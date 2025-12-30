Cum a evoluat războiul de artilerie al Ucrainei. De la rachetele americane Atacms la obuzierul Bohdana

Într-un interviu pentru RBC Ucraina, colonelul Andri Juravlov, șeful adjunct al Forțelor de Rachete și al Comandamentului de Artilerie din cadrul Forțelor Terestre ale armatei ucrainene a vorbit despre cum a evoluat utilizarea artileriei pe parcursul anilor de război ruso-ucrainean și ce arme noi urmează să intre în serviciul Ucrainei.

Forțele de Rachete și Artilerie sunt ceea ce Occidentul numește „regii bătăliei” și ceea ce ucrainenii numesc adesea „zeii războiului”. Ramura Forțelor de Rachete și Artilerie este responsabilă de livrarea puterii de foc împotriva inamicului la diferite distanțe.

„Astăzi, Forțele de Rachete și Artileria reprezintă o forță formidabilă, bine echipată tehnologic și care a devenit un factor cheie al succesului pe câmpul de luptă în războiul împotriva agresorului rus. Este o combinație de obuziere tractate testate în timp, sisteme autopropulsate pe șasiuri pe șenile și roți, sisteme multiple de lansare a rachetelor și complexe de rachete”, a explicat acesta.

„Este vorba de foc precis și rapid care sprijină unitățile noastre direct pe linia de contact, oferind sprijin de foc infanteriei noastre - în timpul operațiunilor ofensive, a acțiunilor defensive și a misiunilor de asalt”, spune colonelul.

Arme străine în Forțele de Rachete și Artilerie

Potrivit lui Juravlov, cele mai răspândite sisteme de artilerie străine aflate în prezent în arsenalul Ucrainei sunt obuzierele tractate M777 de fabricație americană, alături de obuzierele autopropulsate pe șenile M109.

„Tunurile M777 sunt utilizate activ pe toate axele de luptă. Acestea oferă precizie ridicată, eficiență și rază lungă de acțiune. Sunt mai ușor de ascuns, mai simplu de prevăzut cu adăposturi de protecție și mai puțin vizibile pentru drone. De aceea putem afirma că, per total, tunurile remorcate au o rată de supraviețuire ridicată”, explică ofițerul.

Printre obuzierele occidentale autopropulsate pe șenile aflate în serviciul unităților de artilerie ucrainene se numără sistemele Krab, PzH 2000 și M109A6 Paladin. Sistemele autopropulsate pe roți includ obuzierele CAESAR și Archer. Sistemele autopropulsate oferă o mobilitate mai bună, precum și capacitatea de a schimba pozițiile cu mai mare rapiditate. În același timp, platformele pe șenile au o capacitate superioară de deplasare, ceea ce este deosebit de important în condițiile actuale - vreme de iarnă și teren accidentat - și acesta este, de asemenea, un avantaj in sine.

Statele Unite au furnizat Ucrainei sisteme multiple de lansare a rachetelor - în special M142 HIMARS și M270 MLRS, care la vremea respectivă au schimbat regulile jocului pe câmpul de luptă.

„Aceste MLRS moderne au permis lovituri precise împotriva țintelor aflate la distanțe considerabile. Au apărut pe câmpul de luptă în vara anului 2022 și au devenit o amenințare serioasă pentru inamic. Apariția lor a forțat inamicul să mute posturile de comandă, unitățile logistice și depozitele mai departe de linia frontului”, spune Juravlov.

În primul an și jumătate al războiului, Ucraina a primit doar rachete ghidate GMLRS de 227 mm pentru aceste sisteme, capabile să lovească ținte aflate la până la 80 de kilometri. În 2023, Statele Unite au început să trimită Ucrainei rachete balistice tactice ATACMS - inițial, versiunea de 165 km, iar în 2024, variante cu raze de acțiune de până la 300 de kilometri.

„ATACMS este o rachetă de înaltă precizie. Nu le folosim în cantitățile pe care ni le-am dori”, spune ofițerul ucrainean.

În plus, unitățile de artilerie primesc muniții de înaltă precizie de la parteneri, ceea ce, potrivit colonelului, schimbă fundamental natura războiului de artilerie. Acestea includ proiectilele Copperhead și Excalibur.

