Scrutinul pentru Primăria Capitalei. Coaliția „testează” candidații, dar amână stabilirea unei date a alegerilor

Organizarea alegerilor pentru postul de primar al Capitalei, rămas vacant după plecarea lui Nicușor Dan la Cotroceni pune probleme liderilor coaliției de guvernare.

Data alegerilor pentru Primăria Capitalei rămâne incertă în contextul în care social-democrații refuză discuțiile pentru organizarea în luna noiembrie. Problema stabilirii alegerilor a generat un adevărat conflict între PSD și USR.

„Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul”, anunța recent Cătălin Drulă.

La rândul lui, PSD, prin vocea liderului senatorilor, Daniel Zamfir, a argumentat că „trecem printr-o perioada dificilă, cu un an 2024 plin de alegeri, iar românii sunt mult mai preocupați de măsurile care le vor afecta traiul”.

Problema stabilirii alegerilor spre finalul anului 2025 este mai profundă pentru partidele coaliției. „Probabil Daniel Băluță vrea să aibă un mandat întreg din 2028. Ăsta ar fi un prim motiv. În al doilea rând, nu doar Daniel Băluță își dorește, dacă își dorește. O avem și pe doamna Firea, care fără îndoială ar vrea să mai încerce odată. Și oricum diviziunile puterii între tabăra Corlățean și tabăra Grindeanu și poate or mai fi alte tabere, e clar că pun PSD în poziția să amâne orice intrare într-o competiție electorală cât se poate de mult”, punctează politologul Andrei Țăranu pentru „Adevărul”.

Pe de altă parte, cursa electorală nu le priește nici liberalilor în prezent, mai explică politologul, în contextul în care liderul PNL, llie Bolojan, este în fruntea Executivului care impune acum măsurile nepopulare.

Problema candidatului comun

Și în ceea ce privește candidații sunt discuții aprinse. Zilele trecute, Cătălin Drulă susținea că și președintele PNL, Ilie Bolojan, dorește o candidatură comună PNL-USR. Cele două partide nu au bătut deocamdată palma, liberalii avându-l pe Ciprian Ciucu în poziția de posibil candidat. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat rapid, avertizând că o înțelegere PNL-USR cu privire la un candidat comun ar însemna că PSD este într-o „poziție de izolare în această coaliție și există șanse foarte mari ca aceasta să se rupă”.

„USR se înghesuie pentru că ar vrea să împingă PNL să îl susțină. Deși PSD a spus că o posibilă alianță PNL-USR ar conduce la distrugerea coaliției. Deci este clar că acest joc în trei va avea un rezultat care cel mai probabil nu va fi cel pe care îl așteaptă USR”, mai punctează politologul Andrei Țăranu, explicând totodată că, pe de altă parte, partidul ar putea doar să pregătească terenul pentru martie-aprilie.

Reținerea PSD vine în ciuda datelor a două sondaje INSCOP și CURS care au măsurat intenția de vot în Capitală anunțând că pe primul loc ar fi social-democratul Daniel Băluță, primarul Sectorului 4. Candidatul de pe locul II este diferit. Mai exact, sondajul CURS, realizat la comanda PSD, arată că 24% din respondenți ar vota pentru funcţia de primar al Capitalei cu social-democratul Daniel Băluţă, locul al doilea revenindu-i lui Cătălin Drulă (USR), cu 20%. În cazul sondajului INSCOP pe locul doi este plasat liberalul Ciprian Ciucu, cu peste 23%.

Testarea candidaților

„Se testează diverși candidați” - George Jiglău

„Sunt faze diferite ale procesului în care apar sondajele astea. La momentul ăsta, când încep să apară sondaje, practic nu vorbim despre influențarea voturilor în vreun fel. Vorbim despre influențarea partidelor între ele, în interiorul lor. Astea sunt sondaje care apar mai degrabă pentru scopul de a stabili candidații, că nici asta nu știm exact. Se testează diverși candidați. Deja de câțiva ani încoace, există fenomenul ăsta cu sondaje care se contrazic foarte tare între ele. Aș spune că dau rezultatele astea ciudate între ele, mai ales acum, în faza asta de stabilire a candidaților. Își tot dau mesaje unii altora prin intermediul sondajelor, și între partide, și în interiorul partidelor, și când se explorează alianțe”, explică politologul George Jiglău pentru „Adevărul”.

„Cu totul altceva este atunci când știm care sunt candidații și începem să măsurăm cum stau ei în sondaje, pe măsură ce se apropie alegerile, pe măsură ce se mai întâmplă ceva relevant”, mai punctează politologul George Jiglău.

Bătălia pentru Capitală și factorul AUR

Cel mai probabil, în cursa pentru Primăria Capitalei, „vor fi trei candidați minim. Unul de la PSD, unul de la PNL și unul de la USR, tocmai pentru că Bolojan nu vrea să renunțe la această coaliție și nici Nicușor Dan”, mai explică politologul Andrei Țăranu, fiind de părere că liberalii ar putea să nu renunțe la candidatură având șanse reale în București cu Ciprian Ciucu.

Pe de altă parte, în sondajele publicate deocamdată, AUR nu punctează prea mult. Însă schimbarea USR, care a atras în ultimii ani electoratul din București, s-ar putea să joace un rol cheie. Politologul Andrei Țăranu subliniază că „nu înseamnă că știm în momentul ăsta tracțiunea partidului AUR, având în vedere că celelalte trei sunt în arcul guvernamental. Electoratul USR era un partid anti-sistem, USR este la guvernare, deci nu mai este un partid anti-sistem”.

În cazul USR și anunțul candidaturii Anei Ciceală are potențialul de a schimba datele problemei, arată politologul George Jiglău:

„Trebuie să ținem cont că sunt și alegeri într-un singur tur. Cu cât sunt mai mulți candidați, cu atât mai mic este procentul care îți dă șanse bune. Cu un 25% deja poți să ai o șansă foarte bună de a câștiga alegerile, mai ales dacă sunt mai mulți candidați. Dacă sunt mai puțini, lucrurile se complică. Depinde cine sunt contracandidații. În alegerile București nu avem un bloc suveranist. De altfel, un candidat suveranist la București nu prea are șanse. Deci bătaia se va da în coaliție și nu numai, pentru că cine se prefigurează ca fiind urmașul lui Nicușor Dan la modul real, s-ar putea să scoată surprinzător de mult. Și Ana Ciceală vine din perioada Nicușor Dan”, arată politologul George Jiglău, amintind de trecutul tumultuos cu actualul președinte Nicușor Dan în cazul social-democratului Daniel Băluță.