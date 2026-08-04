 Primele rezultate după detonarea de pe Brațul Bala. Nivelul Dunării în dreptul Centralei Cernavodă a crescut cu doi centimetri | adevarul.ro
search
Marți, 4 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Primele rezultate după detonarea de pe Brațul Bala. Nivelul Dunării în dreptul Centralei Cernavodă a crescut cu doi centimetri

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Intervenția desfășurată pe Brațul Bala începe să producă efecte. Nivelul apei la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă a crescut cu două centimetri. Radu Miruţă spune că, în plină criză energetică, fiecare zi în care centrala rămâne în funcțiune contează.

Radu Miruţă anunţă că, la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2 cm. FOTO: Facebook/Radu Miruţă
Radu Miruţă anunţă că, la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2 cm. FOTO: Facebook/Radu Miruţă

În urmă cu puţin timp, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat, printr-o postare pe Facebook, faptul că în dreptul Centralei de la Cernavodă nivelul Dunării este marți, 4 august, cu doi centimetri mai mare decât în ziua precedentă, în ciuda prognozelor care indicau o scădere de doi centimetri.

„Vești bune: la centrala nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2 cm față de ziua trecută. Ținând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2 cm, putem spune că operațiunea de ieri (n.r - luni) a adus un câștig net de cel puțin 4 cm. Felicitări, ANAR, pentru soluție”, a transmis Radu Miruță.

Creșterea nivelului apei vine la o zi după operațiunea desfășurată pe Brațul Bala. Vă reamintim că luni, 3 august, Forțele Navale Române au finalizat detonarea controlată a unei formațiuni de stâncă pentru a mări debitul pe Dunărea Veche și a asigura alimentarea cu apă a Centralei de la Cernavodă.

La misiune au participat peste 100 de militari și au fost mobilizate 16 mijloace tehnice. Scafandrii au amplasat sub apă 180 de kilograme de material explozibil şi, după detonare, au anunţat că au fost dislocaţimatru metri de rocă.

În contextul în care nivelul scăzut al Dunării afectează nu doar sistemul energetic, ci a dat peste cap şi transportul naval, Radu Miruţă a punctat că intervenţiile realizate împreună cu specialiştii de la Apele Române contribuie nu doar la menţinerea reactorului 2 al Centralei Cernavodă în funcţiune, ci și la îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre și la ușurarea lucrărilor de dragare pe acest braț al fluviului.

Declarațiile ministrului vin în contextul stării de alertă energetică instituite de premierul interimar Ilie Bolojan, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării, care pune presiune asupra funcționării Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.

„Miercuri, joi în cel mai fericit caz, Centrala de la Cernavodă ar fi fost oprită. Orice zi în care aceasta funcționează de miercuri încolo este un câștig”, a punctat Radu Miruță.

