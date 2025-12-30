search
Marți, 30 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum a evoluat războiul de artilerie al Ucrainei. De la rachetele americane Atacms la obuzierul Bohdana

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Într-un interviu pentru RBC Ucraina, colonelul Andri Juravlov, șeful adjunct al Forțelor de Rachete și al Comandamentului de Artilerie din cadrul Forțelor Terestre ale armatei ucrainene a vorbit despre cum a evoluat utilizarea artileriei pe parcursul anilor de război ruso-ucrainean și ce arme noi urmează să intre în serviciul Ucrainei.

Sistemul de artilerie Archer în Ucraina FOTO Shutterstock
Sistemul de artilerie Archer în Ucraina FOTO Shutterstock

Forțele de Rachete și Artilerie sunt ceea ce Occidentul numește „regii bătăliei” și ceea ce ucrainenii numesc adesea „zeii războiului”. Ramura Forțelor de Rachete și Artilerie este responsabilă de livrarea puterii de foc împotriva inamicului la diferite distanțe.

„Astăzi, Forțele de Rachete și Artileria reprezintă o forță formidabilă, bine echipată tehnologic și care a devenit un factor cheie al succesului pe câmpul de luptă în războiul împotriva agresorului rus. Este o combinație de obuziere tractate testate în timp, sisteme autopropulsate pe șasiuri pe șenile și roți, sisteme multiple de lansare a rachetelor și complexe de rachete”, a explicat acesta.

„Este vorba de foc precis și rapid care sprijină unitățile noastre direct pe linia de contact, oferind sprijin de foc infanteriei noastre - în timpul operațiunilor ofensive, a acțiunilor defensive și a misiunilor de asalt”, spune colonelul.

Arme străine în Forțele de Rachete și Artilerie

Potrivit lui Juravlov, cele mai răspândite sisteme de artilerie străine aflate în prezent în arsenalul Ucrainei sunt obuzierele tractate M777 de fabricație americană, alături de obuzierele autopropulsate pe șenile M109.

„Tunurile M777 sunt utilizate activ pe toate axele de luptă. Acestea oferă precizie ridicată, eficiență și rază lungă de acțiune. Sunt mai ușor de ascuns, mai simplu de prevăzut cu adăposturi de protecție și mai puțin vizibile pentru drone. De aceea putem afirma că, per total, tunurile remorcate au o rată de supraviețuire ridicată”, explică ofițerul.

Printre obuzierele occidentale autopropulsate pe șenile aflate în serviciul unităților de artilerie ucrainene se numără sistemele Krab, PzH 2000 și M109A6 Paladin. Sistemele autopropulsate pe roți includ obuzierele CAESAR și Archer. Sistemele autopropulsate oferă o mobilitate mai bună, precum și capacitatea de a schimba pozițiile cu mai mare rapiditate. În același timp, platformele pe șenile au o capacitate superioară de deplasare, ceea ce este deosebit de important în condițiile actuale - vreme de iarnă și teren accidentat - și acesta este, de asemenea, un avantaj in sine.

Statele Unite au furnizat Ucrainei sisteme multiple de lansare a rachetelor - în special M142 HIMARS și M270 MLRS, care la vremea respectivă au schimbat regulile jocului pe câmpul de luptă.

„Aceste MLRS moderne au permis lovituri precise împotriva țintelor aflate la distanțe considerabile. Au apărut pe câmpul de luptă în vara anului 2022 și au devenit o amenințare serioasă pentru inamic. Apariția lor a forțat inamicul să mute posturile de comandă, unitățile logistice și depozitele mai departe de linia frontului”, spune Juravlov.

În primul an și jumătate al războiului, Ucraina a primit doar rachete ghidate GMLRS de 227 mm pentru aceste sisteme, capabile să lovească ținte aflate la până la 80 de kilometri. În 2023, Statele Unite au început să trimită Ucrainei rachete balistice tactice ATACMS - inițial, versiunea de 165 km, iar în 2024, variante cu raze de acțiune de până la 300 de kilometri.

