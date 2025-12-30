Un oraș din România crește taxa de gunoi cu 70% de la 1 ianuarie. Localnicii vor plăti sute de lei în plus

Noul an aduce majorări semnificative de taxe și impozite, unele fără precedent, iar scumpirile provoacă nemulțumiri puternice în rândul populației. În Galați, taxa de salubrizare va crește de la 1 ianuarie de la 170 de lei la aproape 300 de lei de persoană, în contextul în care noile sisteme moderne de colectare a deșeurilor nu sunt încă funcționale.

Locuitorii vor avea de plătit 288 de lei pe an pentru taxa de gunoi, o creștere de aproximativ 70% față de tariful actual. Pentru o familie cu doi copii, suma ajunge la peste 1.100 de lei anual doar pentru colectarea deșeurilor menajere.

Localnicii spun că majorarea este greu de suportat și iau în calcul amânarea plății. „Drastică, tragică, va fi greu. Muncim ca să supraviețuim”, spune un locuitor pentru Digi24.. Alții afirmă că nu vor achita taxa până la termenul-limită din martie, chiar dacă vor pierde reducerea de 10% acordată celor care plătesc anticipat. „Prioritatea noastră sunt copiii, probabil că vom plăti în decembrie”, spune un alt localnic.

Nemulțumirea este amplificată de faptul că, deși în oraș au fost instalate sute de ghene inteligente, gunoiul continuă să fie colectat în pubele vechi, iar containerele ecologice noi rămân neutilizate.

Reprezentanții primăriei susțin însă că majorarea taxei era inevitabilă. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Petrică Pațilea, creșterea este justificată de majorarea costurilor de colectare, transport și depozitare a deșeurilor.

În ciuda explicațiilor oficiale, mulți localnici spun că nu înțeleg cum se justifică noile tarife, în condițiile în care serviciile nu par să se fi îmbunătățit.