„Cu Excalibur, conceptul este o singură lovitură - o singură țintă. Din păcate, inamicul învață repede și a descoperit anumite contramăsuri, ceea ce ne îngreunează utilizarea acestor cartușe. Dar, per total, munițiile de precizie înseamnă economie de resurse, expunere redusă și efect maxim în luptă”, explică ofițerul.

Un alt avantaj semnificativ al MFA a fost crearea unei rețele de recunoaștere a artileriei, alimentată de sisteme radar furnizate de parteneri - AN/TPQ-50, AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 și ARTHUR. Acestea permit detectarea relativ rapidă a focurilor unităților de artilerie inamice și facilitează contraatacul.

„Astăzi, dronele, radarele de contra-baterie și alte mijloace de recunoaștere operează împreună cu bateriile de artilerie, transmițând coordonatele țintei în timp real. Asta face posibilă reacția aproape instantanee la schimbările de pe câmpul de luptă și controlul eficient al focului pe zeci de kilometri”, subliniază Juravlov.

Arme produse în plan intern

Războiul prelungit a forțat Ucraina să își extindă rapid propria producție. În 2023, sistemele de artilerie Bohdana, produse pe plan intern, au început să intre în serviciu. În plus, mortarele de 82 mm și 120 mm fabricate în Ucraina sunt furnizate unităților de artilerie, împreună cu drone special concepute pentru formațiuni de artilerie pentru a efectua recunoașteri și a ajusta focul, și anume SHARK, ACS-3 și Leleka.

„De asemenea, se lucrează la modernizarea radarului nostru de contrabaterie și a stației noastre de informații de tip semnal. Dacă comparăm radarul ucrainean Zoopark-3 cu sisteme similare furnizate de parteneri, acesta îi depășește la anumiți parametri și este în urmă la alții. Dar lucrăm continuu la îmbunătățirea lui”, spune ofițerul.

Un radar de contrabaterie este un sistem radar care detectează unitățile de artilerie inamice. Când inamicul deschide focul, radarul urmărește obuzul de artilerie de-a lungul traiectoriei sale de zbor în etapa recunoașterii și calculează automat punctul probabil de origine. Cu alte cuvinte, oferă trupelor noastre coordonatele artileriei rusești, explică Juravlov.

Armele care vor intra în serviciu în Forțele Armate ale Ucrainei

Printre armele promițătoare așteaptate să intre în serviciul Forțelor de Rachete și Artileriei (MFA) ale Ucrainei se numără obuzierul Marta tractat de 155 mm cu tun de calibru 39, precum și un tun tractat de 105 mm. Ambele sunt în prezent în curs de testare.

„În prezent, observăm și o dezvoltare foarte activă a armelor. Îmbunătățiri sunt în curs pentru sistemul nostru de rachete operațional-tactice Sapsan, la sistemul de rachete cu lansare multiplă Vilkha și la complexul Neptun cu așa-numita rachetă cu rază lungă de acțiune, care trece acum prin toate etapele de testare. Toate acestea sunt sisteme în dezvoltare”, spune Juravlov.

Un alt proiect interesant, încă în curs de dezvoltare, este un sistem de rachete multifuncțional. Conform sursei citate, ideea este de a crea o platformă unică, universală, capabilă să lanseze diferite tipuri de muniții — inclusiv proiectile de rachetă similare GMLRS pentru HIMARS, precum și alte tipuri de rachete.

În același timp, continuă lucrările de modernizare a sistemului de informații și comunicații Kropyva-D. Potrivit lui Juravlov, acesta este configurat astfel încât datele colectate de mijloacele de recunoaștere - drone, sisteme radar, informații radiotehnice sau optice - să fie procesate, iar coordonatele țintei rezultate să fie transmise direct către un tun în câteva minute. Obiectivul este de a scurta semnificativ timpul de reacție

„De pildă, o dronă de recunoaștere transmite date despre o țintă detectată către server - asta ar trebui să ia o secundă. Datele sunt procesate pe server și trimise imediat către armă. Drept urmare, arma este îndreptată spre țintă și gata de tragere în literalmente două minute. Comandantul armei apasă butonul «trage», iar arma trage. Ciclul de comandă și control «detectare - distrugere» este redus la aproape două minute”, a explicat adjunctul șefului de stat major al Comandamentului MAE.

