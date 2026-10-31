 Când vor fi reluate negocierile pentru legea salarizării. Ce spune ministrul Florin Manole despre majorarea salariilor demnitarilor | adevarul.ro
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Când vor fi reluate negocierile pentru legea salarizării. Ce spune ministrul Florin Manole despre majorarea salariilor demnitarilor

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Negocierile pentru noua lege a salarizării ar urma să fie reluate la începutul anului viitor, după centralizarea informațiilor privind veniturile din instituțiile publice, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole. Oficialul a vorbit și despre o eventuală majorare a salariilor demnitarilor.

Florin Manole
Ministrul Muncii, Florin Manole Foto: Mediafax

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat sâmbătă, la Antena 3, că discuțiile privind legea salarizării trebuie reluate la începutul anului viitor, după ce vor fi obținute datele necesare despre nivelul salariilor de la ordonatorii de credite.

„Negocierile trebuie reluate la începutul anului viitor, după ce adunăm informațiile care ne-au lipsit anul trecut și anul ăsta. Informațiile despre nivelul salariilor de la ordonatorii de credite”, a precizat ministrul.

Creșteri salariale și pentru demnitari

Referitor la o eventuală majorare a salariilor demnitarilor, Florin Manole a afirmat că refacerea grilelor de salarizare și corectarea inechităților ar putea presupune creșteri în întregul sistem, cu excepția pozițiilor unde majorările anterioare au fost deja exagerate.

„Refacerea grilelor şi faptul de a aduce echitate în sistem, înseamnă că va trebui să avem creşteri peste tot, acolo unde nu sunt deja creşteri exagerate din trecut”, a explicat ministrul.

Acesta a subliniat însă că majorarea veniturilor demnitarilor nu reprezintă o prioritate, în condițiile în care trebuie gestionate mai întâi problemele sociale importante.

„Până să mă gândesc ce facem anul viitor cu salariile demnitarilor, sunt mult mai preocupat de a avea rezultate bune cu majorarea pensiilor pentru 1 ianuarie”, a declarat Florin Manole.

Impozitarea pensiilor

Ministrul a precizat că nu a avut discuții privind eliminarea impozitării pensiilor care depășesc 3.000 de lei. El a invocat angajamentele Guvernului referitoare la ținta de deficit și relația cu Comisia Europeană.

„Eu nu vreau să fac viaţa mai grea niciunui alt coleg, nici premierului, nici ministrului de Finanţe, dar nici nu vreau să fac viaţa mai grea pentru pensionari sau pentru salariaţi. Adică trebuie să avem un echilibru şi în decizii, şi în declaraţii, şi în acţiuni”, a afirmat Manole.

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