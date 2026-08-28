 Când pleacă din Guvern Cristina Trăilă. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial | adevarul.ro
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Când pleacă din Guvern Cristina Trăilă. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial

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Cristina Trăilă pleacă din Guvern pe data de 15 septembrie. Decizia de eliberare la cerere din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului a fost publicată în Monitorul Oficial.

Cristina Trăilă
Cristina Trăilă, secretar general al Guvernului Foto: Guvernul României

La data de 15 septembrie, doamna Cristina Trăilă se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, se arată în decizia semnată de premierul interimar Ilie Bolojan.

Cristina Trăilă a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului pe data de 26 august, după ce cu o zi înainte a fost audiată de procurorii DNA Iași în dosarul afaceristului Fănel Bogos din Vaslui.

Procurorii DNA au acuzat-o de complicitate la folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Trăilă este suspectă într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA), anchetatorii susținând că aceasta ar fi sprijinit, în perioada 3-4 noiembrie 2025, demersurile lui Mihai Barbu de a-și exercita influența asupra președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Potrivit procurorilor, presiunile ar fi avut ca obiectiv schimbarea directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui și înlocuirea acestuia cu o persoană agreată de omul de afaceri Fănel Bogos, inculpat în același dosar.

DNA precizează că Cristina Trăilă a fost informată cu privire la calitatea de suspectă și la acuzațiile care îi sunt aduse, subliniind însă că ancheta se află în etapa administrării probelor, iar această calitate procesuală nu echivalează cu stabilirea vinovăției.

Dosarul are legătură cu omul de afaceri Fănel Bogos și cu neregulile constatate de DSVSA Vaslui în cazul unei ferme de găini. Conform anchetatorilor, Bogos ar fi încercat să intervină, prin intermediul unor persoane cu influență în zona politică și administrativă, pentru schimbarea conducerii instituției veterinare din Vaslui.

În acest demers, omul de afaceri ar fi beneficiat, potrivit procurorilor, și de sprijinul unor foști ofițeri și generali ai serviciilor de informații.

Ancheta DNA este în desfășurare.

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