Obuzierul Bohdana

Forțele de Rachete și Artileria nu sunt doar client, ci asigură totodată supervizarea întregului proces de producție și efectuează testarea armelor și echipamentelor livrate unităților de artilerie și rachete.

„Dacă comandăm Bohdana, parcurgem documentația, studiem capacitățile producătorului și organizăm teste. Supraveghem procesul pe tot parcursul intrării sale în serviciu. Odată ce este acceptată, studiem modul în care este utilizată, analizăm performanța acesteia și putem solicita producătorului să facă modificări pentru a îmbunătăți sistemul”, explică Juravlov, descriind rolul MAE în producția de arme.

Astăzi, Bohdana, fabricată în Ucraina, se apropie deja de performanța modelului francez CAESAR, notează sursa citată. Pe de altă parte, în timp ce dezvoltarea modelului CAESAR a durat aproximativ șapte ani și a fost supus unor teste ample în diverse condiții climatice, la începutul invaziei la scară largă a Rusiei din 2022, Bohdana se afla încă într-un stadiu incipient de dezvoltare.

Abia în 2022, MAE a început testarea activă a sistemului. Îmbunătățirile au continuat de atunci: astăzi, există nu doar o versiune autopropulsată a tunului Bohdana, ci și un tun tractat, a cărui testare a fost efectuată la începutul acestui an.

„În prezent, producătorul a dezvoltat și testat deja un sistem automat de control al focului și de țintire care accelerează amplasarea armelor. De asemenea, este în curs de testare un încărcător automat. Compania lucrează în prezent la un al treilea sistem de artilerie cu o țeavă mai scurtă, calibru 39. Actualul Bohdana are o țeavă de calibru 52”, a declarat Zhuravlov.

„Și astăzi, este probabil unul dintre cele mai fiabile sisteme de artilerie din punct de vedere al rezistenței. Pregătirea sa tehnică pe front atinge constant 80%. Asta înseamnă că are cea mai mare supraviețuire”, spune Juravlov.

Potrivit acestuia, începând cu octombrie 2025, tunurile Bohdana de calibrul 155 mm produse pe plan intern - atât autopropulsate, cât și remorcate - reprezentau aproximativ 40% din totalul sistemelor de artilerie utilizate în prezent pe front.

O gamă largă de sisteme de artilerie

Potrivit oficialului ucrainean, Forțele Armate ale Ucrainei, în special Forțele de Rachete și Artileria, operează în prezent cu aproximativ 30 de modele diferite de sisteme de artilerie. Acestea includ sisteme din epoca sovietică, obuziere Bohdana moderne, fabricate în Ucraina, și platforme străine.

„Suntem singura țară care folosește astăzi o gamă atât de largă de sisteme de artilerie și muniții. În practică, este foarte dificil de gestionat. O flotă atât de diversă de sisteme complică logistica, deoarece aceste sisteme nu se pot înlocui reciproc în timpul reparațiilor. Fiecare sistem de artilerie are propriul șasiu, propriul echipament de ochire și așa mai departe”, explică sursa.

În plus, un număr de sisteme de artilerie sunt în prezent în curs de reparații. Întrucât unele dintre ele trebuie trimise în străinătate, reparațiile pot dura șase luni, iar uneori chiar până la un an.

„Poate că pe termen mediu vom ajunge să avem un singur sistem de artilerie — Bohdana — dar în variante diferite. La urma urmei, Bohdana este producție proprie. Producătorul oferă asistență tehnică pentru sistemele în funcțiune și organizează reparații ale armelor defecte”, spune oficialul

Utilizarea în luptă a Forțelor de Rachete și a Artileriei s-a transformat de la începutul războiului la scară largă

Aceste schimbări sunt determinate de o serie de factori și condiții care au apărut pe câmpul de luptă.

Un factor este epuizarea resurselor de artilerie din epoca sovietică.

