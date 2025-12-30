Gina Bradea dezvăluie meniul de Revelion: „Facem cantități mici, nu are rost să mâncăm o săptămână sau să aruncăm”

Bucătăria Ginei Bradea se pregătește de sărbătoare, iar vedeta culinară a împărtășit recent detalii despre meniul său pentru Revelion, menit să inspire gospodinele și pasionații de gastronomie. Printre vedetele mesei se numără platouri cu afumături și carne, preparate pescărești, salate și murături, dar și deserturi fresh, fără coacere, pentru a încheia masa festivă într-un mod delicios.

Într-o postare pe rețelele sociale, Gina Bradea, unul dintre cei mai populari bloggeri culinari din România, a prezentat o listă variată de preparate, toate gătite în cantități mici, adaptate pentru 18-20 de persoane.

„Facem cantitati mici, cât se mânâncă, nu are rost să gătim și să mâmcăm o săptămână sau să aruncăm. Meniul este variat, ca să poata mânca fiecare câte ceva, dar, repet, cantități mici”, a explicat Gina Bradea, pe pagina sa de Facebook „Poftă bună cu Gina Bradea”.

Printre aperitivele propuse se numără un platou tradițional cu „porcării”, ce include toba, lebar, caltaboș și cighiri, precum și un platou cu afumături de casă – kaizer, ruladă, mușchi țigănesc, cotlet și ceafă. Toate preparatele sunt realizate în bucătăria proprie.

Meniul mai cuprinde și un platou pescăresc, cu salată de icre, scrumbie afumată, ouă umplute cu pastă de ton și măsline, alături de salată de ton și o știucă umplută, precum și pâine de casă fără frământare.

Gina Bradea propune pentru masa de Revelion și ceafă de porc la cuptor, cu legume și cârnați de casă, însă doar la cererea invitaților.

„Dacă nu se dorește, o putem pregăti pe 1 ianuarie. Carnea este marinată cu o zi înainte, pentru un gust optim”, a precizat vedeta culinară.

Nu lipsesc murăturile, disponibile la alegere.

Desertul este separat: un tort cu iaurt și fructe fără coacere, completat de fructe proaspete precum portocale, clementine, banane, struguri, kiwi, căpșuni, afine și mere.

În ceea ce privește ciorba, se va decide între ciorbă de pește sau ciorbă de perișoare, în funcție de preferințele invitaților.

Gina Bradea subliniază că toate preparatele vor fi gătite pe 31 decembrie și în cantități mici, pentru a evita risipa, dar și pentru ca fiecare invitat să poată gusta din fiecare delicatesă.