„ATACMS este o rachetă de înaltă precizie. Nu le folosim în cantitățile pe care ni le-am dori”, spune ofițerul ucrainean.

În plus, unitățile de artilerie primesc muniții de înaltă precizie de la parteneri, ceea ce, potrivit colonelului, schimbă fundamental natura războiului de artilerie. Acestea includ proiectilele Copperhead și Excalibur.

„Cu Excalibur, conceptul este o singură lovitură - o singură țintă. Din păcate, inamicul învață repede și a descoperit anumite contramăsuri, ceea ce ne îngreunează utilizarea acestor cartușe. Dar, per total, munițiile de precizie înseamnă economie de resurse, expunere redusă și efect maxim în luptă”, explică ofițerul.

Un alt avantaj semnificativ al MFA a fost crearea unei rețele de recunoaștere a artileriei, alimentată de sisteme radar furnizate de parteneri - AN/TPQ-50, AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 și ARTHUR. Acestea permit detectarea relativ rapidă a focurilor unităților de artilerie inamice și facilitează contraatacul.

„Astăzi, dronele, radarele de contra-baterie și alte mijloace de recunoaștere operează împreună cu bateriile de artilerie, transmițând coordonatele țintei în timp real. Asta face posibilă reacția aproape instantanee la schimbările de pe câmpul de luptă și controlul eficient al focului pe zeci de kilometri”, subliniază Juravlov.

Arme produse în plan intern

Războiul prelungit a forțat Ucraina să își extindă rapid propria producție. În 2023, sistemele de artilerie Bohdana, produse pe plan intern, au început să intre în serviciu. În plus, mortarele de 82 mm și 120 mm fabricate în Ucraina sunt furnizate unităților de artilerie, împreună cu drone special concepute pentru formațiuni de artilerie pentru a efectua recunoașteri și a ajusta focul, și anume SHARK, ACS-3 și Leleka.

„De asemenea, se lucrează la modernizarea radarului nostru de contrabaterie și a stației noastre de informații de tip semnal. Dacă comparăm radarul ucrainean Zoopark-3 cu sisteme similare furnizate de parteneri, acesta îi depășește la anumiți parametri și este în urmă la alții. Dar lucrăm continuu la îmbunătățirea lui”, spune ofițerul.

Un radar de contrabaterie este un sistem radar care detectează unitățile de artilerie inamice. Când inamicul deschide focul, radarul urmărește obuzul de artilerie de-a lungul traiectoriei sale de zbor în etapa recunoașterii și calculează automat punctul probabil de origine. Cu alte cuvinte, oferă trupelor noastre coordonatele artileriei rusești, explică Juravlov.

Armele care vor intra în serviciu în Forțele Armate ale Ucrainei

Printre armele promițătoare așteaptate să intre în serviciul Forțelor de Rachete și Artileriei (MFA) ale Ucrainei se numără obuzierul Marta tractat de 155 mm cu tun de calibru 39, precum și un tun tractat de 105 mm. Ambele sunt în prezent în curs de testare.

„În prezent, observăm și o dezvoltare foarte activă a armelor. Îmbunătățiri sunt în curs pentru sistemul nostru de rachete operațional-tactice Sapsan, la sistemul de rachete cu lansare multiplă Vilkha și la complexul Neptun cu așa-numita rachetă cu rază lungă de acțiune, care trece acum prin toate etapele de testare. Toate acestea sunt sisteme în dezvoltare”, spune Juravlov.

Un alt proiect interesant, încă în curs de dezvoltare, este un sistem de rachete multifuncțional. Conform sursei citate, ideea este de a crea o platformă unică, universală, capabilă să lanseze diferite tipuri de muniții — inclusiv proiectile de rachetă similare GMLRS pentru HIMARS, precum și alte tipuri de rachete.

