Haos pe scena politică. George Simion a ajuns să-i dea dreptate lui Ilie Bolojan: „Nicușor Dan a ignorat forurile PNL”

Anunţul lui Nicuşor Dan despre desemnarea liberalului Adrian Veştea ca premier a produs o situaţie fără precedent pe scena politică a ultimilor ani: George Simion a ajuns să-i dea dreptate lui Ilie Bolojan.

În cadrul unei întâlniri cu tinerii din AUR, care a avut loc duminică, 14 iunie, după ce Nicuşor Dan a anunţat că îl desemnează pe Adrian Veştea ca premier, George Simion l-a acuzat pe acesta că ignoră şi sfidează partidele politice, amestecându-se în deciziile interne şi trecând peste deciziile luate în forurile de conducere ale acestora.

„Fără ca cineva din PNL să-l propună pe Adrian Veștea și fără ca forurile statutare să fie consultate, se ajunge la astfel de decizii”, a comentat George Simion.

„Nicuşor Dan a ignorat forurile statutare ale PNL!”, a acuzat liderul AUR, completând. „Ştiţi că noi am fost cei mai aprigi contestatari ai lui Ilie Bolojan, dar să faci așa ceva în interiorul unui partid politic arată că nu-ți pasă de acele partide politice, nu-ți pasă de ordinea constituțională și democrație. Sunt aceiași oameni care au anulat alegerile. Istoria se scrie acum”.

Reacția lui George Simion reprezintă prima poziționare publică a unui preşedinte de partid cu privire la acest subiect care a generat un adevărat haos pe scena politică românească, în afara celei a lui Ilie Bolojan, şeful partidului din rândurile căruia face parte Adrian Veştea.

UDMR şi USR se întrunesc în şedinţe de urgenţă în cursul serii de duminică şi vor comunica abia apoi dacă îl vor susţine sau nu pe noul premier desemnat, Adrian Veştea.