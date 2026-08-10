Reacția lui Simion după ce Nicușor Dan a contestat legea ANI la CCR: „Nu îi place transparența”

Liderul AUR, George Simion, a reacționat luni, 10 august, după ce președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la legea ANI.

„Lui Nicușor Dan nu îi place transparența: contestă la CCR legea ANI. Se vede și de pe Lună ceea ce vedem noi?”, a transmis liderul AUR.

Președintele Nicușor Dan a trimis luni, 10 august, o sesizare la CCR cu privire la legea privind Agenția Națională de Integritate (ANI).

Acesta transmite că actualizarea legislației în domeniul integrității este necesară, însă „nu poate justifica introducerea unor prevederi arbitrare și flagrant neconstituționale, care ar sabota tocmai scopul urmărit”.

„Modul în care Parlamentul a decis să rescrie acest articol din lege nu respectă criteriile constituționale. Dimpotrivă, extinderea directă a răspunderii contravenționale asupra unor persoane pentru simpla lor legătură afectivă cu un demnitar reprezintă o formă agravată a viciului de constituționalitate deja constatat de Curte în 2025, pentru că se extinde o răspundere specifică demnitarilor asupra unor persoane care nu dețin nicio funcție publică și nu exercită nicio prerogativă de autoritate.

Această formă de ingerință în viața privată excede inclusiv limitele trasate de instanța europeană în domeniul conflictelor de interese”, se arată în comunicatul transmis de Administrația Prezidențială.

PSD și AUR au introdus două amendamente în legea ANI, adoptată de Senat pe 5 august.

USR susține că amendamentul privind încetarea mandatelor în cazul incompatibilității îl vizează pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și acuză PSD și AUR că au negociat o lege „cu dedicație”. Formațiunea avertizează că România ar putea pierde aproape 800 de milioane de euro din PNRR.

Amendamentul inițiat de AUR extinde obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese și asupra soțului, soției sau „persoanei care are relații asemănătoare acelora dintre soți” cu președintele României, parlamentarii, membrii Guvernului și alți demnitari.

Prevederea o vizează inclusiv pe partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, care și-a făcut publice miercuri declarațiile de avere.