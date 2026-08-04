 Doliu în Bănie! A murit fostul jucător și antrenor al Universității Craiova. El l-a convins pe Ion Oblemenco să revină „acasă” | adevarul.ro
search
Marți, 4 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Doliu în Bănie! A murit fostul jucător și antrenor al Universității Craiova. El l-a convins pe Ion Oblemenco să revină „acasă”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Silviu Stănescu, fost jucător și antrenor apreciat, s-a stins din viață cu doar câteva zile înainte de a împlini 82 de ani. Născut la Drăgășani, în județul Vâlcea, acesta și-a legat numele de cluburi importante precum Electroputere Craiova, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești, pentru care a evoluat ca fotbalist.

Silviu Stănescu Foto/Facebook @universitateacraiova
Silviu Stănescu Foto/Facebook @universitateacraiova

După retragerea din activitate, și-a continuat misiunea pe banca tehnică. La Universitatea Craiova a activat ca antrenor secund și la Centrul de Copii și Juniori, contribuind la formarea noilor generații. De-a lungul carierei a pregătit și mai multe echipe din prima ligă, printre care FC Olt, Inter Sibiu, CSM Reșița, Ceahlăul Piatra Neamț și Politehnica Iași.

Silviu Stănescu a fost, totodată, omul care l-a descoperit pe fostul internațional Ion Geolgău, una dintre numeroasele contribuții pe care le-a lăsat fotbalului românesc.

Omul care l-a convins pe Ion Oblemenco să revină acasă

Puțini știu că Silviu Stănescu a avut un rol esențial într-unul dintre cele mai importante momente din istoria Universității Craiova. Fostul fotbalist și antrenor a fost cel care a contribuit decisiv la revenirea marelui Ion Oblemenco în Bănie, după perioada petrecută la Rapid.

Povestea a fost dezvăluită chiar de Silviu Stănescu în urmă cu aproximativ patru ani. Totul s-a petrecut în perioada în care cei doi erau colegi de echipă, iar intervenția sa a avut un rol important în readucerea celui care avea să devină una dintre cele mai iubite legende ale Universității Craiova.

„M-am întâlnit cu cineva din Corabia, apropiat de Nelu (n.r. Ion Oblemenco), care mi-a zis că n-are nicio șansă (n.r. la Rapid), că nu are cum să joace de cei doi. Ionescu tocmai ieșise golgheter. «Vorbește și tu la conducere», mi-a zis. Așa că m-am dus până la președintele Consiliului Județean pentru Educație Fizică și Sport. Ăia erau pe dinafară. «E moale, e nu știu ce…». Copil fiind, ținând mult la el, am zis că dacă nu-l iau, plec și eu! M-am dus la București, l-am luat din cantonament, era în cameră cu Jamaischi. Nu prea avea haine, și-a făcut repede bagajul și am ajuns la Craiova, la conducere. Abia l-am convins pe noul antrenor, Puiu Cosmoc. L-a luat și în anul ăla a ieșit golgheter. După aia, știți voi!, a spus atunci Silviu Stănescu, potrivit gsp.ro.

Cine a fost Silviu Stănescu?

