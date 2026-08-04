Doliu în Bănie! A murit fostul jucător și antrenor al Universității Craiova. El l-a convins pe Ion Oblemenco să revină „acasă”

Silviu Stănescu, fost jucător și antrenor apreciat, s-a stins din viață cu doar câteva zile înainte de a împlini 82 de ani. Născut la Drăgășani, în județul Vâlcea, acesta și-a legat numele de cluburi importante precum Electroputere Craiova, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești, pentru care a evoluat ca fotbalist.

După retragerea din activitate, și-a continuat misiunea pe banca tehnică. La Universitatea Craiova a activat ca antrenor secund și la Centrul de Copii și Juniori, contribuind la formarea noilor generații. De-a lungul carierei a pregătit și mai multe echipe din prima ligă, printre care FC Olt, Inter Sibiu, CSM Reșița, Ceahlăul Piatra Neamț și Politehnica Iași.

Silviu Stănescu a fost, totodată, omul care l-a descoperit pe fostul internațional Ion Geolgău, una dintre numeroasele contribuții pe care le-a lăsat fotbalului românesc.

Omul care l-a convins pe Ion Oblemenco să revină acasă

Puțini știu că Silviu Stănescu a avut un rol esențial într-unul dintre cele mai importante momente din istoria Universității Craiova. Fostul fotbalist și antrenor a fost cel care a contribuit decisiv la revenirea marelui Ion Oblemenco în Bănie, după perioada petrecută la Rapid.

Povestea a fost dezvăluită chiar de Silviu Stănescu în urmă cu aproximativ patru ani. Totul s-a petrecut în perioada în care cei doi erau colegi de echipă, iar intervenția sa a avut un rol important în readucerea celui care avea să devină una dintre cele mai iubite legende ale Universității Craiova.

„M-am întâlnit cu cineva din Corabia, apropiat de Nelu (n.r. Ion Oblemenco), care mi-a zis că n-are nicio șansă (n.r. la Rapid), că nu are cum să joace de cei doi. Ionescu tocmai ieșise golgheter. «Vorbește și tu la conducere», mi-a zis. Așa că m-am dus până la președintele Consiliului Județean pentru Educație Fizică și Sport. Ăia erau pe dinafară. «E moale, e nu știu ce…». Copil fiind, ținând mult la el, am zis că dacă nu-l iau, plec și eu! M-am dus la București, l-am luat din cantonament, era în cameră cu Jamaischi. Nu prea avea haine, și-a făcut repede bagajul și am ajuns la Craiova, la conducere. Abia l-am convins pe noul antrenor, Puiu Cosmoc. L-a luat și în anul ăla a ieșit golgheter. După aia, știți voi!”, a spus atunci Silviu Stănescu, potrivit gsp.ro.

Cine a fost Silviu Stănescu?