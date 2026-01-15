Video Nicuşor Dan: România susține negocierile lui Trump pentru pace, dar Rusia trebuie să renunțe la „abordarea contraproductivă”

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a afirmat joi, 15 ianuarie, că România sprijină eforturile preşedintelui american Donald Trump de a negocia o pace rapidă și durabilă în Ucraina, cu garanţii solide de securitate, la care ţara noastră este pregătită să contribuie substanţial.

În cadrul întâlnirii anuale cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi la Bucureşti, Nicuşor Dan a subliniat că modul în care se va încheia conflictul din Ucraina va avea consecinţe semnificative asupra securităţii europene.

„Este fundamental ca valorile de bază ale securităţii colective să rămână nealterate: respectul pentru Carta ONU, independenţa, suveranitatea și integritatea teritorială a statelor. Pacea în Ucraina reprezintă un test esenţial, pe care sperăm să îl trecem cu înţelepciune și curaj”, a declarat şeful statului.

Nicuşor Dan a atras atenţia asupra abordării Rusiei, pe care a catalogat-o drept „contraproductivă” și a precizat că nu există semne că aceasta ar fi dispusă să se angajeze sincer în negocieri.

„În acest context, cred că doar intensificarea presiunilor asupra Rusiei, inclusiv prin sancţiuni, poate aduce ţara la masa negocierilor”, a afirmat preşedintele.

Şeful statului a mai menţionat că România se va implica activ în procesul de reconstrucţie a Ucrainei, atât direct, cât și prin susţinerea reformelor necesare integrării în Uniunea Europeană.

„Solidaritatea noastră cu poporul ucrainean va continua și în 2026 pe toate palierele – umanitar, politic, economic și securitar”, a adăugat Nicuşor Dan.

Președintele și-a exprimat totodată speranţa că anul 2026 poate fi unul al păcii în Europa, subliniind importanţa unei soluţii negociate care să asigure stabilitatea pe termen lung.