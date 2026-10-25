 Salariul minim nu crește de la 1 ianuarie 2027. Când ar putea urma o majorare, potrivit lui Florin Manole | adevarul.ro
search
Duminică, 25 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Salariul minim nu crește de la 1 ianuarie 2027. Când ar putea urma o majorare, potrivit lui Florin Manole

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Salariul minim brut pe economie va rămâne la nivelul actual, de 4.325 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole. Discuțiile privind o eventuală majorare vor începe în săptămânile următoare, după ce Institutul Național de Statistică va furniza datele necesare pentru calcularea noii valori.

Ce spune Florin Manole despre următoarea majorare.
Ce spune Florin Manole despre următoarea majorare. Foto: Mediafax

Ministrul a explicat sâmbătă, la Alba Iulia, că decizia va fi luată în urma analizării indicatorilor economici și a consultărilor cu sindicatele și patronatele.

„Discuția despre salariul minim trebuie să înceapă în săptămânile următoare, când trebuie să vină la Ministerul Muncii informațiile de la Institutul de Statistică, informațiile agregate în formula de calcul conform legii, care să țină cont de productivitate, de toți indicatorii macroeconomici, după care vom merge în Consiliul Național tripartit și la masa dialogului cu sindicatele și patronatele vom lua o decizie”, a declarat Florin Manole.

Pe lângă discuțiile privind salariul minim, Florin Manole a anunțat că va pregăti propunerea de indexare a pensiilor, în conformitate cu prevederile legale. Acesta a precizat că va transmite propunerea Ministerului Finanțelor și premierului Luca Niculescu, susținând că majorarea nu mai poate fi amânată.

Ministrul a invocat dificultățile cu care se confruntă pensionarii după doi ani fără aplicarea măsurii și a afirmat că există resurse financiare pentru realizarea indexării.

Premierul Luca Niculescu urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu reprezentanții sindicatelor și ai patronatelor, în cadrul Consiliului Național Tripartit. Discuțiile au loc pe fondul nemulțumirilor legate de venituri, pensii și creșterea costului vieții.

Reprezentanții salariaților solicită măsuri pentru protejarea puterii de cumpărare, deblocarea veniturilor și majorarea salariului minim brut cu 675 de lei.

Deocamdată, valoarea viitorului salariu minim nu a fost stabilită. Potrivit ministrului Muncii, discuțiile vor începe după centralizarea datelor economice și vor continua în cadrul consultărilor cu partenerii sociali.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
digi24.ro
image
O fermă germană cu 1.300 de vaci a renunțat la roboții de muls și se bazează numai pe angajați. 14 dintre ei sunt români
stirileprotv.ro
image
CTP îl atacă DUR pe Tudore Toader, după ce fiul fostului ministru a fost arestat! Mesajul fără precedent al gazetarului
gandul.ro
image
Haos în Franța! Aproape 1.000 de arestări după ciocnirile cu protestatarii, 70.000 de polițiști mobilizați
mediafax.ro
image
Conducerea Rapidului, impresionată de starul lui Gigi Becali de la FCSB: ”E peste nivelul SuperLigii”
fanatik.ro
image
Legături suspecte între România și reclame electorale înșelătoare din Serbia, descoperite înainte de alegerile din țara vecină
libertatea.ro
image
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Neverosimil: Neymar a văzut "negru" după eliminare și a sărit la bătaie! Imaginile fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
„Rugăciunea unui părinte când copiii împlinesc 18 ani”. Mesajul emoționant transmis de Mihai Morar pentru gemenele sale, Mara și Cezara
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Comuna din România unde nu s-a născut niciun copil timp de un an întreg
observatornews.ro
image
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care a izbucnit scandalul între Claudia Ion și ispita-pilot: 'A tras-o de...' 😮
cancan.ro
image
De ce poștașii vor duce pensia cu o mică întârziere în noiembrie? Când intră pensia pe card? În ce ordine?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
prosport.ro
image
Vecinul nu plătește întreținerea de ani de zile. Cine achită facturile blocului până când asociația își recuperează banii
playtech.ro
image
Alertă la Rapid după 1-4 cu FCSB! Titularul nu mai vrea să prelungească
fanatik.ro
image
Cine îl va înfrunta pe Putin? Lista scurtă a liderilor europeni dezvăluită de surse diplomatice. Nicușor Dan nu e inclus
ziare.com
image
5.000.000 de euro! Gigi Becali a anunțat că e gata să dea lovitura, după FCSB - Rapid 4-1
digisport.ro
image
Andra, despre cum se împarte familia între filmări și școală: „David mă ajută foarte mult cu Eva în perioada asta”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de 350.000 de euro pe care se bat Cornel Păsat și Bianca la divorț. Casa este spațioasă, modernă și are inclusiv un spațiu destinat antrenamentelor sale zilnice FOTO
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii, anunț despre indexarea pensiilor: Vom înainta Ministerului de Finanțe și premierului propunerea de a respecta legea. Ce se întâmplă cu ajutorul financiar
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
O femeie din Brașov, înjunghiată de soț în fața copilului. În atacul de pe Bulevardul Saturn bărbatul a vrut ulterior să se sinucidă și este în stare gravă
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Viața devine mult mai bună până la sfârșitul anului 2026 pentru patru zodii. Astrele aduc schimbări importante
click.ro
image
Ozana Barabancea, fotografie rară alături de fiica sa, Gloria. Mesajul emoționant transmis de artistă
click.ro
image
Asasinat la Sofia! Un fost europarlamentar a fost ucis. Ce au descoperit anchetatorii în primele ore ale investigației
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Louise de Kéroualle foto Profimedia jpg
„De-abia dacă apuca să se îmbrace...” „Baby Face”, amanta regelui care se plictisea ușor și pretindea să i se ofere tot timpul plăcere
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Michael Douglas, sincer despre scenele erotice din filme. Cum se proceda înainte de apariția coordonatorilor de intimitate
image
Viața devine mult mai bună până la sfârșitul anului 2026 pentru patru zodii. Astrele aduc schimbări importante

OK! Magazine

image
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii