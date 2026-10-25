Salariul minim nu crește de la 1 ianuarie 2027. Când ar putea urma o majorare, potrivit lui Florin Manole

Salariul minim brut pe economie va rămâne la nivelul actual, de 4.325 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole. Discuțiile privind o eventuală majorare vor începe în săptămânile următoare, după ce Institutul Național de Statistică va furniza datele necesare pentru calcularea noii valori.

Ce spune Florin Manole despre următoarea majorare. Foto: Mediafax

Ministrul a explicat sâmbătă, la Alba Iulia, că decizia va fi luată în urma analizării indicatorilor economici și a consultărilor cu sindicatele și patronatele.

„Discuția despre salariul minim trebuie să înceapă în săptămânile următoare, când trebuie să vină la Ministerul Muncii informațiile de la Institutul de Statistică, informațiile agregate în formula de calcul conform legii, care să țină cont de productivitate, de toți indicatorii macroeconomici, după care vom merge în Consiliul Național tripartit și la masa dialogului cu sindicatele și patronatele vom lua o decizie”, a declarat Florin Manole.

Pe lângă discuțiile privind salariul minim, Florin Manole a anunțat că va pregăti propunerea de indexare a pensiilor, în conformitate cu prevederile legale. Acesta a precizat că va transmite propunerea Ministerului Finanțelor și premierului Luca Niculescu, susținând că majorarea nu mai poate fi amânată.

Ministrul a invocat dificultățile cu care se confruntă pensionarii după doi ani fără aplicarea măsurii și a afirmat că există resurse financiare pentru realizarea indexării.

Premierul Luca Niculescu urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu reprezentanții sindicatelor și ai patronatelor, în cadrul Consiliului Național Tripartit. Discuțiile au loc pe fondul nemulțumirilor legate de venituri, pensii și creșterea costului vieții.

Reprezentanții salariaților solicită măsuri pentru protejarea puterii de cumpărare, deblocarea veniturilor și majorarea salariului minim brut cu 675 de lei.

Deocamdată, valoarea viitorului salariu minim nu a fost stabilită. Potrivit ministrului Muncii, discuțiile vor începe după centralizarea datelor economice și vor continua în cadrul consultărilor cu partenerii sociali.