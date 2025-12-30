search
Marți, 30 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Femeie lovită pe troturar de o dubă. Șoferul a pierdut controlul volanului și s-a oprit într-un panou electric în Pipera

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O femeie aflată pe trotuar a fost lovită de o dubă marți dimineață pe bulevardul Dimitrie Pompeiu, în zona Pipera. Șoferul vehiculului a pierdut controlul volanului, a acroșat pietonul și s-a oprit într-un panou electric, provocând un incendiu care a fost stins de pompieri.

Femeie lovită de o dubă în Pipera, care a pierdut controlul volanului. FOTO: Arhivă
Femeie lovită de o dubă în Pipera, care a pierdut controlul volanului. FOTO: Arhivă

„La data de 30 decembrie 2025, în jurul orei 08:40, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe bulevardul Dimitrie Pompeiu, în zona Pipera”, se arată într-o comunicat al Brigăzii Rutiere. 

Din primele informații, un tânăr de 21 de ani conducea un autovehicul pe Bd. Dimitrie Pompeiu, dinspre Str. Gara Herăstrău către Șos. Petricani, iar la intersecția cu imobilul nr. 9, din cauze ce urmează a fi stabilite, a pătruns pe sensul opus și pe trotuar, surprinzând și accidentând o femeie în vârstă de 41 de ani.

Din impact a rezultat rănirea pietonului, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

După ce a lovit pietonul, autovehiculul a intrat într-un panou electric, provocând un incendiu care a fost stins de pompieri. În dubă s-ar fi aflat mai mulți cetățeni ucraineni.

Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele fiind negative. Traficul rutier nu a fost restricționat în zonă.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cum și-a plănuit moartea la metrou o femeie de 36 de ani din București. Detalii terifiante într-un caz de sinucidere în stația Crângași. „S-a ascuns la întuneric, apoi s-a pus în fața trenului”
gandul.ro
image
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două zodii
mediafax.ro
image
Cea mai frumoasă șefă din sportul românesc are o dorință aparte în noul an! Cu ce probleme se confruntă aceasta, de fapt: ”Poate dă Dumnezeu”
fanatik.ro
image
Un milion de români au plecat în Marea Britanie pentru muncă, aproape 40.000 revin în țară anual, să scape de criminalitate și de costul vieții
libertatea.ro
image
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
gsp.ro
image
Banii jos! 40 de milioane de euro după "ruptura" totală cu Cristi Chivu
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
După ani de scumpiri, piața imobiliară frânează. Ce se întâmplă cu prețurile locuințelor anul viitor
observatornews.ro
image
BREAKING despre Dan Petrescu! Din păcate, e adevărat
cancan.ro
image
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana Brașov, chiar înainte de startul sejurului de Revelion
prosport.ro
image
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza momentului
playtech.ro
image
Meci nebun în Kuweit între Ion Marin şi Mihai Stoichiţă, încheiat 4-3: “Mă sună şi acum de acolo să îmi spună că se mai transmite meciul”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
La 9 zile după ce a câștigat 92.000.000 $, și-a văzut apropiații cum au murit pe loc!
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Românul care a împrumutat statul cu 5,4 milioane de euro cumpărând...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
BNR anunţă marea schimbare de la 5 ianuarie 2026. Se aplică în fiecare zi de la ora 13.00
romaniatv.net
image
Situație total neobișnuită înainte de Revelion. Românii nu mai riscă
mediaflux.ro
image
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Crina Abrudan și Cristi Brancu cu familia lui au ales Dubaiul pentru Crăciun și Revelion: „Vom petrece pe terasa clădirii în care stăm, la etajul 77”
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România
okmagazine.ro
Rata cu legume Sursa foto shutterstock 2663745587 jpg
Preparate de nelipsit de pe masa de Anul Nou! Așa le prepari cu ușurință!
clickpentrufemei.ro
Final Lothbrok colour 4365b88 webp
Ragnar Lothbrok: legenda vikingului nemuritor și a fiilor săi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Cum scapi de mirosul de umezeală din casă. Soluții simple pentru un aer proaspăt și sănătos

OK! Magazine

image
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România

Click! Pentru femei

image
Adevărul despre cumpărăturile impulsive. Ce se întâmplă, de fapt, în mintea ta?

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată