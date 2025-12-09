Ce sfaturi are Ludovic Orban pentru Nicușor Dan, după ce președintele l-a dat afară de la Cotroceni: „E un om care acționează după plan, e un om calculat”

Prezent la interviurile Adevărul, Ludovic Orban, fost consilier al președintelui Nicușor Dan, a precizat ce sfaturi i-ar da șefului de stat în prezent, criticând unele acțiuni ale acestuia.

Ludovic Orban afirmă în prezent că decizia plecării sale de la Cotroceni nu l-a deranjat: „Eu recunosc, eu nici acum nu știu de ce a hotărât să mă elibereze. Dar a fost o decizie care pe mine nu m-a deranjat, vă spun sincer. Am acceptat să mă duc consilier prezidențial pentru Nicușor Dan și pentru obligația pe care mi-am asumat-o față de românii pe care i-am convins să voteze cu Nicușor Dan”.

Întrebat dacă a mai vorbit cu șeful statului de atunci, Orban a precizat că nu, însă a afirmat despre acesta că „e un om care acționează după plan, e un om calculat”, fiind de părere că există o anumită asemănare, o încăpățânare atât în cazul lui Nicușor Dan, cât și al premierului Ilie Bolojan. „Nicușor Dan e un om care trece prin filtrul propriei gândiri orice chestiune. Dacă el consideră că o decizie nu trebuie luată, degeaba argumentezi că el trebuie să fie el convins pe baza algoritmului rațional pe care îl are în minte”, a adăugat Orban.

Ce sfat îi dă președintelui Nicușor Dan

Întrebat ce sfat are pentru președintele Nicușor Dan, liderul a afirmat că acesta ar trebui „să fie mult mai prezent, să fie mai vizibilă susținerea pentru măsurile de reformă, să intervină în deblocarea coaliției, să fie mai ferm și mai sever cu toți partenerii din coaliție care bagă bețe în roate și să facă ceea ce are de făcut mai repede, de la numire serviciilor până la alte proiecte de la nivelul instituției prezidențiale, să fie puțin mai aproape de guvernare și de Ilie Bolojan”.

Ce critică fostul consilier prezidențial

Liderul a avut și critici cu privire la activitatea recentă a șefului de stat. El s-a poziționat împotriva ultimei decizii a președintelui privind retrimiterea legii pentru combaterea extremismului în Parlament. „Explicațiile au fost legate de lipsa de precizie a formulării diferitelor articole de lege. Aici, totuși, are o componentă politică, lăsând la o parte tehnica legislativă și, probabil, președintele ar trebui să fie mai atent. Pe de altă parte, președintele a fost prezent la comemorarea Holocaustului. Sincer, nu înțeleg această poziționare. Nu înțeleg rațiunea și, mai ales, faptul că a făcut două demersuri contra unei legi care, după părerea mea, e o lege importantă și o lege bună”, a precizat Orban.

Comentând o poziționare a președintelui Nicușor Dan, care a spus recent, într-un interviu pentru presa franceză, că electoratul partidelor suveraniste este format din oameni nemulțumiți de partidele actuale, și nu de extremiști, Orban a susținut că „trebuia să fie o poziționare mai aproape de adevăr. Este adevărat că o parte dintre susținătorii AUR nu iubesc Rusia. Este adevărat că o parte dintre susținătorii AUR nu vor dictatură. Este adevărat că o parte dintre susținătorii AUR nu sunt anti-Uniunea Europeană sau anti- NATO”.

Ludovic Orban a fost consilierul președintelui Nicușor Dan timp de aproximativ o lună și jumătate, fiind eliberat din funcție fără explicații, după ce a criticat campania USR la alegerile din Capitală, acuzând că aceștia au folosit imaginea președintelui.