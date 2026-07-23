Europa FM, sancțiune de la CNA după ce CTP i-a numit „bolnavi psihic” pe votanții lui Călin Georgescu

Europa FM a primit o somație din partea CNA după ce Cristian Tudor Popescu a numit susținătorii lui Călin Georgescu „bolnavi psihici” și „alienați mintal”. CNA a considerat termenii ofensatori, dar nu a aplicat amenda propusă inițial.

CNA a sancționat Europa FM cu o somație, în urma comentariilor făcute de Cristian Tudor Popescu în care i-a catalogat pe susținătorii lui Călin Georgescu drept „bolnavi psihici” și „alienați mintal”.

Deși s-a propus o amendă de 10.000 de lei, decizia finală a fost mai blândă.

Declarațiile au fost făcute în ediția din 7 aprilie a emisiunii „România în Direct”, moderată de Cătălin Striblea. Era vorba despre o ediție specială în care ascultătorii erau invitați să-i adreseze întrebări lui Cristian Tudor Popescu despre cariera, convingerile și controversele sale publice.

În timpul discuției despre Călin Georgescu, pe care l-a numit în mod repetat „dumnezeilă”, gazetarul a susținut că numărul mare al susținătorilor acestuia nu exclude posibilitatea existenței unor „milioane de oameni bolnavi psihic” și a spus că nu îi poate caracteriza pe votanții fostului candidat decât drept „alienați mintal”.

Moderatorul Cătălin Striblea a intervenit imediat și l-a întrebat pe CTP dacă formularea nu este „cam dură”.

Cristian Tudor Popescu și-a apărat exprimarea, afirmând că a folosit termenul „alienat” cu sensul de persoană înstrăinată sau îndepărtată de realitate, nu cu sensul de „nebun”.

„Alienat înseamnă însingurat, îndepărtat. Oamenii ăştia nu mai au contactul cu logica, cu realitatea, cu reguli simple ale discursului”, a explicat gazetarul.

Ulterior, după ce moderatorul i-a transmis că mai mulți ascultători îi reproșează că pune etichete, CTP a revenit asupra explicației. El a precizat că „alienat” nu înseamnă „nici prost şi nici nebun”, ci „străin” sau „înstrăinat”.

În timpul ședinței CNA, reprezentantul Europa FM, Radu Constantinescu, a arătat că moderatorul a reacționat imediat după afirmațiile invitatului și i-a atras atenția asupra durității exprimării.

Monica Gubernat a atras atenția că jurnalistul nu a folosit doar termenul „alienat”, ci și formulările „alienat mintal” și „milioane de bolnavi psihici”.

Membrul CNA Mircea Toma a catalogat afirmațiile drept „inacceptabile” și a apreciat că reacția moderatorului Cătălin Striblea a fost prea slabă în raport cu gravitatea formulărilor.