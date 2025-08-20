search
Cătălin Drulă vrea la Primăria Capitalei: „Îmi doresc să candidez. Am susținerea lui Nicușor Dan"

Publicat:

Cătălin Drulă vrea să candideze la primăria Capitalei și să fie susținut de o parte dintre partidele din coaliția de guvernare. El a mai spus că are susținerea președintelui Nicușor Dan.

Cătălin Drulă FOTO: FB
Cătălin Drulă FOTO: FB

„Îmi doresc să candidez. Am susținerea lui Nicușor Dan”, a spus Cătălin Drulă, la Digi 24.

El a mai spus că și-ar dori ca această candidatură să fie susținută pe partea dreapta, cel puțin în București. El nu crede că întreaga coaliție (PNL-USR-PSD-UDMR) ar putea avea un candidat unic.

„Coaliția mi se pare mult, cred că ar trebui pe partea dreapta un candidat comun, știu ca Ilie Bolojan și Dominic Fritz își doresc treaba asta (...) Sunt discuții în curs și cu Ilie Bolojan și cu Nicușor Dan”, a spus Cătălin Drulă.

Potrivit acestuia, alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc la toamnă. 

„În noiembrie este discuția care a avut loc în coaliție”, a precizat fostul lider USR. 

Cătălin Drulă se află la al treilea mandat de deputat, fiind ales pe 1 decembrie 2024, pe listele USR, în circumscripția electorală Timiș. 

O altă variantă discutată în PNL este candidatura lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, ales cu peste 70% din voturi la scrutinul de anul trecut. Marți, 19 august, Ciucu a afirmat că sunt deja sondaje făcute, însă nu va comunica pe acest subiect până Guvernul nu va stabili calendarul alegerilor. 

„Ştim destul de bine cum stăm în acest moment, dar prefer să nu comunic în acest moment în ceea ce priveşte Primăria Capitalei. Mi se pare că vorbim cumva despre pielea ursului din pădure. Vreau să văd că Guvernul își asumă în primul rând o dată a alegerilor, să o anunță public, după care putem să discutăm despre aceste elemente”, a a declarat Ciprian Ciucu.  

Politică

