Doliu în Bănie! A murit fostul jucător și antrenor al Universității Craiova. El l-a convins pe Ion Oblemenco să revină „acasă”
Silviu Stănescu, fost jucător și antrenor apreciat, s-a stins din viață cu doar câteva zile înainte de a împlini 82 de ani. Născut la Drăgășani, în județul Vâlcea, acesta și-a legat numele de cluburi importante precum Electroputere Craiova, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești, pentru care a evoluat ca fotbalist.
După retragerea din activitate, și-a continuat misiunea pe banca tehnică. La Universitatea Craiova a activat ca antrenor secund și la Centrul de Copii și Juniori, contribuind la formarea noilor generații. De-a lungul carierei a pregătit și mai multe echipe din prima ligă, printre care FC Olt, Inter Sibiu, CSM Reșița, Ceahlăul Piatra Neamț și Politehnica Iași.
Silviu Stănescu a fost, totodată, omul care l-a descoperit pe fostul internațional Ion Geolgău, una dintre numeroasele contribuții pe care le-a lăsat fotbalului românesc.
Omul care l-a convins pe Ion Oblemenco să revină acasă
Puțini știu că Silviu Stănescu a avut un rol esențial într-unul dintre cele mai importante momente din istoria Universității Craiova. Fostul fotbalist și antrenor a fost cel care a contribuit decisiv la revenirea marelui Ion Oblemenco în Bănie, după perioada petrecută la Rapid.
Povestea a fost dezvăluită chiar de Silviu Stănescu în urmă cu aproximativ patru ani. Totul s-a petrecut în perioada în care cei doi erau colegi de echipă, iar intervenția sa a avut un rol important în readucerea celui care avea să devină una dintre cele mai iubite legende ale Universității Craiova.
„M-am întâlnit cu cineva din Corabia, apropiat de Nelu (n.r. Ion Oblemenco), care mi-a zis că n-are nicio șansă (n.r. la Rapid), că nu are cum să joace de cei doi. Ionescu tocmai ieșise golgheter. «Vorbește și tu la conducere», mi-a zis. Așa că m-am dus până la președintele Consiliului Județean pentru Educație Fizică și Sport. Ăia erau pe dinafară. «E moale, e nu știu ce…». Copil fiind, ținând mult la el, am zis că dacă nu-l iau, plec și eu! M-am dus la București, l-am luat din cantonament, era în cameră cu Jamaischi. Nu prea avea haine, și-a făcut repede bagajul și am ajuns la Craiova, la conducere. Abia l-am convins pe noul antrenor, Puiu Cosmoc. L-a luat și în anul ăla a ieșit golgheter. După aia, știți voi!”, a spus atunci Silviu Stănescu, potrivit gsp.ro.
Cine a fost Silviu Stănescu?
- Data și locul nașterii: 24 august 1944, Drăgășani (județul Vâlcea);
- Cariera de jucător: Electroputere Craiova (1964-1965, 1967-1968, 1970-1971), Universitatea Craiova (1965-1967, 1968-1969), Petrolul Ploiești (1969-1970);
- Performanțe în Liga 1: 36 de meciuri și 4 goluri;
- Alte experiențe ca fotbalist: a evoluat pentru Electroputere Craiova și în ligile secunde și a treia;
- Echipe antrenate în prima ligă: FC Olt (1988-1989), Inter Sibiu (1992), CSM Reșița (1993), Ceahlăul Piatra Neamț (1995-1996), Politehnica Iași (1996), CSM Reșița (1997-1999);
- Alte funcții pe banca tehnică: Jiul TCIF (1975-1979), Centrul de Copii și Juniori al Universității Craiova (1979-1983), antrenor secund la Universitatea Craiova (1983-1985);
- Bilanț ca antrenor principal în Liga 1: 74 de meciuri.