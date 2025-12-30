Femeie lovită pe troturar de o dubă. Șoferul a pierdut controlul volanului și s-a oprit într-un panou electric în Pipera

O femeie aflată pe trotuar a fost lovită de o dubă marți dimineață pe bulevardul Dimitrie Pompeiu, în zona Pipera. Șoferul vehiculului a pierdut controlul volanului, a acroșat pietonul și s-a oprit într-un panou electric, provocând un incendiu care a fost stins de pompieri.

„La data de 30 decembrie 2025, în jurul orei 08:40, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe bulevardul Dimitrie Pompeiu, în zona Pipera”, se arată într-o comunicat al Brigăzii Rutiere.

Din primele informații, un tânăr de 21 de ani conducea un autovehicul pe Bd. Dimitrie Pompeiu, dinspre Str. Gara Herăstrău către Șos. Petricani, iar la intersecția cu imobilul nr. 9, din cauze ce urmează a fi stabilite, a pătruns pe sensul opus și pe trotuar, surprinzând și accidentând o femeie în vârstă de 41 de ani.

Din impact a rezultat rănirea pietonului, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

După ce a lovit pietonul, autovehiculul a intrat într-un panou electric, provocând un incendiu care a fost stins de pompieri. În dubă s-ar fi aflat mai mulți cetățeni ucraineni.

Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele fiind negative. Traficul rutier nu a fost restricționat în zonă.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.