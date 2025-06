Cine vrea Bucureștiul. Val de candidaturi pentru Primărie și miza susținerii lui Nicușor Dan

Pregătirea alegerilor pentru Primăria Capitalei aduce o listă lungă de posibili candidați. Printre numele anunțate, dar și vehiculate, se regăsesc atât personaje mai puțin cunoscute publicului larg, cât și cu notorietate. Sociologii punctează că anumite elemente pot reprezenta un avantaj.

Unul dintre cei care și-au anunțat deja candidatura este Dan Trifu, vicepreședintele fundației Eco-Civica. Un alt independent care s-ar putea regăsi pe lista scurtă este Vlad Gheorghe, care fiind printre apropiații președintelui Nicușor Dan, s-ar putea bucura și de susținerea actualului șef de stat. Fostul eurodeputat chiar a confirmat că ia în calcul candidatura.

Din PSD este vehiculată o posibilă nouă candidatură a Gabrielei Firea, șefa PSD București. Aceasta a obținut anul trecut doar jumătate din scorul pe care l-a avut Nicușor Dan, de 47,56%, clasându-se pe locul doi, cu un scor de 22,18%. Voci din partid au mai indicat numele lui Robert Negoiță (primarul Sectorului 3) sau Rareș Hopincă (primarul Sectorului 2). Daniel Băluță (primarul sectorului 4) și-a exprimat anterior intenția de a candida în 2028, însă în prezent exclude o astfel de variantă.

În cazul PNL apar numele lui Cirprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Sectorului 6, și cel al fostului candidat Sebastian Burduja, care nu exclude o nouă candidatură. Edilul din sectorul 6 ar veni la pachet și cu experiența în administrație, dar și cu legitimitatea obținută la scrutinul local din iunie 2024, când a obținut un scor de 73%. El a mai refuzat însă în trecut o astfel de candidatură.

Din USR apare numele lui Cătălin Drulă, care anunță deja că știe problemele Capitalei. Partidul ar opta pentru candidat propriu, deși foștii colegi din REPER au sfătuit public indicarea unui candidat comun al formațiunilor reformiste.

Ce va conta în cursa pentru Primăria Capitalei

Reputația dobândită

Sociologul Remus Ștefureac subliniază că audiența mai restrânsă a viitorului scrutin dă șanse partidelor mari să vină cu un candidat propriu, fără îngrijorări cu privire la guvernare, acolo unde ar urma să se regăsească toate formațiunile mainstream pro-europene, „mai ales că PNL și PSD ar putea avea teoretic candidați foarte puternici”, care au bifat scoruri record la alegerile locale de anul trecut. Astfel, sunt șanse ca victoria să fie obținută și de un „un candidat de partid, atâta vreme cât el e credibil. Avem cel puțin trei exemple de candidați la sectoare care au reconfirmat și cu scoruri foarte mari, unul chiar cu un scor record de peste 70%, fiind candidat PNL și ceilalți doi candidați PSD (n. r. - Robert Negoiță și Daniel Băluță)”.

Argumentul principal va fi legat de personalitatea candidatului, de încrederea pe care o trezește în ochii bucureștenilor, mai subliniază acesta, argumentând: „Ține de capacitatea de a implementa, de a face treabă, de credibilitatea câștigată în timp și mai puțin de, eu știu, etichete. Chiar va fi o competiție bazată pe reputație, pe capacitatea de a face lucruri efectiv în București în calitate de candidat. Credibilitatea câștigată în timp. (…) Fără notorietate destul de greu să intri într-o asemenea competiție în momentul de față”, este de părere Remus Ștefureac.

Susținerea lui Nicușor Dan

Cel „pe care va pune mâna”, să spunem, Nicușor Dan, va avea și prima șansă să câștige alegerile, explică și sociologul Ionaș Vladimir. „Dacă ne uităm la scorurile pe care le-a obținut Nicușor Dan în cursele pentru Primăria Capitale și la scoruri pe care le-a obținut Nicușor Dan la prezidențiale în București, putem considera că o susținere din partea asta pentru unul dintre candidați va însemna extraordinar de mult”, punctează el.

Potrivit acestuia, și notorietatea rămâne un aspect important, însă nu va fi un element definitoriu, pentru că, „cel puțin în ceea ce reprezintă urbanul mare, cum e București, notorietatea o poți câștiga ușor, inclusiv pe rețelele de socializare. Poți să ai un plus de notorietate uriaș într-un timp foarte scurt”.

Cel mai important aspect, este însă, potrivit sociologului Ionaș Vladimir „imaginea de om din afară a partidelor politice mainstream. Un om care, să spunem, a fost crescut sau a crescut politic, social, cum vreți, lângă Nicușor Dan. Și dacă vine și această susținere din partea lui Nicușor Dan, atunci toate aceste atuuri cred că pot reprezenta exact ceea ce e nevoie pentru a câștiga aceste alegeri”, mai explică Ionaș Vladimir.

Elementul de noutate

„Faptul că e dintr-un partid nu înseamnă neapărat că va fi repudiat de societate. Nu, societatea nu este neapărat anti-partide. Societatea, mai degrabă, nu vrea aceiași oameni de la aceleași partide. Adică, trebuie schimbare la față”, punctează sociologul Gelu Dumminică.

Potrivit acestuia, ceea ce am avut ca semnal la ultimele alegeri este că mai contează foarte mult omul, mai arată Duminică. „Dacă omul va fi de calitate și va avea și un resort de partid în spate, cu siguranță va avea și sprijinul populației. Adică, spre exemplu, un Ciucu în București, cu siguranță are șanse mari, chiar dacă este un membru de partid. Pentru că are o structură bună, un nume bun, o notorietate bună, rezultate care vorbesc pentru el și așa mai departe”.

De asemenea, „notorietatea poate fi și un plus și un minus”, mai punctează sociologul, amintind de exemplul candidaților cu probleme în spate, precum fostul candidat comun al PSD și PSD pentru Primăria Capitalei, Cătălin Cârstoiu, la care formațiunile au renunțat rapid.