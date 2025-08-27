search
Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Scrutinul pentru Primăria Capitalei. Coaliția „testează” candidații, dar amână stabilirea unei date a alegerilor

0
0
Publicat:

Organizarea alegerilor pentru postul de primar al Capitalei, rămas vacant după plecarea lui Nicușor Dan la Cotroceni pune probleme liderilor coaliției de guvernare. 

FOTO Inquam Photos / George Călin
FOTO Inquam Photos / George Călin

Data alegerilor pentru Primăria Capitalei rămâne incertă în contextul în care social-democrații refuză discuțiile pentru organizarea în luna noiembrie. Problema stabilirii alegerilor a generat un adevărat conflict între PSD și USR. 

„Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul”, anunța recent Cătălin Drulă.

La rândul lui, PSD, prin vocea liderului senatorilor, Daniel Zamfir, a argumentat că „trecem printr-o perioada dificilă, cu un an 2024 plin de alegeri, iar românii sunt mult mai preocupați de măsurile care le vor afecta traiul”.  

Problema stabilirii alegerilor spre finalul anului 2025 este mai profundă pentru partidele coaliției. „Probabil Daniel Băluță vrea să aibă un mandat întreg din 2028. Ăsta ar fi un prim motiv. În al doilea rând, nu doar Daniel Băluță își dorește, dacă își dorește. O avem și pe doamna Firea, care fără îndoială ar vrea să mai încerce odată. Și oricum diviziunile puterii între tabăra Corlățean și tabăra Grindeanu și poate or mai fi alte tabere, e clar că pun PSD în poziția să amâne orice intrare într-o competiție electorală cât se poate de mult”, punctează politologul Andrei Țăranu pentru „Adevărul”.   

Pe de altă parte, cursa electorală nu le priește nici liberalilor în prezent, mai explică politologul, în contextul în care liderul PNL, llie Bolojan, este în fruntea Executivului care impune acum măsurile nepopulare. 

Problema candidatului comun 

Și în ceea ce privește candidații sunt discuții aprinse. Zilele trecute, Cătălin Drulă susținea că și președintele PNL, Ilie Bolojan, dorește o candidatură comună PNL-USR. Cele două partide nu au bătut deocamdată palma, liberalii avându-l pe Ciprian Ciucu în poziția de posibil candidat. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat rapid, avertizând că o înțelegere PNL-USR cu privire la un candidat comun ar însemna că PSD este într-o „poziție de izolare în această coaliție și există șanse foarte mari ca aceasta să se rupă”.

„USR se înghesuie pentru că ar vrea să împingă PNL să îl susțină. Deși PSD a spus că o posibilă alianță PNL-USR ar conduce la distrugerea coaliției. Deci este clar că acest joc în trei va avea un rezultat care cel mai probabil nu va fi cel pe care îl așteaptă USR”, mai punctează politologul Andrei Țăranu, explicând totodată că, pe de altă parte, partidul ar putea doar să pregătească terenul pentru martie-aprilie. 

Reținerea PSD vine în ciuda datelor a două sondaje INSCOP și CURS care au măsurat intenția de vot în Capitală anunțând că pe primul loc ar fi social-democratul Daniel Băluță, primarul Sectorului 4. Candidatul de pe locul II este diferit. Mai exact, sondajul CURS, realizat la comanda PSD, arată că 24% din respondenți ar vota pentru funcţia de primar al Capitalei cu social-democratul Daniel Băluţă, locul al doilea revenindu-i lui Cătălin Drulă (USR), cu 20%. În cazul sondajului INSCOP pe locul doi este plasat liberalul Ciprian Ciucu, cu peste 23%. 

Citește și: Au depășit trauma morții lui Iliescu. PSD se întoarce la ședințele coaliției de guvernare | Surse

Testarea candidaților

„Se testează diverși candidați” - George Jiglău

„Sunt faze diferite ale procesului în care apar sondajele astea. La momentul ăsta, când încep să apară sondaje, practic nu vorbim despre influențarea voturilor în vreun fel. Vorbim despre influențarea partidelor între ele, în interiorul lor. Astea sunt sondaje care apar mai degrabă pentru scopul de a stabili candidații, că nici asta nu știm exact. Se testează diverși candidați. Deja de câțiva ani încoace, există fenomenul ăsta cu sondaje care se contrazic foarte tare între ele. Aș spune că dau rezultatele astea ciudate între ele, mai ales acum, în faza asta de stabilire a candidaților. Își tot dau mesaje unii altora prin intermediul sondajelor, și între partide, și în interiorul partidelor, și când se explorează alianțe”, explică politologul George Jiglău pentru „Adevărul”. 