  • Data și locul nașterii: 24 august 1944, Drăgășani (județul Vâlcea);
  • Cariera de jucător: Electroputere Craiova (1964-1965, 1967-1968, 1970-1971), Universitatea Craiova (1965-1967, 1968-1969), Petrolul Ploiești (1969-1970);
  • Performanțe în Liga 1: 36 de meciuri și 4 goluri;
  • Alte experiențe ca fotbalist: a evoluat pentru Electroputere Craiova și în ligile secunde și a treia;
  • Echipe antrenate în prima ligă: FC Olt (1988-1989), Inter Sibiu (1992), CSM Reșița (1993), Ceahlăul Piatra Neamț (1995-1996), Politehnica Iași (1996), CSM Reșița (1997-1999);
  • Alte funcții pe banca tehnică: Jiul TCIF (1975-1979), Centrul de Copii și Juniori al Universității Craiova (1979-1983), antrenor secund la Universitatea Craiova (1983-1985);
  • Bilanț ca antrenor principal în Liga 1: 74 de meciuri.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Măsuri care nu o să vă placă”: Un fost ambasador al SUA afirmă că NATO ar trebui să avertizeze Moscova cu privire la incursiunile ruse
digi24.ro
image
Un șofer surprins făcând drifturi în Portul Tomis din Constanța a rămas fără permis. Și pasagerii din spate au fost amendați
stirileprotv.ro
image
Polițistă de penitenciare, prinsă cu un deținut de la pușcăria pentru MINORI! Caz halucinant
gandul.ro
image
O relație toxică cu mâncarea? 7 din 10 români se simt vinovați că au mâncat prea mult
mediafax.ro
image
Dan Petrescu, director tehnic la FCSB?! Gigi Becali: „Mi-a zis Meme și am acceptat”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Judecătoare din Mehedinți, mutată la Secția Penală împotriva voinței sale. Argumentele cu care magistratul a obținut suspendarea transferului: „O măsură gravă care impune o motivare riguroasă”
libertatea.ro
image
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului arată unde a ajuns Rusia
digi24.ro
image
Cum s-au relaxat Baiaram și soția, supranumită „prințesa războinică”, înainte de „dubla” cu KuPS
gsp.ro
image
Shakira a dat lovitura
digisport.ro
image
Remediul care ajută în infecțiile urinare
click.ro
image
Imagini rare din Coreea de Nord, cu plaje pline de oameni fericiți și copii care se joacă în mare. Presa de stat le-a făcut publice
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Ce scriu CNN şi Reuters despre operaţiunea militarilor români pentru detonarea stâncii Pârjoaia
observatornews.ro
image
Alina Pușcău are 5 tumori. Olga Barcari a amuțit când a aflat diagnosticul: 'Are nevoie de iubire'
cancan.ro
image
De ce simbolul farmaciilor și al medicinei este un șarpe încolăcit? Care este legătura cu Grecia antică?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
prosport.ro
image
Bancnota Euro la care trebuie să fie atenți românii în Bulgaria. Avertisment pentru turiști, poate fi falsă
playtech.ro
image
Doi fundași de top pe lista Craiovei: „Azi dimineață au trimis oferta”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un turist, călătorie pentru prima dată în Grecia: Am plecat dezamăgit, regretând că am făcut 5 greșeli
ziare.com
image
630.000.000 de euro! Reacția englezilor, după lovitura de proporții primită de CFR Cluj
digisport.ro
image
Angela Rusu, de nerecunoscut. „M-am simțit cea mai urâtă femeie!”. A făcut trei operații într-o singură zi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Deea Maxer s-a mutat în casă nouă, după ce a vândut apartamentul din Bragadiru. Locuința arată impecabil, iar curtea din jurul ei este fabuloasă! VIDEO
romaniatv.net
image
Se elimină plafonul pentru analize decontate. Anunțul șefului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
mediaflux.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
VIDEO Alina Pușcău cere ajutor printr-un mesaj sfâșietor: „Am o boală foarte gravă. Mi s-a dus în oase. La sân, la axilă am cinci tumori. Una în piept”
actualitate.net
image
Cătălin Botezatu, primele declarații după acuzațiile lansate de Eli Lăslean: „Ce înseamnă ipocrizia asta de care dă dovadă? A intrat într-un con de umbră atât de mare, încât a recurs la astfel de lucruri. Ferească Dumnezeu de un AVC”
actualitate.net
image
Astăzi se împlinesc 125 de ani de la nașterea lui Louis Armstrong. Povestea tristă a geniul care a ridicat jazzul la rang de artă
click.ro
image
Cele două zodii care scapă de griji începând cu 5 august. Acești nativi văd, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului
click.ro
image
Mulți credincioși rostesc această rugăciune în Postul Sfintei Mării. Ce semnificație are
click.ro
vedetă foto Instagram jpg
Un actor celebru s-a despărțit de iubita care alegea să se satisfacă singură, neglijându-l constant
okmagazine.ro
Cale ferată (© Fortepan / tm)
Șinele de cale ferată importate de România din Germania, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Emil Rengle, despre gelozia din relația cu Alejandro. „Mie mi-e teamă să nu mi-l fure cineva”
image
Astăzi se împlinesc 125 de ani de la nașterea lui Louis Armstrong. Povestea tristă a geniul care a ridicat jazzul la rang de artă

OK! Magazine

image
Superbitatea ținută ascunsă de la Palatul iordanian. Cine este această prințesă de o frumusețe rară?

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?