Video Călin Georgescu, baie de mulțime la Târgul de la Domnești, Argeș: „Nu vă fie frică! Poporul român s-a ridicat”. Oana Zăvoranu și reprezentanți ai AUR, printre cei prezenți

Călin Georgescu a participat duminică dimineață, 12 iulie, la Târgul de la Domnești, județul Argeș, unde a ținut un discurs plin de sloganuri. Fostul candidat la prezidențiale a fost ovaționat de un număr mare de susținători și localnici curioși să îl vadă.

Oamenii s-au adunat încă de la ora 7, înainte de sosirea lui Georgescu, unii dintre ei sosind din mai multe zone ale țării, relatează Ancheta Online.

Mulți l-au așteptat cu flori, iar la eveniment au fost prezenți și familii cu copii.

Mulțimea a ridicat steaguri tricolore și a scandat, printre altele, „Căline, poporul e cu tine”, „Turul doi înapoi”, „Nu cedăm! și „Călin Georgescu, președinte”.

„Poporul este țara, iar poporul român s-a ridicat”

Odată ajuns la Târgul de la Domnești, fostul candidat s-a adresat susținătorilor în sloganuri „Ascultați-mă, nu vă fie frică! Frica nu zidește nimic!”, „Dumnezeu ne-a cerut să fim curajoși, nu fricoși!” „Poporul este țara, iar poporul român s-a ridicat”, „Mare este numele Sfintei Treimi” .

Călin Georgescu a vizitat standurile producătorilor locali și a discutat cu comercianții și vizitatorii prezenți la târg.

Oana Zăvoranu, în mijlocul mulțimii

Printre cei prezenți s-a numărat și Oana Zăvoranu, care și-a exprimat public susținerea pentru Călin Georgescu.

„Împreună cu președintele Călin Georgescu la Târgul de la Argeș pentru că sprijinim agricultura românească și tot ce este calitativ pentru că avem din belșug”, a transmis Oana Zăvoranu.

La Domnești au fost prezenți și reprezentanți ai organizației AUR Argeș, inclusiv președintele filialei județene, deputatul Bogdan Velcescu.

Mesaj despre producătorii locali și tradițiile românești

Înainte de vizita din Argeș, Călin Georgescu a elogiat pe Facebook rolul agricultorilor, meșteșugarilor și producătorilor locali în păstrarea valorilor românești și a susținut că târgurile ar trebui organizate sâmbăta, astfel încât ziua de duminică să fie dedicată participării la slujbele religioase și timpului petrecut în familie.