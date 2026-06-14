search
Duminică, 14 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Nicuşor Dan a semnat decretul privind nominalizarea lui Adrian Veştea ca premier: 10 zile pentru a veni cu lista de miniștri

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat duminică decretul de desemnare a lui Adrian Veștea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, conform unui comunicat oficial transmis de Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan FOTO Presidency
Nicușor Dan FOTO Presidency

De asemenea, şeful statului a semnat revocarea Decretului nr. 316/2026, prin care a fost desemnat Eugen Tomac în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru.

Odată cu publicarea documentelor, Adrian Veștea are la dispoziție 10 zile pentru a negocia o majoritate, a definitiva lista Cabinetului de miniștri și a depune în Parlament programul de guvernare cu care va cere votul de încredere al legislativului.

Nicuşor Dan a anunţat duminică dimineaţa că Eugen Tomac şi-a depus mandatul de premier desemnat şi îl propune în locul acestuia pe Adrian Veştea.

"Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea", a transmis şeful statului, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Cotroceni.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
digi24.ro
image
Mesajul premierului desemnat, Adrian Veștea, către PNL-ul revoltat: „Ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare”
stirileprotv.ro
image
Eugen Tomac explică, în exclusivitate pentru Gândul, de ce nu a mai ajuns la vot în Parlament. Dezminte scenariile că ar fi fost doar un „iepure” pentru ca Nicușor Dan să câștige timp. Ce-i urează lui Adrian Veștea, noul premier desemnat
gandul.ro
image
Pe ce voturi mizează Adrian Veștea să își treacă Guvernul: care tabără câștigă
mediafax.ro
image
Prima victimă la Dinamo după schimbarea antrenorului!? A fost titular incontestabil cu Kopic
fanatik.ro
image
Pe cine se bazează Adrian Veștea în PNL. Calculele exacte ale votului în Parlament pentru cabinetul noului premier nominalizat | Culise
libertatea.ro
image
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
digi24.ro
image
Biserica de 10 de milioane de euro a lui Gigi Becali a fost sfințită! Cum și-a făcut apariția soția lui + cele mai tari imagini
gsp.ro
image
Surpriză de proporții: s-a întors la FCSB! Gigi Becali l-a "deturnat" de la Rapid
digisport.ro
image
Nunțile-surpriză fac furori în Italia. Cum reușesc mirii să economisească mii de euro
click.ro
image
Ce rol au lamelele verzi de pe marginea autostrăzii? Mulți șoferi le văd zilnic fără să știe la ce folosesc
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Meserii bănoase pe care nu le vrea nimeni. Salariile ajung la mii de euro pe lună
observatornews.ro
image
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
cancan.ro
image
Pensie scăzută cu 900 lei, în 2026, la recalculare. Sute de mii de pensionari pot păți la fel. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
prosport.ro
image
Micul oraș din România care are cea mai scumpă apă din țară. Facturile la întreținere sunt printre cele mai mari
playtech.ro
image
Fotbalistul de la FCSB care a provocat panică la echipă: a făcut accident chiar înainte de un meci. ”Mașina era avariată rău”
fanatik.ro
image
Un primar PNL reacționează la nominalizarea lui Adrian Veștea. Mario de Mezzo cere „anticipate”
ziare.com
image
Cea mai mare "bătaie" de la CM 2026: Romario a auzit ce i-a spus o reporteră și nu s-a putut abține!
digisport.ro
image
Câștigă bani în familie, în sezonul estival 2026! Magdalena Chihaia Maxer: „La teatru, eu și Dinu nu suntem soț și soție”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anda Adam, de nerecunoscut. A fost surprinsă la piscină, dar nu arată deloc cu diva perfectă de pe internet, unde își editează masiv pozele / FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Primele imagini cu Andreea Bălan după nuntă! Artista, vaporoasă pe stradă alături de una dintre fete FOTO
mediaflux.ro
image
Poftiți în viitor! SUA - Paraguay s-a jucat pe cel mai scump stadion din lume, care ne-a arătat cum va arăta fotbalul de mâine
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
„Dacă există iubire adevărată, așa arată”. Un moment filmat pe o insulă din Grecia a devenit viral
click.ro
image
Superstiție sau blestem? 7 ani de la decesul lui Cornel Galeș, soțul Ilenei Ciuculete: „L-a chemat la ea!” Cum arată mormântul artistei?
click.ro
image
Cum arată o garsonieră din București de 23 metri pătrați și cu ce sumă se vinde
click.ro
Regina Letizia a Spaniei, GettyImages (4) jpg
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic
okmagazine.ro
beautiful night sky background with half moon stars jpg
Luna nouă în Gemeni din 15 iunie 2026 ne „vorbește‟ despre experiențe noi. Care sunt nativii favorizați de tranzitul Lunii?
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Bucovăț (© Camelia Săvescu / Muzeul Olteniei)
Tezaurul de la Bucovăț, o mărturie a rafinamentului artei orfevrăriei medievale românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
CTP, reacție dură la adresa lui Nicușor Dan după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier. „Întunecos și ticălos”
image
„Dacă există iubire adevărată, așa arată”. Un moment filmat pe o insulă din Grecia a devenit viral

OK! Magazine

image
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic

Click! Pentru femei

image
Luna nouă în Gemeni din 15 iunie 2026 ne „vorbește‟ despre experiențe noi. Care sunt nativii favorizați de tranzitul Lunii?

Click! Sănătate

image
Vorbirea oferă indicii timpurii despre demență