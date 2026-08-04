Primele rezultate după detonarea de pe Brațul Bala. Nivelul Dunării în dreptul Centralei Cernavodă a crescut cu doi centimetri

Intervenția desfășurată pe Brațul Bala începe să producă efecte. Nivelul apei la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă a crescut cu două centimetri. Radu Miruţă spune că, în plină criză energetică, fiecare zi în care centrala rămâne în funcțiune contează.

În urmă cu puţin timp, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat, printr-o postare pe Facebook, faptul că în dreptul Centralei de la Cernavodă nivelul Dunării este marți, 4 august, cu doi centimetri mai mare decât în ziua precedentă, în ciuda prognozelor care indicau o scădere de doi centimetri.

„Vești bune: la centrala nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2 cm față de ziua trecută. Ținând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2 cm, putem spune că operațiunea de ieri (n.r - luni) a adus un câștig net de cel puțin 4 cm. Felicitări, ANAR, pentru soluție”, a transmis Radu Miruță.

Creșterea nivelului apei vine la o zi după operațiunea desfășurată pe Brațul Bala. Vă reamintim că luni, 3 august, Forțele Navale Române au finalizat detonarea controlată a unei formațiuni de stâncă pentru a mări debitul pe Dunărea Veche și a asigura alimentarea cu apă a Centralei de la Cernavodă.

La misiune au participat peste 100 de militari și au fost mobilizate 16 mijloace tehnice. Scafandrii au amplasat sub apă 180 de kilograme de material explozibil şi, după detonare, au anunţat că au fost dislocaţimatru metri de rocă.

În contextul în care nivelul scăzut al Dunării afectează nu doar sistemul energetic, ci a dat peste cap şi transportul naval, Radu Miruţă a punctat că intervenţiile realizate împreună cu specialiştii de la Apele Române contribuie nu doar la menţinerea reactorului 2 al Centralei Cernavodă în funcţiune, ci și la îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre și la ușurarea lucrărilor de dragare pe acest braț al fluviului.

Declarațiile ministrului vin în contextul stării de alertă energetică instituite de premierul interimar Ilie Bolojan, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării, care pune presiune asupra funcționării Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.

„Miercuri, joi în cel mai fericit caz, Centrala de la Cernavodă ar fi fost oprită. Orice zi în care aceasta funcționează de miercuri încolo este un câștig”, a punctat Radu Miruță.

Lucrările din zona Bala - Dunărea Veche au fost demarate după ce fluviul a ajuns la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii. Scăderea debitului pune în pericol funcționarea Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, unde reactorul 1 este deja oprit, iar autoritățile avertizează că există riscul ca și reactorul 2 să fie deconectat.