În același timp, continuă lucrările de modernizare a sistemului de informații și comunicații Kropyva-D. Potrivit lui Juravlov, acesta este configurat astfel încât datele colectate de mijloacele de recunoaștere - drone, sisteme radar, informații radiotehnice sau optice - să fie procesate, iar coordonatele țintei rezultate să fie transmise direct către un tun în câteva minute. Obiectivul este de a scurta semnificativ timpul de reacție

„De pildă, o dronă de recunoaștere transmite date despre o țintă detectată către server - asta ar trebui să ia o secundă. Datele sunt procesate pe server și trimise imediat către armă. Drept urmare, arma este îndreptată spre țintă și gata de tragere în literalmente două minute. Comandantul armei apasă butonul «trage», iar arma trage. Ciclul de comandă și control «detectare - distrugere» este redus la aproape două minute”, a explicat adjunctul șefului de stat major al Comandamentului MAE.

Obuzierul Bohdana

Forțele de Rachete și Artileria nu sunt doar client, ci asigură totodată supervizarea întregului proces de producție și efectuează testarea armelor și echipamentelor livrate unităților de artilerie și rachete.

„Dacă comandăm Bohdana, parcurgem documentația, studiem capacitățile producătorului și organizăm teste. Supraveghem procesul pe tot parcursul intrării sale în serviciu. Odată ce este acceptată, studiem modul în care este utilizată, analizăm performanța acesteia și putem solicita producătorului să facă modificări pentru a îmbunătăți sistemul”, explică Juravlov, descriind rolul MAE în producția de arme.

Astăzi, Bohdana, fabricată în Ucraina, se apropie deja de performanța modelului francez CAESAR, notează sursa citată. Pe de altă parte, în timp ce dezvoltarea modelului CAESAR a durat aproximativ șapte ani și a fost supus unor teste ample în diverse condiții climatice, la începutul invaziei la scară largă a Rusiei din 2022, Bohdana se afla încă într-un stadiu incipient de dezvoltare.

Abia în 2022, MAE a început testarea activă a sistemului. Îmbunătățirile au continuat de atunci: astăzi, există nu doar o versiune autopropulsată a tunului Bohdana, ci și un tun tractat, a cărui testare a fost efectuată la începutul acestui an.

„În prezent, producătorul a dezvoltat și testat deja un sistem automat de control al focului și de țintire care accelerează amplasarea armelor. De asemenea, este în curs de testare un încărcător automat. Compania lucrează în prezent la un al treilea sistem de artilerie cu o țeavă mai scurtă, calibru 39. Actualul Bohdana are o țeavă de calibru 52”, a declarat Zhuravlov.

„Și astăzi, este probabil unul dintre cele mai fiabile sisteme de artilerie din punct de vedere al rezistenței. Pregătirea sa tehnică pe front atinge constant 80%. Asta înseamnă că are cea mai mare supraviețuire”, spune Juravlov.

Potrivit acestuia, începând cu octombrie 2025, tunurile Bohdana de calibrul 155 mm produse pe plan intern - atât autopropulsate, cât și remorcate - reprezentau aproximativ 40% din totalul sistemelor de artilerie utilizate în prezent pe front.

O gamă largă de sisteme de artilerie

Potrivit oficialului ucrainean, Forțele Armate ale Ucrainei, în special Forțele de Rachete și Artileria, operează în prezent cu aproximativ 30 de modele diferite de sisteme de artilerie. Acestea includ sisteme din epoca sovietică, obuziere Bohdana moderne, fabricate în Ucraina, și platforme străine.

„Suntem singura țară care folosește astăzi o gamă atât de largă de sisteme de artilerie și muniții. În practică, este foarte dificil de gestionat. O flotă atât de diversă de sisteme complică logistica, deoarece aceste sisteme nu se pot înlocui reciproc în timpul reparațiilor. Fiecare sistem de artilerie are propriul șasiu, propriul echipament de ochire și așa mai departe”, explică sursa.

