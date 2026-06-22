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Bătălii electorale pe toate fronturile. Târg luat cu asalt de Călin Georgescu. „Să nu pierdem copilu’, cu ochii la Călin al nostru!”| REPORTAJ

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Agitație în cel mai mare târg de săptămână din județul Olt, locul în care se adună, duminică de duminică, zeci de mii de oameni. Călin Georgescu a făcut, la prima oră, turul târgului, cei din staff anunțându-i pe simpatizanți că următoarea oprire este mânăstirea.

Vizita lui Călin Georgescu a scos din rutina obișnuită târgul oltean FOTO: Alina Mitran
Vizita lui Călin Georgescu a scos din rutina obișnuită târgul oltean FOTO: Alina Mitran

Duminică, 21 iunie 2026, zi de târg la Osica de Sus, în județul Olt. Zeci de mii de oameni care vin, unii, săptămână de săptămână au fost martori (cei mai mulți), dar și participanți (o bună parte), la evenimentul care a scos târgul din cursul firesc. Cu două zile înainte, pe rețelele de socializare s-a anunțat că va fi prezent, începând cu ora 7.30, Călin Georgescu, vestea fiind răspândită masiv de membri și simpatizanți ai AUR.

Călin Georgescu a făcut fotografii și a vorbit doar cu cine a trecut de pază FOTO: Alina Mitran
Călin Georgescu a făcut fotografii și a vorbit doar cu cine a trecut de pază FOTO: Alina Mitran

Din respect și iubire” pentru țăranii români, a postat chiar Călin Georgescu pe Facebook, a fost ales locul greu de concurat, având în vedere afluența. Din strategie pură, s-a desprins din discuțiile între cei care au organizat în Olt vizita, vor fi vizate în următoarea perioadă toate piețele și târgurile mari din rural.

„Dar porțile astea nu se deschid? Să deschidem porțile!”

Târgul din Osica de Sus, unul cu o vechime de zeci de ani, și cu cel mai mare vad, adună săptămânal zeci de mii de participanți. Într-o duminică tranzitează localitatea, doar pentru târg, mii de autovehicule, potrivit autorităților locale. Se stă atât la intrare cât și la ieșire cu zecile de minute, este blocaj „ca pe drumul spre munte”, așa că cine a vrut să scape de acest calvar s-a trezit de dimineață.

Simpatizanții lui Călin Georgescu, și din localitate, dar și de la nivel județean, s-au întâlnit la una dintre intrările în târg, așteptând „joncțiunea” cu staff-ul oaspetelui. O bunică este însoțită de două dintre nepoțele (din discuții a reieșit că fetele mai au acasă o soră de doar câteva luni), toate trei îmbrăcate în alb, dar și de tatăl copilelor, toți din localitate sau din zonă. Bunica a pregătit și o pâine tradițiională, pe care o ține învelită într-un prosop țesut, cu motive tradiționale.

Tot în apropiere, este un cuplu de-abia sosit, domnul fiind preocupat să scoată cartea semnată de Călin Georgescu, pentru autograf. Mai mulți bărbați, veniți de la Slatina, și aceștia implicați în eveniment, vor să știe dacă este totul pus la punct. Se sună, se vorbește, în cele din urmă ajunge la intrare și Daniel Petrescu, fost consilier PMP din județul Argeș, cel care își declară admirația pentru ce a văzut. „De ce să nu cumpărăm, oameni buni, de la producători? De ce să nu venim trei-patru cu o mașină și să ne luăm de aici tot ce avem nevoie?”, opinează Petrescu. Doar că oamenii din „fan-club” nu au venit să cumpere, ci s-au plimbat, au scandat și au plecat acolo unde i-au îndreptat liderii. 

