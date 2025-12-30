Călin Georgescu îi cere lui Nicușor Dan să transmită raportul despre alegerile din 2024 către SUA și Israel

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a lansat marți un apel public dur către președintele României, Nicușor Dan, cerând ca raportul care a stat la baza anulării alegerilor din decembrie 2024 să fie verificat independent și transmis integral, fără omisiuni, către Statele Unite ale Americii și statul Israel. Solicitarea a fost făcută după ce Georgescu s-a prezentat la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar.

Călin Georgescu a fost întâmpinat de zeci de susținători, veniți cu flori și steaguri tricolore, care au scandat inclusiv „Bolojan, demisia!”. Fostul candidat i-a salutat, a oferit autografe, iar apoi a făcut declarații publice în fața presei.

→ Imaginea 1/3: Călin Georgescu, așteptat de simpatizanții săi în fața sediului de poliție din Buftea FOTO Mediafax

„Am constatat, alături de toată lumea din țara asta, că Nicușor Dan se prezintă în cancelariile europene, dintre care unele dintre ele au fost implicate în anularea votului, cu un raport care pretinde că justifică anularea alegerilor din decembrie 2024 și conține acuzații fără probe la adresa mea. Azi, 30 decembrie 2025, îl somez public ca raportul invocat să fie transmis integral, fără omisiuni, către două state capabile să verifice conținutul în mod independent”, a declarat Călin Georgescu.

Acesta a precizat că raportul ar trebui transmis către Casa Albă, în atenția președintelui și vicepreședintelui Statelor Unite, precum și către statul Israel, în atenția premierului, susținând că ambele state au expertiza necesară pentru a analiza veridicitatea documentului.

„Ambele state pot verifica veridicitatea. În plus, statul Israel, în contextul acuzațiilor de antisemitism și legionarism atribuite fals mie, nu poate fi părtinitor. De asemenea, aceste autorități au expertiză de referință ca să vadă ingerința în mediul virtual atribuită Rusiei. Cu atât mai relevant e faptul că acest raport nu a fost trimis din proprie inițiativă tocmai către aceste două state”, a mai spus fostul candidat.

Călin Georgescu a subliniat că își asumă consecințele în cazul în care verificarea independentă va confirma concluziile raportului. „Declar public că, dacă această verificare independentă confirmă raportul, îmi asum toate consecințele”, a afirmat el.

În același context, Georgescu a vorbit și despre dorințele sale pentru anul 2026, afirmând că își dorește un an în care „adevărul să fie mai puternic”.

„Alături de poporul român, îmi doresc un an 2026 în care adevărul să fie mai puternic. Adevărul trebuie apărat cu orice preț când se dorește despărțirea oamenilor de Dumnezeu. Poporul se stinge prin cei lași”, a declarat Călin Georgescu.

Călin Georgescu se află sub control judiciar din februarie 2025, într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară. Potrivit anchetatorilor, între 16 iunie 2020 și 16 mai 2025, acesta ar fi promovat în public idei și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.

De asemenea, fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat, alături de mercenarul Horațiu Potra, într-un dosar separat, în care este acuzat de tentativă la lovitură de stat.