În plus, un număr de sisteme de artilerie sunt în prezent în curs de reparații. Întrucât unele dintre ele trebuie trimise în străinătate, reparațiile pot dura șase luni, iar uneori chiar până la un an.

„Poate că pe termen mediu vom ajunge să avem un singur sistem de artilerie — Bohdana — dar în variante diferite. La urma urmei, Bohdana este producție proprie. Producătorul oferă asistență tehnică pentru sistemele în funcțiune și organizează reparații ale armelor defecte”, spune oficialul

Utilizarea în luptă a Forțelor de Rachete și a Artileriei s-a transformat de la începutul războiului la scară largă

Aceste schimbări sunt determinate de o serie de factori și condiții care au apărut pe câmpul de luptă. 

Un factor este epuizarea resurselor de artilerie din epoca sovietică.

„Epuizarea muniției de 152 mm și 122 mm a devenit unul dintre factorii cheie care au influențat schimbările în abordările privind utilizarea în luptă a MFA. Lipsa proiectilelor a dus la reducerea intensității focului și la trecerea de la focul în masă la lovituri de precizie asupra țintelor prioritare”, spune ofițerul militar.

Un alt factor este utilizarea extinsă a dronelor de recunoaștere și a dronelor de atac pe linia frontului. Creșterea rapidă a desfășurării lor a îmbunătățit semnificativ conștientizarea situației, viteza de detectare a țintelor și precizia de ajustare a focului, permițând atacuri împotriva pozițiilor din spate ale inamicului.

„Deși dronele au sporit eficiența MFA, acestea au făcut-o totodată mai vulnerabilă la acțiunile de contra-baterie ale inamicului. Unitățile noastre se confruntă acum cu amenințări din partea dronelor FPV și a dronelor cu fibră optică”, explică adjunctul șefului de stat major al Comandamentului MFA.

Apoi, există și factorul sistemelor de război electronic de ambele părți. Potrivit sursei, aceste sisteme au complicat utilizarea dronelor de recunoaștere și au redus semnificativ eficacitatea armelor de precizie - de la obuzele Excalibur și Vulcano la rachetele GMLRS.

„Al cincilea factor este apariția rachetelor ghidate de precizie și a obuzelor de artilerie. Acest lucru a schimbat prioritățile - atacurile țintite asupra nodurilor logistice critice, a sistemelor de apărare aeriană și de război electronic au devenit cea mai eficientă modalitate de a obține efectele dorite. De asemenea, impune noi cerințe privind recunoașterea și revizuiește criteriile de selecție a țintelor”, adaugă Zhuravlov.

Potrivit acestuia, abordarea tradițională a atacurilor cu foc s-a dovedit insuficient adaptată condițiilor de pe câmpul de luptă.

„Sprijinul combinat de foc include unități de atac cu drone, unități de artilerie și forțe de rachete. În 2023, a fost introdusă structura Centrelor Combinate de Sprijin de Foc, pentru a planifica și coordona utilizarea tuturor resurselor în cadrul sprijinului combinat de foc. Aceasta înseamnă că, la fiecare nivel - tactic, operațional și strategic - există centre care coordonează angajarea țintelor”, clarifică Zhuravlov.

Rolul Forțelor de Rachete și Artileriei în viitor

Experiența de luptă a Forțelor Armate ale Ucrainei confirmă faptul că factorul cheie în contracararea inamicului este viteza ciclului de recunoaștere-atac. Cu cât timpul dintre detectarea țintei și angajare este mai scurt, cu atât artileria devine mai eficientă. MAE își propune să minimizeze acest timp în viitor.

„Cu alte cuvinte, după un interval foarte scurt, deja executăm salve din bateriile de artilerie împotriva inamicului. Vorbim despre viitor, dar chiar și acum reușim să ajungem la cinci până la șapte minute, și uneori la două minute, în funcție de locul în care se află piesa de artilerie. Dacă este deja în poziție de tragere și gata de utilizare, durează foarte puțin. Dacă este scoasă din adăpost, poate dura mai mult”, adaugă militarul.