Oamenii au găsit o scurtătură pentru a ajunge în preajma fostului candidat FOTO: Alina Mitran
Oamenii au găsit o scurtătură pentru a ajunge în preajma fostului candidat FOTO: Alina Mitran

Între timp, la câțiva metri de primii sosiți, se mai formează un grup. Femeile sunt îmbrăcate în cămăși stilizate, tip ie, s-au adus și flori. Vin apoi și bărbați în costume populare, „sunt din Maramureș, i-am mai văzut și în alte locuri”, se comentează în apropriere.

Se apropie ora anunțată pentru sosirea lui Georgescu, 7.30, iar spiritele încep să se agite. E deschisă doar poarta mică a târgului, iar cineva consideră că e prea puțin. „Dar porțile astea mari nu se deschid? Să deschidem porțile!”, se naște o idee.

Nu mult mai târziu află că nu mai e nevoie, pentru că oaspetele e deja la intrarea opusă, așa că simpatizanții se pun în mișcare și traversează târgul, să-i iasă în întâmpinare.

Și mai multă lume așteaptă la cealaltă intrare. 

Oamenii tind să dea buzna, e nevoie ca organizatorii să intervină și să-i roage să lase liber spațiul din mijloc. „Culoar-culoar-culoar, culoar aicea, să treacă!”, se aude o voce impunătoare în momentul în care ajung două mașini, în cea de-a doua fiind chiar Călin Georgescu.

Din boxe se aud melodiile bine-cunoscute admiratorilor lui Călin Georgescu. Sunt întrerupte la un moment dat și înlocuite cu marșul de întâmpinare (interpretat de fanfară, la ceremoniile oficiale, în momentul în care persoanele oficiale trec în revistă garda de onoare) în momentul în care Georgescu coboară din mașină și își începe baia de mulțime, flancat de badyguarzi.

Oamenii nu mai țin cont de instrucțiuni și dau buzna să-l vadă pe „președintele ales” de aproape, să-i strângă mâna, să-i smulgă un autograf sau măcar să-l atingă.

Se înaintează extrem de greu, strada pare mult prea strâmtă, iar cei de pe partea dreaptă, pe sensul de intrare în târg, se trezesc aproape azvârliți peste gardul mic ce desparte carosabilul de trotuar. „Dar stați, oameni buni, că nu dau turcii!”, se încearcă temperarea mulțimii.

Cei care au reușit să iasă din îmbulzeală se felicită, pentru că găsesc rapid o scurtătură și ajung chiar în fața alaiului.

Vizita lui Călin Georgescu a scos din rutina obișnuită târgul oltean FOTO: Alina Mitran
Vizita lui Călin Georgescu a scos din rutina obișnuită târgul oltean FOTO: Alina Mitran

Băi, dărâmăm marfa la oamenii ăștia, noi n-am venit aicea...”, încearcă organizatorii să tempereze valul, în timp ce mulțimea pătrunde pe aleea din sectorul rezervat producătorilor de mobilă.

Ce să stai acolo, că parcă e Oltul, te ia cu totul!”, mărturisesc oamenii care reușesc să se dea deoparte.

Oamenii din alai filmează, transmit live pe rețelele de socializare, cei de pe margine, la fel, doar ici și colo se mai trezește câte cineva din „povestea greșită”. „Da’ ce rege e ăsta, domnule, de a dat nebunia asta în toată lumea?”, se aude de undeva. „Dacă nu știți, măcar să tăceți din gură!”, e omul redus rapid la tăcere.

Cine îl ajută pe Călin Georgescu să rămână în cărți

L-am văzut. Ce l-am văzut, am dat mâna cu el, că m-au băgat în față, au zis – Uitați, domn' președinte, o bunicuță care vrea să vă cunoască!”, povestește mândră o femeie care se declară mulțumită de ziua de târg. „Nu mă gândeam eu pe cine întâlnesc, dar dacă a fost să fie...”, mai spune femeia.

