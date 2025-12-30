search
Marți, 30 Decembrie 2025
Alarmă la un mall din Sibiu: 17 persoane evacuate după fisurarea instalației frigorifice

17 persoane au fost evacuate preventiv marți dintr-un centru comercial din municipiul Sibiu, după ce instalația frigorifică a suferit o fisură, generând un potențial pericol pentru vizitatori și angajați.

Pomperii intervin la fața locului FOTO: Arhivă
Pomperii intervin la fața locului FOTO: Arhivă

Potrivit ISU Sibiu, în urma incidentului, 17 persoane au fost evacuate, însă din fericire nu au fost înregistrate victime.

„Au fost evacuate preventiv 17 persoane. Din fericire nu au fost înregistrate victime”, a declarat Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

La fața locului intervin pompierii sibieni cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, care asigură măsurile necesare pentru prevenirea și gestionarea oricăror situații de urgență generate de fisura la instalația frigorifică.

Incidentul a avut loc pe strada Lector din municipiu, iar autoritățile recomandă evitarea zonei pe durata intervenției.

