 Când ar putea fi adoptată noua lege a salarizării. Florin Manole: „Vreau să fiu foarte prudent” | adevarul.ro
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Când ar putea fi adoptată noua lege a salarizării. Florin Manole: „Vreau să fiu foarte prudent”

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Ministrul Muncii, Florin Manole, a precizat că adoptarea noii legi a salarizării depinde de deciziile privind bugetul și de angajamentele României pentru controlul deficitului.

Florin Manole
Florin Manole Foto: Mediafax

Nu poate fi adoptată într-o lună-două, din mai multe motive obiective”, a declarat Florin Manole la emisiunea „În Fața Ta”, difuzată sâmbătă, 24 octombrie, la Digi24.  

Acesta adaugă că Guvernul trebuie să se concentreze asupra rectificării bugetare și asupra pregătirii bugetului pentru anul 2027.

„Când vorbesc despre faptul că bugetul este o prioritate, asta înseamnă, evident, că avem de luat niște decizii de politică publică referitoare la majorarea sau indexarea pensiilor, la ce facem cu alocațiile și la indexarea sau nu a altor beneficii sociale”, a explicat ministrul.

Ministrul Muncii a declarat că noua lege a salarizării este prevăzută pentru 2027, fără să fie stabilită o dată exactă pentru adoptare.

Actul normativ ar putea fi aprobat anul viitor și aplicat din 2028, însă acesta este doar unul dintre scenariile posibile. Până atunci, Guvernul trebuie să rezolve și alte probleme urgente, inclusiv măsurile pentru protejarea consumatorilor vulnerabili.

„Se poate la fel de bine să fie adoptată la începutul anului 2027 și, chiar dacă nu există o prevedere în legea bugetului, să avem o rectificare pentru a doua jumătate a lui 2027”, a explicat ministrul.

Potrivit cifrelor prezentate de Florin Manole, România a prevăzut cheltuieli cu salariile de 166 de miliarde de lei pentru 2026 și de 174 de miliarde de lei pentru 2027.

„Vreau să fiu foarte prudent. Vă spun niște cifre care sunt publice, sunt oficiale, dar nu vreau să le perceapă cei care ne urmăresc ca pe niște angajamente că vom crește neapărat anvelopa de cheltuieli”, a declarat ministrul.

Florin Manole a explicat că evoluția cheltuielilor salariale depinde de angajamentele față de Comisia Europeană, de regulile fiscale și de menținerea deficitului bugetar sub control. Estimările privind aceste cheltuieli sunt incluse în legile bugetare adoptate pentru anii următori.

Ce se întâmplă cu pensiile

Potrivit programului de Guvernare, se reia indexarea începând cu anul 2027, obiectivul fiind menținerea puterii de cumpărare a pensionarilor.

„Începând cu 2027, asigurăm indexarea pensiilor, pentru protejarea puterii de cumpărare și respectarea contribuției celor care au muncit. Urmărim ca veniturile pensionarilor să țină pasul cu evoluția costului vieții.

Fundamentăm costurile și asigurăm resursele, cu respectarea sustenabilității sistemului public de pensii și fără să periclităm traiectoria de reducere a deficitului și a datoriei publice”, se arată în programul de guvernare.

Documentul acordă prioritate pensionarilor cu venituri reduse și categoriilor vulnerabile, însă precizează că orice măsură de majorare trebuie să fie compatibilă cu strategia fiscal-bugetară și cu resursele disponibile la buget.

Cheltuielile cu asistența socială trebuie să rămână sub pragul de 12,2% din PIB, iar alte beneficii sociale nu vor putea crește peste ritmul de majorare a PIB-ului nominal.

Programul de guvernare nu stabilește procente concrete privind creșterea salariilor bugetarilor sau indexarea pensiilor în 2027

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