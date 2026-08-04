Încă un mare oraș reduce iluminatul public din cauza crizei energetice. Anunțul viceprimarului

Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, a anunțat marți, 4 august, că municipalitatea oprește temporar iluminatul arhitectural al mai multor clădiri pentru a reduce consumul de energie, în contextul stării de alertă la nivel naţional, generată de criza energetică.

„Oprim temporar iluminatul arhitectural pentru a reduce consumul de energie. Dar economisim deja pentru că am modernizat sistemul de iluminat public. Avem peste 70 de bulevarde și străzi cu leduri și sistem de telegestiune.

Scădem deja de un an consumul în trepte fără să afectăm siguranța celor care circulă în oraș. Și Parcul Botanic (foto) are acest sistem.

De la ora 23 până la miezul nopții intensitatea luminoasă e la 70%, apoi până la 4 dimineața e la 50%, de la 4 la 6 din nou la 70%, iar de la ora 6 e la 100 la sută până la răsăritul soarelui, în funcție de anotimp”, a transmis Ruben Lațcău.

Viceprimarul a adăugat că Primăria evaluează ofertele pentru modernizarea sistemului de iluminat pe alte 66 de străzi și bulevarde.

„Am oprit azi iluminatul arhitectural la Biserica din Piața Bălcescu, Biserica de pe Șt. Cel Mare, Biserica Martirilor, Biserica Millennium, Biserica din Piața Mocioni, Biserica de pe Str. Dej, Biserica Sfântul Iosif, la Catedrala Mitropolitană și la Operă.

Urmează alte 20 de clădiri iluminate cu reflectoare. Este o măsură temporară. Le vom ilumina din nou când nu va mai fi nevoie de aceste măsuri de economisire a energiei”, mai transmite Lațcău

La rândul său, Primăria Iași a anunțat că va reduce doar intensitatea iluminatului public și va opri iluminatul arhitectural al clădirilor administrate de municipalitate după miezul nopții.

Și municipiul Constanța a anunțat un set de măsuri temporare pentru reducerea consumului de energie electrică, în contextul stării de alertă energetică instituite la nivel național.

Autoritățile locale spun că deciziile au rol preventiv și urmăresc diminuarea presiunii asupra sistemului energetic fără a afecta serviciile publice esențiale.

„Astfel, în perioada următoare, intensitatea iluminatului public va fi redusă la 50% pe bulevardele și străzile reabilitate. Pe bulevardele care nu au beneficiat încă de lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public vor funcționa două dintre cele trei faze existente”

În municipiul Oradea, iluminatul stradal va fi aprins cu o oră mai târziu.

„Iluminatul public este unul dintre cei mai importanţi consumatori de energie ai municipiului Oradea. Într-un an consumăm peste 13.000 MWh, iar în luna august consumul este de aproximativ 30 MWh pe zi. Fiecare oră de funcţionare a iluminatului public înseamnă un consum de circa 3,3 MWh.

Tocmai de aceea am decis ca, pe perioada acestei crize energetice, să amânăm cu o oră aprinderea iluminatului public, astfel încât să reducem consumul exact în intervalul în care sistemul energetic naţional este cel mai solicitat”, a explicat, luni seară, într-un comunicat de presă, primarul Florin Birta.