuzat public conducerea Curții de „toxicitate” și l-a aprobat pe fostul său coleg Laurențiu Beșu, în cadrul conferinței de presă susținute de președintele Liana Arsenie, ar fi vizată chiar ea de o cercetare disciplinară.

Raluca Moroșanu a intervenit tranșant în timpul conferinței, declarând că a venit „să îl susțină pe judecătorul Laurențiu Beșu”, cunoscut pentru apariția sa în documentarul Recorder, și acuzând conducerea CAB că „terorizează” judecătorii cu acțiuni disciplinare.

„Am venit să îl susțin pe Laurențiu Beșu și dacă va fi contrazis este o minciună. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizați cu acțiuni disciplinare. Nu am fost nici ofițer acoperit, nici la doi și un sfert (n.r. DGPI), nici nimic altceva. Am fost toată viața magistrat. Colegii știu că nu mint, dacă nu îl cred pe Laurențiu, măcar să mă creadă pe mine”, a spus magistrata.

Cercetată disciplinar după ce ar fi judecat un dosar cu un complet nelegal constituit

Potrivit informațiilor obținute de Gândul, judecătoarea Moroșanu este vizată de o sesizare depusă la Inspecția Judiciară cu doar câteva zile înainte. În același dosar este implicat și colegul ei de complet, judecătorul Dari Bogdan.

Cei doi ar fi pronunțat o condamnare cu executare într-o cauză penală, fără a ține cont de faptul că, susțin sursele, judecătorul Dari Bogdan se afla în incompatibilitate să judece cauza. Acesta ar fi fost anterior judecător de drepturi și libertăți în aceeași cauză, unde dispusese prelungirea arestării inculpatului pe perioada judecării la Tribunalul București.

„Persoana judecată a făcut sesizare la Inspecția judiciară că a fost condamnată de un complet constituit nelegal pentru că judecătorul Dari Bogdan nu a atenționat că e incompatibil, iar judecătoarea Moroșanu nu s-a uitat pe actele din dosar care dovedeau acest aspect pentru a semnala incompatibilitatea colegului de complet”, au explicat surse citate de Gândul.