„Epuizarea muniției de 152 mm și 122 mm a devenit unul dintre factorii cheie care au influențat schimbările în abordările privind utilizarea în luptă a MFA. Lipsa proiectilelor a dus la reducerea intensității focului și la trecerea de la focul în masă la lovituri de precizie asupra țintelor prioritare”, spune ofițerul militar.

Un alt factor este utilizarea extinsă a dronelor de recunoaștere și a dronelor de atac pe linia frontului. Creșterea rapidă a desfășurării lor a îmbunătățit semnificativ conștientizarea situației, viteza de detectare a țintelor și precizia de ajustare a focului, permițând atacuri împotriva pozițiilor din spate ale inamicului.

„Deși dronele au sporit eficiența MFA, acestea au făcut-o totodată mai vulnerabilă la acțiunile de contra-baterie ale inamicului. Unitățile noastre se confruntă acum cu amenințări din partea dronelor FPV și a dronelor cu fibră optică”, explică adjunctul șefului de stat major al Comandamentului MFA.

Apoi, există și factorul sistemelor de război electronic de ambele părți. Potrivit sursei, aceste sisteme au complicat utilizarea dronelor de recunoaștere și au redus semnificativ eficacitatea armelor de precizie - de la obuzele Excalibur și Vulcano la rachetele GMLRS.

„Al cincilea factor este apariția rachetelor ghidate de precizie și a obuzelor de artilerie. Acest lucru a schimbat prioritățile - atacurile țintite asupra nodurilor logistice critice, a sistemelor de apărare aeriană și de război electronic au devenit cea mai eficientă modalitate de a obține efectele dorite. De asemenea, impune noi cerințe privind recunoașterea și revizuiește criteriile de selecție a țintelor”, adaugă Zhuravlov.

Potrivit acestuia, abordarea tradițională a atacurilor cu foc s-a dovedit insuficient adaptată condițiilor de pe câmpul de luptă.

„Sprijinul combinat de foc include unități de atac cu drone, unități de artilerie și forțe de rachete. În 2023, a fost introdusă structura Centrelor Combinate de Sprijin de Foc, pentru a planifica și coordona utilizarea tuturor resurselor în cadrul sprijinului combinat de foc. Aceasta înseamnă că, la fiecare nivel - tactic, operațional și strategic - există centre care coordonează angajarea țintelor”, clarifică Zhuravlov.

Rolul Forțelor de Rachete și Artileriei în viitor

Experiența de luptă a Forțelor Armate ale Ucrainei confirmă faptul că factorul cheie în contracararea inamicului este viteza ciclului de recunoaștere-atac. Cu cât timpul dintre detectarea țintei și angajare este mai scurt, cu atât artileria devine mai eficientă. MAE își propune să minimizeze acest timp în viitor.

„Cu alte cuvinte, după un interval foarte scurt, deja executăm salve din bateriile de artilerie împotriva inamicului. Vorbim despre viitor, dar chiar și acum reușim să ajungem la cinci până la șapte minute, și uneori la două minute, în funcție de locul în care se află piesa de artilerie. Dacă este deja în poziție de tragere și gata de utilizare, durează foarte puțin. Dacă este scoasă din adăpost, poate dura mai mult”, adaugă militarul.

Un alt obiectiv pentru care lucrează MAE este creșterea razei de acțiune și îmbunătățirea preciziei prin introducerea munițiilor ghidate și de precizie și a focoaselor programabile.

„Sistemele de artilerie în sine se vor schimba probabil, coordonarea lor se va îmbunătăți, protecția va deveni mai fiabilă, iar raze de acțiune vor crește. Va exista mai multă automatizare. Flota generală de sisteme de artilerie se va micșora. Vor fi create complexe eficiente de recunoaștere-atac. Dar sarcinile artileriei nu se vor schimba”, explică Juravlov.

Forțele de rachete sunt capabile să livreze către o țintă o rachetă cu un focos ce cântărește până la o tonă. În această etapă, MAE va păstra un rol de lider în operațiunile de luptă de mare intensitate.

„Artileria a fost, este și va rămâne unul dintre principalele mijloace de putere de foc împotriva inamicului. Dar viitorul nostru constă în sinergia cu vehiculele aeriene fără pilot și sistemele automate de comandă și control”, conchide ofițerul.