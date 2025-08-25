Ciprian Ciucu pune cruce candidaturii Gabrielei Firea la Primăria Capitalei: „Va candida un om din echipa domnului Grindeanu”

Primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a respins luni zvonurile privind o posibilă candidatură a Gabrielei Firea la Primăria Capitalei. El apreciază ideea drept „haiosă” și sugerează că PSD ar putea testa diverse nume în sondaje pentru a proteja adevăratul său candidat.

Primarul Ciucu consideră amuzantă posibila candidatură a Gabrielei Firea la București

Primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat, întrebat despre o eventuală intrare în cursă a Gabrielei Firea în bătălia pentru Primăria Capitalei, că ”ar fi haios”, el considerând că PSD ar putea încerca să arunce pe piaţă tot felul de nume pentru protejarea candidatului ”real”, potrivit News.ro.

Întrebat, luni seară, la B1 Tv, despre varianta vehiculată în interiorul PSD că Gabriela Firea ar urma să fie testată în sondajele interne ale partidului şi că ar putea fi candidatul PSD la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a spus că

”Sunt puţini primari care au fost în mandat şi şi-au revenit. Mă refer la municipii şi la oraşe mari. Un singur exemplu îmi vine în minte, domnul Scripcaru de la Braşov. A revenit pe munca domniei sale, dar susţinut şi de o coaliţie. Doamna Firea e acum în Parlamentul European. Pentru mine ar fi haios (să candideze – n.r.). Ar fi interesant să candidez împotriva doamnei Firea”, a afirmat Ciprian Ciucu.

PSD ar putea arunca nume pe piață pentru a proteja candidatul real

Totodată, liberalul Ciucu consideră că este posibil ca PSD să încerce să protejeze candidatul ”real” al partidului la alegerile de la Bucureşti şi că din acest motiv social-democraţii aruncă pe piaţă diverse nume.

”Nu m-aş duce după fenta cu candidatura doamnei Firea. Posibil ca PSD să încerce protejarea candidatului real”, a declarat Ciucu.

Întrebat dacă se aşteaptă ca PSD să desemneze candidat un om din partid sau din afară, Ciprian Ciucu a răspuns: ”Cel mai probabil din echipa domnului Grindeanu”.

Gabriela Firea, interesată de o candidatură la Primăria Capitalei

Gabriela Firea, fost primar al Bucureștiului și actuală europarlamentară PSD, a deschis subiectul alegerilor pentru Primăria Capitalei în cadrul ședinței de luni, 11 august, a Biroului Permanent al PSD.

„Gabriela Firea e interesantă, ea a deschis azi subiectul în timpul ședinței”, au declarat pentru HotNews surse din partid.

PSD tergiversează decizia pentru Primăria Capitală. Drulă avertizează: Joaca cu alegerile duce la dezastru

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, că alegerile pentru Primăria Capitalei au potențialul de a rupe coaliția, respingând discuțiile pentru organizarea scrutinului în noiembrie. În replică, Cătălin Drulă, a lansat un avertisment cu privire la exemplul dat anul trecut privind „jocul cu data alegerilor”.

„Să vedem dacă vor fi alegeri în noiembrie”, a spus Sorin Grindeanu referitor la discuțiile pentru organizarea alegerilor locale parțiale în luna noiembrie, dând de înțeles că această cursă electorală poate rupe coaliția.