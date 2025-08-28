Cătălin Drulă este „sută la sută” sigur că va fi canditatul USR pentru Primăria Capitalei: „După susţinerea pe care o simt în partid, suntem acolo”

Cătălin Drulă a confirmat, joi seară, că se consideră „sută la sută” candidatul USR pentru Primăria Capitalei. El a precizat că procedurile interne sunt în desfășurare, dar susținerea primită din partea colegilor îl face să creadă că desemnarea oficială este doar o chestiune de timp.

Deputatul USR Cătălin Drulă și-a reafirmat intenția de a candida pentru Primăria Generală a Municipiului București la viitoarele alegeri parțiale, subliniind că se așteaptă să fie candidatul susținut de partid.

Invitat joi seară la postul de televiziune Prima News, Cătălin Drulă a fost întrebat direct dacă este „sută la sută candidatul USR la Primăria Capitalei”.

Răspunsul său a fost ferm: „Da. În fine, știți cum e, avem niște proceduri interne, evident, e liber (să candideze – n.r.) orice alt coleg, dar cred că, după susținerea pe care o simt în partid și pentru care le mulțumesc colegilor mei, suntem acolo”.

În ceea ce privește o eventuală candidatură comună USR - PNL, Cătălin Drulă a fost destul de reţinut şi a reamintit că liderul liberal Ilie Bolojan l-a nominalizat pe Ciprian Ciucu drept cel mai bine plasat candidat al PNL.

„Urmează discuția între lideri, între Dominic Fritz, Ilie Bolojan, Nicușor Dan, și se va lua o decizie foarte curând. Nu putem depăși un interval de două-trei săptămâni”, a explicat acesta.

De asemenea, deputatul USR a vorbit și despre interesul președintelui Nicuşor Dan pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, de unde şi-a dat demisia din funcţia de edil-şef după câştigarea alegerilor prezidenţiale, precizând că șeful statului este „un om politic care are opinii care unor partide le vor conveni, altora nu”. În opinia lui Drulă, implicarea acestuia este firească: „Bucureștiul a fost un proiect foarte important pentru președinte, este normal să se implice”.

„Știu că nu îi e indiferent lui Nicușor Dan cine va conduce Bucureștiul, în ce direcție vor merge politicile orașului. Nu toți cei care și-au anunțat intenția de a candida au fost concordanți cu Nicușor Dan”, a mai spus Cătălin Drulă, care, deşi procedurile interne ale USR nu au fost finalizate, se declară sigur pe sprijinul partidului și se pregătește pentru o campanie electorală intensă pentru Primăria Capitalei.