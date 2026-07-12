search
Duminică, 12 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Călin Georgescu, baie de mulțime la Târgul de la Domnești, Argeș: „Nu vă fie frică! Poporul român s-a ridicat”. Oana Zăvoranu și reprezentanți ai AUR, printre cei prezenți

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Călin Georgescu a participat duminică dimineață, 12 iulie, la Târgul de la Domnești, județul Argeș, unde a ținut un discurs plin de sloganuri. Fostul candidat la prezidențiale a fost ovaționat de un număr mare de susținători și localnici curioși să îl vadă.

Oamenii s-au adunat încă de la ora 7,  înainte de sosirea lui Georgescu, unii dintre ei sosind din mai multe zone ale țării, relatează Ancheta Online.

Mulți l-au așteptat cu flori, iar la eveniment au fost prezenți și familii cu copii.

Mulțimea a ridicat steaguri tricolore și a scandat, printre altele, „Căline, poporul e cu tine”,   „Turul doi înapoi”, „Nu cedăm!  și  „Călin Georgescu, președinte”.

„Poporul este țara, iar poporul român s-a ridicat”

Odată ajuns la Târgul de la Domnești, fostul candidat  s-a adresat susținătorilor în sloganuri „Ascultați-mă, nu vă fie frică! Frica nu zidește nimic!”, „Dumnezeu ne-a cerut să fim curajoși, nu fricoși!” „Poporul este țara, iar  poporul român s-a ridicat”, „Mare este numele Sfintei Treimi” .

Călin Georgescu a vizitat standurile producătorilor locali și a discutat cu comercianții și vizitatorii prezenți la târg.

Călin Georgescu, la Domnești. FOTO captura video FB Alexandru Dorel Petrică
Călin Georgescu, la Domnești. FOTO captura video FB Alexandru Dorel Petrică

Oana Zăvoranu, în mijlocul mulțimii

Printre cei prezenți s-a numărat și Oana Zăvoranu, care și-a exprimat public susținerea pentru Călin Georgescu. 

Împreună cu președintele Călin Georgescu la Târgul de la Argeș pentru că sprijinim agricultura românească și tot ce este calitativ pentru că avem din belșug”, a transmis Oana Zăvoranu.

La Domnești au fost prezenți și reprezentanți ai organizației AUR Argeș, inclusiv președintele filialei județene, deputatul Bogdan Velcescu.

Mesaj despre producătorii locali și tradițiile românești

Înainte de vizita din Argeș, Călin Georgescu a elogiat pe Facebook rolul agricultorilor, meșteșugarilor și producătorilor locali în păstrarea valorilor românești și a susținut că târgurile ar trebui organizate sâmbăta, astfel încât ziua de duminică să fie dedicată participării la slujbele religioase și timpului petrecut în familie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un oraș european sufocat de turiști interzice accesul cu mașina în centrul vechi pe timpul verii. Ce amenzi riscă șoferii
digi24.ro
image
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Bolojan a inaugurat la Oradea o creșă la preț de hotel de lux. 12 milioane de lei, pentru 40 de locuri. 300.000 de lei pentru fiecare copil în parte. Firma care a construit-o declară cifră de afaceri și profituri uriașe
gandul.ro
image
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă, de fapt, la Supercupa României. Fanii pot bea bere pe stadion la Universitatea Craiova – U Cluj? Anunț oficial
fanatik.ro
image
Sporul pentru persoanele cu handicap nu mai poate fi plafonat și este obligatoriu și peste plafonul salarial, a decis CCR. Exemplu de calcul
libertatea.ro
image
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul, Iordania, Qatarul, Omanul și Kuweitul
digi24.ro
image
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
gsp.ro
image
"Vorbește frumos!". Leo Messi n-a mai putut și s-a dus direct la arbitrul din Portugalia: "Nu mă înjosi"
digisport.ro
image
Selly a oprit pentru câteva clipe festivalul „Beach, Please!”. Gestul emoționant făcut în fața publicului: „Nu te vom uita niciodată!”
click.ro
image
O tânără a decis să-și vândă la second-hand toate hainele și a adunat suficienți bani pentru o vacanță de câteva luni în jurul lumii
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Destinația surpriză a verii, ascunsă în munții României. Atrage inclusiv turiști străini
observatornews.ro
image
Alexandru Nițu a fost dat dispărut pe 28 iunie 2026. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
cancan.ro
image
Expert: Cum ar putea crește rapid pensiile militare? Proiectul de lege e blocat în Parlament
newsweek.ro
image
Cum a numit-o fiul lui Ion Țiriac pe Simona Halep după apariția alături de Dorin Mateiu
prosport.ro
image
Moștenirea care valorează tot mai mult. Ce trebuie să faci dacă primești teren agricol de la părinți
playtech.ro
image
Istvan Kovacs de Ungaria arbitrează Universitatea Craiova în Liga Campionilor. Decizia UEFA de ultimă oră
fanatik.ro
image
România poate să primească o amendă istorică din partea Comisiei Europene. Sute de milioane de euro din cauză că nu am rezolvat problema apei și canalizării
ziare.com
image
Bellingham nu s-a putut abține! I-a zis-o direct lui Tuchel, după Norvegia - Anglia: "Poate nu știe"
digisport.ro
image
Cine îi gătește lui Alexandru Ciucu. Cum vrea designerul să impresioneze femeile: „Mi se pare că are succes”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum a ajuns să arate Viorel Stegaru. Muncește ca salahor, se ocupă de copii și pare foarte bine. El a fost filmat la barul din sat, unde consuma un suc / VIDEO
romaniatv.net
image
Testul de 10 secunde cu degetul mic. Medicii pot afla o boală gravă
mediaflux.ro
image
Controversa noptii la Mondial: mingea a lovit un cablu înainte ca Anglia să înscrie!
gsp.ro
image
Tragedie în televiziune. O vedetă TV a fost găsită moartă la o zi după ce producătorii au încercat disperați să o contacteze: „Trebuia să participe la emisiunea de miercuri după-amiază”
actualitate.net
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună după divorț. Imaginile care au atras atenția fanilor
click.ro
image
Rezultate LOTO, 12 iulie 2026. Numerele câștigătoare la Tragerile Speciale ale Verii
click.ro
image
Se mărește familia lui Carmen de la Sălciua. A anunțat venirea pe lume a unui copil: „Sunt fericită cu tot sufletul”
click.ro
Charles, Archie, Lilibet colaj jpg
În sfârșit, și-a ținut nepoții în brațe! Întâlnirea istorică dintre Charles, Harry și Meghan s-a petrecut în locul preferat al Regelui
okmagazine.ro
Placinta fara coacere Sursa foto shutterstock 1673727172 jpg
Plăcintă fără coacere, perfectă pentru zilele toride
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată livada din gospodăria Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur: „A fost cea mai bună decizie”
image
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună după divorț. Imaginile care au atras atenția fanilor

OK! Magazine

image
Lady in red! Kate Middleton a atras toate privirile la Wimbledon într-o rochie roșie cu o croială atipică pentru ea

Click! Pentru femei

image
Jennifer Lopez, eclipsată de propria soră! Momentul în care Lynda Lopez a atras toate privirile la Paris

Click! Sănătate

image
Motive pentru care tot mai multe cupluri evită contactele intime