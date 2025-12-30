search
Marți, 30 Decembrie 2025
Adevărul
Şofer beat și drogat, urmărit de Poliţie în Craiova, a lovit maşini şi a refuzat recoltarea de probe biologice

Un bărbat de 30 de ani din comuna Cârna, judeţul Dolj, a fost reţinut după ce a fugit de poliţişti şi a provocat mai multe accidente minore în timpul urmăririi. Incidentul a avut loc în noaptea de 28 spre 29 decembrie.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, şoferul a fost depistat în comuna Şimnicu de Sus, iar poliţiştii i-au adus la cunoştinţă că urmează să fie testat pentru consum de alcool. Bărbatul a fugit imediat de la faţa locului, iar poliţiştii au pornit în urmărirea sa până pe bulevardul Dacia din municipiul Craiova.

În timpul urmăririi, acesta a lovit un autoturism parcat și a acroșat portiera dreaptă a unei autospeciale de poliţie. Şoferul a fost imobilizat de forţele de ordine și testat cu aparatele etilotest și drugtest, rezultând o concentraţie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat și un rezultat pozitiv pentru posibila prezenţă a substanţelor psihoactive.

Bărbatul a refuzat recoltarea de probe biologice la unitatea medicală, fiind ulterior reţinut pentru 24 de ore pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. El urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru luarea unei măsuri preventive.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor faptei.

Craiova