Lucrările din zona Bala - Dunărea Veche au fost demarate după ce fluviul a ajuns la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii. Scăderea debitului pune în pericol funcționarea Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, unde reactorul 1 este deja oprit, iar autoritățile avertizează că există riscul ca și reactorul 2 să fie deconectat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Debitul Dunării, subiect de conspirații pe net: „A secat, așa spune propaganda proeuropeană”. Explicații de la Apele Române
digi24.ro
image
Un șofer surprins făcând drifturi în Portul Tomis din Constanța a rămas fără permis. Și pasagerii din spate au fost amendați
stirileprotv.ro
image
Polițistă de penitenciare, prinsă cu un deținut de la pușcăria pentru MINORI! Caz halucinant
gandul.ro
image
O relație toxică cu mâncarea? 7 din 10 români se simt vinovați că au mâncat prea mult
mediafax.ro
image
Tensiuni la FCSB! Gigi Becali, primul mesaj dur pentru Mihai Stoica: „Frate, prieten, dar când te faci de râs, trebuie să intervii”
fanatik.ro
image
Clasare în cazul Anei Oroş, femeia ucisă de câini lângă Lacul Morii din Bucureşti. „Fapta nu e prevăzută de legea penală”, deşi a existat un „mediu propice haitei de câini”, spun magistraţii
libertatea.ro
image
VIDEO Kaan, avionul de vânătoare de generația a cincea al Turciei, face un pas-cheie spre înlocuirea F-16: test reușit pe pistă
digi24.ro
image
Cum s-au relaxat Baiaram și soția, supranumită „prințesa războinică”, înainte de „dubla” cu KuPS
gsp.ro
image
Pus ”la zid” de toată planeta, a ajuns să-i ceară ajutorul lui Trump! Președintele SUA, gata să-i dea lovitura de grație
digisport.ro
image
Cele două zodii care scapă de griji începând cu 5 august. Acești nativi văd, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului
click.ro
image
Imagini rare din Coreea de Nord, cu plaje pline de oameni fericiți și copii care se joacă în mare. Presa de stat le-a făcut publice
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Reacţia unui elev la proba orală de evaluare: "M-am pregătit cam 40%"
observatornews.ro
image
BOMBA VERII! Livia ex-Bordea s-a întors în brațele fostului iubit
cancan.ro
image
Pensionar cu grupe pierde 300 lei la pensie. Nu i s-au recunoscut 7 ani de grupa I-a. Ce greșeală a făcut?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
prosport.ro
image
Când este mai avantajos să faci rambursare anticipată: la începutul sau la finalul creditului
playtech.ro
image
Jucătorul transferat de KuPS din SuperLiga ameninţă Universitatea Craiova: „Stilul nostru se compară cu FCSB! Dacă oamenii se uită doar pe Transfermarkt, vor fi surprize”
fanatik.ro
image
Ultima plajă din Europa cu separare pe criterii de gen. Cum a supraviețuit o tradiție veche de peste un secol
ziare.com
image
630.000.000 de euro! Reacția englezilor, după lovitura de proporții primită de CFR Cluj
digisport.ro
image
Un studiu arată că strugurii ar putea crește rezistența pielii la razele UV. Ce au descoperit cercetătorii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
VIDEO ŞOCANT O dronă s-a prăbuşit pe o plajă plină cu turişti de la Marea Neagră
romaniatv.net
image
Vești bune pe plan financiar. Horoscop pentru ziua de marți, 4 august 2026
mediaflux.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
Cătălin Botezatu, primele declarații după acuzațiile lansate de Eli Lăslean: „Ce înseamnă ipocrizia asta de care dă dovadă? A intrat într-un con de umbră atât de mare, încât a recurs la astfel de lucruri. Ferească Dumnezeu de un AVC”
actualitate.net
image
„Ne dăm viața pentru Călin Georgescu. Dacă acum vin jandarmii și mă împușcă, îmi dau viața pentru Călin”. Ce spun oamenii care îl urmează de peste un deceniu și merg la fiecare apariție publică a fostului candidat
actualitate.net
image
Mircea Badea l-a făcut praf pe Florin Ristei! Ce l-a enervat: „Omul e analfabet”
click.ro
image
Dragoș Dolănescu are trei copii cu trei femei: „Am fost un cavaler!” Ionuț îl taxează: „Am realizat un mare lucru”
click.ro
image
Împăcare surpriză între Spike și Livia Eftimie. Au fost surprinși în ipostaze tandre în Grecia
click.ro
Regina Letizia, 2 august 2026, Profimedia (2) jpg
Cea mai sexy regină a arătat mai multă piele decât de obicei, căci are cu ce se lăuda! La 53 de ani, fizicul său este impecabil
okmagazine.ro
Epava descoperită în apropierea insulei Andros (© Υπουργείο Πολιτισμού)
O navă scufundată la finalului Războiului Peloponesiac, cu încărcătura aproape intactă, descoperită în apropierea insulei Andros
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Au cumpărat o casă ieftină în Sicilia, dar au avut un șoc! Ce au descoperit după ce au început renovările: „Cel mai rău lucru care ni se putea întâmpla”
image
Mircea Badea l-a făcut praf pe Florin Ristei! Ce l-a enervat: „Omul e analfabet”

OK! Magazine

image
Învinuit și el pentru criza imigranților, Regele Spaniei răspunde cu o apariție de turist fără griji. Imaginile care pot inflama

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?