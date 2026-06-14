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Veștea face apel la PNL să revină la masa negocierilor. Ciucu: „Ai complotat și ai trădat”

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După desemnarea sa pentru funcția de premier, liberalul Adrian Veștea i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru încredere și le-a transmis colegilor din PNL un mesaj despre „responsabilitate”. Ciprian Ciucu i-a răspus dur: „Ai complotat împotriva colegilor tăi”.

Ciucu și Veștea au făcut parte din delegația care a mers la consultări la Cotroceni FOTO Mediafax
Ciucu și Veștea au făcut parte din delegația care a mers la consultări la Cotroceni FOTO Mediafax

„Am acceptat astăzi nominalizarea pentru funcția de prim-ministru al României. Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Înțeleg foarte bine ce înseamnă acest moment: este o onoare, dar mai ales o responsabilitate uriașă, într-o perioadă în care România nu-și mai permite blocaje, ezitări și drumuri începute, dar abandonate la jumătate.”

Mesaj către PNL: „Nu este o amenințare, este un moment de responsabilitate”

Veștea s-a adresat direct colegilor din Partidul Național Liberal, în contextul tensiunilor generate de desemnarea sa, explicându-le cum ar trebui privită situația actuală:

„Vreau să le spun colegilor mei liberali un lucru limpede: ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL. Este un moment de responsabilitate”.

Premierul desemnat a insistat asupra continuității proiectelor începute de fostul guvern și asupra rolului PNL în asigurarea stabilității politice.

„Responsabilitatea de a duce mai departe reformele începute de guvernul condus de Ilie Bolojan. Responsabilitatea de a confirma că PNL își asumă guvernarea atunci când România are nevoie de stabilitate. Responsabilitatea de a demonstra că suntem partidul care își asumă deciziile importante pentru România”.

Adrian Veștea a precizat că va continua proiectele inițiate anterior și că va respecta angajamentele internaționale ale României.

L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în proiectele sale și voi continua acele proiecte despre care am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români. Asta nu se schimbă.

Voi respecta toate angajamentele internaționale ale țării și voi promova, în continuare, valorile liberale - așa cum am făcut-o timp de 30 de ani, de la simplu consilier local până la Ministerul Dezvoltării”, a spus premierul desemnat.

Veștea a subliniat apartenența la o coaliție pro-occidentală:

„Pentru că am învățat un lucru: a face parte dintr-o coaliție pro-occidentală nu înseamnă să-ți trădezi valorile. Înseamnă să lupți pentru ca valorile tale să fie cât mai relevante acolo unde se iau, de fapt, deciziile.

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Premierul desemnat a făcut apel la PNL să revină la masa negocierilor și să caute soluții alături de partidele pro-europene.

„Cred că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele pro-europene și să identifice soluțiile pentru continuarea guvernării. Nu pentru funcții. Nu pentru calcule mărunte. Ci pentru România și pentru oamenii care au nevoie de stabilitate, dezvoltare și proiecte duse până la capăt”.

Veștea a transmis și un mesaj de susținere pentru aleșii locali liberali, subliniind rolul lor în administrația publică.

„Acest lucru este important pentru aleșii locali liberali - primari, președinți de consilii județene, consilieri locali și județeni - care duc, zi de zi, administrația acestei țări mai aproape de oameni. Acești oameni au nevoie, la centru, de un partid care nu îi abandonează la jumătatea drumului”.

„România are nevoie de stabilitate”

În final, Veștea a insistat asupra importanței rezultatelor concrete în administrație și a reafirmat angajamentul PNL de a rămâne un partid responsabil.

„Am văzut România de jos în sus: din Primăria Râșnov, din Consiliul Județean Brașov, din Ministerul Dezvoltării. Și am învățat un lucru simplu: țara aceasta nu se construiește din declarații, ci din șantiere terminate, din proiecte finanțate și din promisiuni respectate”.

 Premierul desemnat a adăugat că „PNL este, astăzi mai mult ca oricând, partidul care livrează rezultate”.

„PNL nu se retrage atunci când este greu. Datoria noastră este să fim acolo unde se decide viitorul României și să ne facem treaba cu seriozitate, curaj și respect față de oameni.

România are nevoie de stabilitate. România are nevoie de dezvoltare. România are nevoie ca PNL să rămână un partid responsabil, pro-occidental și puternic. Mergem mai departe”, a mai spus Veștea.

Reacția lui Ciprian Ciucu: „Ai complotat împotriva colegilor tăi”

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a reacționat în comentarii la postarea lui Veștea, acuzându-l de lipsă de loialitate față de colegi și de implicare într-un presupus complot.

Ciucu a respins explicațiile oferite de Veștea și a susținut că desemnarea nu doar că a surprins conducerea partidului, dar ar fi fost cunoscută din timp de actualul premier desemnat.

„Sunt cuvine fără rost. Ai complotat împotriva colegilor tăi. Ai complotat și ai trădat încrederea noastră a tuturor. Am aflat din presă. Tu știai de joi, de când nu ai venit la ședință. Uràt! Foarte urât!”, a transmis Ciprian Ciucu într-o reacție pe Facebook la postarea lui Veștea.

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