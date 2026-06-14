Nicuşor Dan a semnat decretul privind nominalizarea lui Adrian Veştea ca premier: 10 zile pentru a veni cu lista de miniștri

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat duminică decretul de desemnare a lui Adrian Veștea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, conform unui comunicat oficial transmis de Administrația Prezidențială.

De asemenea, şeful statului a semnat revocarea Decretului nr. 316/2026, prin care a fost desemnat Eugen Tomac în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru.

Odată cu publicarea documentelor, Adrian Veștea are la dispoziție 10 zile pentru a negocia o majoritate, a definitiva lista Cabinetului de miniștri și a depune în Parlament programul de guvernare cu care va cere votul de încredere al legislativului.

Nicuşor Dan a anunţat duminică dimineaţa că Eugen Tomac şi-a depus mandatul de premier desemnat şi îl propune în locul acestuia pe Adrian Veştea.

"Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea", a transmis şeful statului, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Cotroceni.