Cu totul altceva este atunci când știm care sunt candidații și începem să măsurăm cum stau ei în sondaje, pe măsură ce se apropie alegerile, pe măsură ce se mai întâmplă ceva relevant”, mai punctează politologul George Jiglău.

Bătălia pentru Capitală și factorul AUR

Cel mai probabil, în cursa pentru Primăria Capitalei, „vor fi trei candidați minim. Unul de la PSD, unul de la PNL și unul de la USR, tocmai pentru că Bolojan nu vrea să renunțe la această coaliție și nici Nicușor Dan”, mai explică politologul Andrei Țăranu, fiind de părere că liberalii ar putea să nu renunțe la candidatură având șanse reale în București cu Ciprian Ciucu.  

Pe de altă parte, în sondajele publicate deocamdată, AUR nu punctează prea mult. Însă schimbarea USR, care a atras în ultimii ani electoratul din București, s-ar putea să joace un rol cheie. Politologul Andrei Țăranu subliniază că „nu înseamnă că știm în momentul ăsta tracțiunea partidului AUR, având în vedere că celelalte trei sunt în arcul guvernamental. Electoratul USR era un partid anti-sistem, USR este la guvernare, deci nu mai este un partid anti-sistem”.

În cazul USR și anunțul candidaturii Anei Ciceală are potențialul de a schimba datele problemei, arată politologul George Jiglău:

„Trebuie să ținem cont că sunt și alegeri într-un singur tur. Cu cât sunt mai mulți candidați, cu atât mai mic este procentul care îți dă șanse bune. Cu un 25% deja poți să ai o șansă foarte bună de a câștiga alegerile, mai ales dacă sunt mai mulți candidați. Dacă sunt mai puțini, lucrurile se complică. Depinde cine sunt contracandidații. În alegerile București nu avem un bloc suveranist. De altfel, un candidat suveranist la București nu prea are șanse. Deci bătaia se va da în coaliție și nu numai, pentru că cine se prefigurează ca fiind urmașul lui Nicușor Dan la modul real, s-ar putea să scoată surprinzător de mult. Și Ana Ciceală vine din perioada Nicușor Dan”, arată politologul George Jiglău, amintind de trecutul tumultuos cu actualul președinte Nicușor Dan în cazul social-democratului Daniel Băluță.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
digi24.ro
image
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
stirileprotv.ro
image
MISTERUL mașinii cu numere de București, care l-a plimbat pe MACRON prin Chișinău
gandul.ro
image
Avertisment! Inteligenţa artificială devine o unealtă majoră pentru infracţiuni
mediafax.ro
image
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
fanatik.ro
image
Două cupluri de români au murit într-un Audi cu volan pe dreapta, strivit între copaci, lângă o șosea din Germania
libertatea.ro
image
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
digi24.ro
image
Un agent FIFA ar putea deveni noul șef al SRI: i-a salvat pe Dragomir și Sandu într-un moment-cheie
gsp.ro
image
Unic în lume! ”Bijuteria” de un miliard de euro e gata în proporție de 99,9% și au apărut imaginile cu ”cireașa de pe tort”
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
antena3.ro
image
Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"
observatornews.ro
image
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Cât câștigă o cameristă la hotel în Spania. Salariul e atât de mic încât sindicatele cer schimbarea legii
playtech.ro
image
Isteria țepelor pe Booking. Răspunsul tăios al unui proprietar de pensiune: „Aveți 5 secunde să dispăreți”. Reacția companiei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali s-a hotărât: pune pe masă pentru Louis Munteanu o sumă fără precedent în istoria SuperLigii
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița cu România. Pantera neagră a fost văzută din nou
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
romaniatv.net
image
Tichete de energie pentru persoanele vulnerabile. Ministrul Muncii arată cum se completează cererile
mediaflux.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care te ține cu sufletul la gură. Fiecare episod te provoacă să-ți pui întrebări morale neașteptate
click.ro
image
Surprizele Pro TV la 30 de ani! Carmen Tănase, în juriul Românii au talent: „Voi fi foarte empatică, dar și severă”. Daniel Pavel, un nou show de senzație
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet a crescut. Cea mai recentă imagine o arată drept o domnișoară suplă, cu părul lung și roșcat

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, și-a făcut testamentul și nu l-a inclus nici măcar pe unicul ei copil!

Click! Sănătate

image
Oncolog: Simptom la nivelul gurii ce indică risc de cancer