Conferință de presă la Curtea de Apel. Instituția iese cu explicații după ancheta documentarul Recorder

Curtea de Apel Bucureşti organizează o conferință de presă, joi, de la ora 12.00, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Este pentru prima dată când Curtea de Apel Bucureşti anunţă o asemenea conferinţă.

Conferința a început cu acuzațiile lansate de o judecătoare de la secția penală a Curții de Apel București:

"Sunt Raluca Moroșan, judecător la secția I penală, am 26 de ani în magistratură: Sunt aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el este adevărat, conducerea nu ne ajută de niciun fel, suntem terorizați cu acțiuni discipliniare. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem, o parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine".

Liana Arsenie, președintele Curţii de Apel Bucureşti, a declarat la rândul său: "Suntem aici pentru a atrage atenția asupra gravității situației. Apel la comunitatea media să verifice faptele. Cerem public organismelor abilitate să procedeze la verificarea tuturor acuzațiilor formulate.

Am învățat cu toții că justiția se realizează prin Înalta Curte și celelalte instanțe. Legea nu se schimbă în stradă prin minciuni.

Cea mai gravă mistificare e legată de alegațiile privind direcționarea dosarelor.

Cazul Vanghelie, parcurs: înregistrat în 4.08.2021. Cealaltă dată 07.06 2015 e înregistrarea a instanța de fond. Compunerea inițială: judecător Voica Valerica, schimbare ca urmare a promovării unui concurs.

În ambele situații, factorul de decizie a fost exterior, consecință a manifestării dreptului la carieră.

Judecător Andreea Ionescu, a fost mutată din rațiuni de echilibrare a volumului de activitate. Decizia a avut în vedere că nu se administraseră probe.

În final completul a fost stabil și s-a dispus singură soluție de prescripție și două de achitare. În cadrul CAB dosarul înregistrat în 2021, termenul de prescripție a curs de la data comiterii, cu patru ani înainte de a fi înregistrat la CAB. Decizia prevede că termenul de prescripție s-a împlinit în 2017."

Conferința de presă este susținută în principal de președinta Curții de Apel București (CAB), Liana Nicoleta Arsenie, dar participǎ și membrii Colegiului de conducere al CAB.

„În data de 11.12.2025, la ora 12:00, la sediul Curţii de Apel Bucureşti din Splaiul Independenţei nr. 5 se va desfăşura o conferinţă extraordinară de presă având ca obiect prezentarea datelor factuale şi informaţiilor relevante privind acuzaţiile formulate în spaţiul public în ultima perioadă. Conferinţa se va desfăşura în Sala E 68 'Istrate Micescu'. Persoana de contact este doamna judecător Ionela Tudor, purtător de cuvânt al Curţii de Apel Bucureşti”, se arată într-un comunicat al CAB.