O simpatizantă mai mult decât vocală FOTO: Alina Mitran
O simpatizantă mai mult decât vocală FOTO: Alina Mitran

Valul merge mai departe și „calcă totul în picioare”. „Să fiu al dracu’ dacă am vândut ceva! Acu’ mi-au și dat din astea jos!”, se plâng unii comercianți, în timp ce mulțimea înaintează pe aleile care, practic, înconjoară târgul. „Să nu pierdem copilu’, cu ochii la Călin al nostru!”, îi spune un bărbat soției sale, ambii urmărind cu privirea un copil.

„La sapă, bă, la sapă!”/„Lasă, că unii mai muncim și cu capu’!”

Căline, Căline, poporul e cu tine!”, „Turul doi înapoi!”, „Să plece hoții, să vină patrioții!” și alte sloganuri sunt rostite din când în când de oamenii care dau tonul, iar mulțimea le repetă ca un ecou.

Uneori se aud de pe margine și replici potrivnice. „La sapă, bă, la sapă, ce produceți voi?!”, îndeamnă mulțimea un cetățean. „Lasă-i, că oricât le-ai arăta, n-ai cu cine. Ei cu al lor, cu trădătorul”, sunt replici împăciuitoare. „Lasă, că unii muncim și cu capu’, trebuie să ducă și înainte cineva România asta!”, rostește o tânără care și-a așezat pe umeri, ca un șal, steagul tricolor.

Mulți vizitatori s-au dumirit târziu ce a stricat rutina în târgul oltean FOTo: Alina Mitran
Mulți vizitatori s-au dumirit târziu ce a stricat rutina în târgul oltean FOTo: Alina Mitran

După aproximativ o oră și jumătate de mers în pas de melc, în care Călin Georgescu are ocazia să vorbească doar cu cei care își fac loc în mijloc, nicidecum cu producători sau comercianți care își văd de standuri, alaiul se îndreaptă spre poarta pe care a intrat.

Se mai face, la ieșirea din târg, un popas și în sectorul de animale, unde comercianții își vând animalele din mașini (sectorul, oficial, nu ar trebui să existe, fiind interzis accesul cu animalele vii în târguri și oboare în tot județul).

Declarații la televiziunea care l-a însoțit pe tot parcursul vizitei FOTO: Alina Mitran
Declarații la televiziunea care l-a însoțit pe tot parcursul vizitei FOTO: Alina Mitran

Aici Călin Georgescu reușește să se apropie de câteva mașini, schimbă vorbe cu proprietarii, după care se oprește să stea de vorbă cu o jurnalista de la Realitatea Plus, care nu s-a dezlipit în tot acest timp de fostul candidat la președinție.

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După aproximativ două ore, cu soarele deasupra, care s-a ridicat și deja arde, staff-ul decide să se încheie vizita, așa că se anunță următoarea oprire: Mânăstirea Brâncoveni.

Asta este, mergem la Brâncoveni. Când s-o termina acolo, dacă nu se închide târgul, trec și fac și cumpărături”, rostește o femeie care parcă nu vrea să renunțe atât de ușor să ajungă și mai aproape de Călin Georgescu.

Fanii lui Călin Georgescu au venit cu recuzita pregătită FOTO: Alina Mitran
Fanii lui Călin Georgescu au venit cu recuzita pregătită FOTO: Alina Mitran

Alaiul, care între timp s-a subțiat mult, îl părăsește pe fostul candidat la poarta curții în care au fost parcate mașinile. Oamenii care au venit de departe să-l vadă pe Călin Georgescu ezită să încheie live-ul și mai filmează și după ce poarta se închide. Câțiva se orientează să-și găsească mașinile și să pornească spre Mânăstirea Brâncoveni, unde s-a anunțat că va merge pentru a participa la slujbă.

Îmbulzeală generală pe tot parcursul vizitei FOTO: Alina Mitran
Îmbulzeală generală pe tot parcursul vizitei FOTO: Alina Mitran

„Gata, bă, s-a terminat circul! Poate vin oamenii să și cumpere”, își tot fac comercianții speranțe, deși s-a făcut 10.00 și ziua de târg se cam apropie de sfârșit.

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