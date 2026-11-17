Liderul AUR, George Simion, a vorbit la „Interviurile Adevărul” despre posibilitatea ca fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu să se alăture partidului, după ce își va rezolva problemele din justiție. Întrebat dacă AUR i-ar putea oferi o funcție de conducere, inclusiv pe cea de președinte onorific, sau dacă l-ar susține într-o nouă cursă pentru Cotroceni, Simion a spus că nu a luat încă o decizie, dar a susținut că Georgescu „trebuia să fie președintele României”.

George Simion nu exclude ca fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu să primească o funcție onorifică în partid, după ce își va rezolva problemele din justiție. Întrebat dacă l-ar coopta în guvern, l-ar susține la o nouă candidatură la Președinție sau i-ar oferi o funcție în AUR, Simion a spus că nu știe încă ce statut ar putea avea acesta, dar a menționat varianta de președinte onorific.

„Nu știu, pentru că dumnealui a candidat independent. A câștigat niște alegeri și trebuia să fie președintele României, iar acum este persecutat politic. Despre ce alegeri libere putem discuta, în cazul ăsta, în România?”, a declarat George Simion, la „Interviurile Adevărul”.

Liderul AUR a susținut că România traversează un context nedemocratic și a criticat dosarele în care este implicat Călin Georgescu, afirmând că acestea au afectat încrederea populației în justiție.

„Poziția noastră este aceea de a susține democrația într-un cadru total nedemocratic, în care inclusiv mitingurile de protest sunt puse la îndoială și se încearcă interzicerea lor. De aceea este foarte important ca justiția să redevină dreaptă și să recâștige încrederea populației, pentru că o mare parte din societatea românească nu mai crede în justiție în acest moment, inclusiv din cauza proceselor succesive, dosarelor nenumărate pe care Călin Georgescu le are”, a afirmat Simion.

De ce nu a mers Simion la protestele de la Arestul Central

Întrebat de ce nu s-a alăturat susținătorilor lui Călin Georgescu care s-au adunat în fața Arestului Central, George Simion a spus că preferă să se concentreze asupra activității politice a AUR.

„Eu prefer să mă concentrez pe lucrurile pe care le avem de făcut și sunt importante. Încercarea aceasta de a ne consuma timpul și de a comenta fel de fel de bazaconii nu o să ne facă în vreun fel să obosim sau să dăm atenție larmelor și zgomotului de fond din jurul nostru. Noi avem o țintă, înțelegem ce avem de făcut, avem un plan concret pentru România și acest plan trebuie implementat cât mai repede ca să ne revenim ca țară”, a declarat liderul AUR.

Simion a făcut referire și la protestul din 14 noiembrie, afirmând că a fost o manifestație amplă de susținere pentru Călin Georgescu, indiferent de disputele privind numărul participanților.

„Singura certitudine este că a existat un protest amplu, mare, de susținere pentru Călin Georgescu și există în rândul societății românești un curent reprezentativ în acest sens”, a spus acesta.

Simion respinge acuzațiile privind folosirea imaginii lui Georgescu

Întrebat dacă AUR se folosește de imaginea lui Călin Georgescu și dacă o colaborare între cei doi ar putea fi luată în calcul pe viitor, George Simion a respins ideea că ar exista o strategie de acest fel.

„Încercarea unora și altora de a crea dezbinare și a crea piste false, după cum vedeți și dumneavoastră, nu are succes. Au fost în ultimele luni, și chiar și la alegerile prezidențiale de anul trecut, fel de fel de indivizi care încercau să găsească în felul ăsta punctul slab, călcâiul lui Ahile”, a afirmat liderul AUR.

Declarațiile au fost făcute în cadrul „Interviurile Adevărul” și poate fi vizionat integral AICI.