Un primar liberal anunță posibila excluderea a lui Veștea din PNL. Dezvăluiri de la ședințe: „Mi-a spus: «Mă doare-n..., eu plec la schi în Austria»”

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier amplifică tensiunile din interiorul PNL. După criticile formulate de Ilie Bolojan la adresa președintelui Nicușor Dan, primarul Reșiței, Ioan Popa, anunță posibila excludere a lui Adrian Veștea din partid.

După ce Ilie Bolojan a lansat un atac dur la adresa lui Nicușor Dan, numind decizia „un act ostil” și o încercare de rupere a partidului, Ioan Popa, primarul PNL din Reşiţa, vorbeşte despre o şedinţă extraordinară pentru excluderea lui Adrian Veştea din PNL. De altfel, vicepreședintele PNL Gigel Știrbu a declarat că va vota cu două mâini pentru excluderea din partid a lui Veștea. El susține că nominalizarea lui Adrian Veștea fără consultarea PNL de către Nicușor Dan este o greșeală majoră și este sortită eșecului

Într-o scurtă intervenţie la Antena 3, Ioan Popa a afirmat că şedinţa Biroului Politic Naţional ar urma să aibă loc chiar în cursul acestei zile şi vine după ce joi s-a discutat deja despre posibilitatea ca cei care susţin o altă opinie decât cea a conducerii PNL să fie excluşi din partid, dar atunci nu s-a luat nicio decizie în acest sens. Potrivit lui Ioan Popa, conducerea partidului avea deja informaţii că există „trădători” în sânul partidului şi se discuta de ceva timp despre necesitatea de a face „curăţenie”.

„Pe Adrian Veștea l-am cunoscut mai bine după ultimele alegeri interne ale PNL, când a obținut un loc (nemeritat) în forul central al partidului.

La una dintre ședințele în care trebuia să ne delimităm de declarațiile mereu belicoase ale lui Sorin Grindeanu, solicitându-i personal să avem o atitudine mai tranșantă, acesta mi-a răspuns sec, citez ad litteram:

«Mă doare-n ..ulă de tot, nu vin la ședință. Oricum aveam o vacanță plătită la schi în Austria și nu o să renunț la ea».”

Astăzi, cu vocea tremurândă și cu gura uscată, își dă arama pe față și devine trădătorul cu care se încearcă încă o dată atașarea Partidului Național Liberal la remorca PSD.

Rezultatul acestor mișcări subterane, de neînțeles mai ales pentru oamenii care l-au votat pe președintele Nicuşor Dan, este, pentru mine, deja cunoscut. Acestea vor întări și mai mult acest partid istoric și vor declanșa curățirea internă atât de necesară”, a scris duminică Ion Popa, pe Facebook, susţinându-şi părerea proastă pe care o are despre Andrian Velea şi în timpul emisiunii televizate.