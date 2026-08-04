173 de migranți, salvați după ce ambarcațiunea cu care încercau să ajungă în Marea Britanie a luat foc în Canalul Mânecii

Peste 170 de migranți au fost salvați marți, 4 august, în largul orașului Boulogne-sur-Mer, după ce ambarcațiunea cu care încercau să traverseze Canalul Mânecii spre Marea Britanie a luat foc în apropierea apelor teritoriale britanice.

Potrivit autorităților franceze, barca plecase luni din localitatea Veules-les-Roses, din departamentul Seine-Maritime.

Operațiunea de salvare a implicat atât nave franceze, cât și britanice, relatează France 3, care precizează că a fost vorba de 173 de persoane salvate.

Prefectura maritimă a precizat că, marți dimineață ,o ambarcațiune „a luat foc la limita apelor franceze și britanice”, iar pasagerii au fost nevoiți să se arunce în apă. Autoritățile au anunțat că nu au fost înregistrate victime.

Cu câteva ore înainte de incident, cinci persoane aflate la bord fuseseră deja preluate de echipele de intervenție și debarcate la Boulogne-sur-Mer. Restul migranților au refuzat însă ajutorul oferit de autoritățile franceze și și-au continuat călătoria.

Potrivit autorității maritime, motorul ambarcațiunii a luat foc în momentul în care aceasta se apropia de apele britanice, iar starea bărcii s-a deteriorat rapid.

Autoritățile franceze au descris intervenția drept una dintre cele mai importante operațiuni de salvare desfășurate în Canalul Mânecii de la începutul traversărilor clandestine cu ambarcațiuni improvizate, fenomen care a luat amploare în 2018.

Prefectura maritimă a atras atenția că numărul persoanelor transportate pe astfel de bărci este în continuă creștere. Dacă în 2021 o ambarcațiune transporta în medie 26 de migranți, de la începutul anului 2026 media a ajuns la 65 de persoane.

Potrivit datelor citate de AFP, cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața anul acesta în tentative de traversare ilegală a Canalului Mânecii. De la începutul anului, peste 14.000 de migranți au ajuns clandestin în Marea Britanie pe această rută maritimă.