Un alt obiectiv pentru care lucrează MAE este creșterea razei de acțiune și îmbunătățirea preciziei prin introducerea munițiilor ghidate și de precizie și a focoaselor programabile.

„Sistemele de artilerie în sine se vor schimba probabil, coordonarea lor se va îmbunătăți, protecția va deveni mai fiabilă, iar raze de acțiune vor crește. Va exista mai multă automatizare. Flota generală de sisteme de artilerie se va micșora. Vor fi create complexe eficiente de recunoaștere-atac. Dar sarcinile artileriei nu se vor schimba”, explică Juravlov.

Forțele de rachete sunt capabile să livreze către o țintă o rachetă cu un focos ce cântărește până la o tonă. În această etapă, MAE va păstra un rol de lider în operațiunile de luptă de mare intensitate.

„Artileria a fost, este și va rămâne unul dintre principalele mijloace de putere de foc împotriva inamicului. Dar viitorul nostru constă în sinergia cu vehiculele aeriene fără pilot și sistemele automate de comandă și control”, conchide ofițerul.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Zile libere legale 2026. Când au românii zile libere și cum își pot planifica mini-vacanțele
gandul.ro
image
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
mediafax.ro
image
Ce îl sperie cel mai mult pe David Popovici. La Singapore a pățit-o pentru prima dată
fanatik.ro
image
Un milion de români au plecat în Marea Britanie pentru muncă, aproape 40.000 revin în țară anual, să scape de criminalitate și de costul vieții
libertatea.ro
image
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
gsp.ro
image
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
După ani de scumpiri, piața imobiliară frânează. Ce se întâmplă cu prețurile locuințelor anul viitor
observatornews.ro
image
De ce fiica regretatei Codruța Notar din Sibiu a fost reținută abia la 1 an și 6 luni de când și-a ucis mama. Cine a alertat polițiștii
cancan.ro
image
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana Brașov, chiar înainte de startul sejurului de Revelion
prosport.ro
image
Câte numere poţi observa în imagine: test de inteligenţă special
playtech.ro
image
Legendarul Stoicikov, la un pas de bătaie cu rivalul său la Balonul de Aur. Un român a fost martor și a făcut dezvăluiri explozive: „Am stat între ei”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Tatăl Mălinei Guler a dezvăluit ce a văzut în apartamentul tinerei care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Varianta exclusă
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
BNR anunţă marea schimbare de la 5 ianuarie 2026. Se aplică în fiecare zi de la ora 13.00
romaniatv.net
image
Pensiile ajung cu întârziere în ianuarie 2026. Cât au de așteptat românii
mediaflux.ro
image
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Crina Abrudan și Cristi Brancu cu familia lui au ales Dubaiul pentru Crăciun și Revelion: „Vom petrece pe terasa clădirii în care stăm, la etajul 77”
click.ro
Brigitte Bardot și fiul ei Nicolas Charrier, profimedia 1061972870 jpg
A adorat câinii, dar și-a detestat condiția de mamă. Brigitte Bardot și-a numit fiul ”tumoare canceroasă”
okmagazine.ro
Rata cu legume Sursa foto shutterstock 2663745587 jpg
Preparate de nelipsit de pe masa de Anul Nou! Așa le prepari cu ușurință!
clickpentrufemei.ro
Final Lothbrok colour 4365b88 webp
Ragnar Lothbrok: legenda vikingului nemuritor și a fiilor săi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos

OK! Magazine

image
Asemănarea izbitoare a Prințesei Charlotte cu răposata Regină Elisabeta în copilărie. Fotografia din 1936 e dovada

Click! Pentru femei

image
Adevărul despre cumpărăturile impulsive. Ce se întâmplă, de fapt, în mintea ta?

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată