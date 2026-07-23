 Europa FM, sancțiune de la CNA după ce CTP i-a numit „bolnavi psihic” pe votanții lui Călin Georgescu | adevarul.ro
search
Joi, 23 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Europa FM, sancțiune de la CNA după ce CTP i-a numit „bolnavi psihic” pe votanții lui Călin Georgescu

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Europa FM a primit o somație din partea CNA după ce Cristian Tudor Popescu a numit susținătorii lui Călin Georgescu „bolnavi psihici” și „alienați mintal”. CNA a considerat termenii ofensatori, dar nu a aplicat amenda propusă inițial.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu
Cristian Tudor Popescu la Europa FM FOTO: Facebook

CNA a sancționat Europa FM cu o somație, în urma comentariilor făcute de Cristian Tudor Popescu în care i-a catalogat pe susținătorii lui Călin Georgescu drept „bolnavi psihici” și „alienați mintal”.

Deși s-a propus o amendă de 10.000 de lei, decizia finală a fost mai blândă.

Declarațiile au fost făcute în ediția din 7 aprilie a emisiunii „România în Direct”, moderată de Cătălin Striblea. Era vorba despre o ediție specială în care ascultătorii erau invitați să-i adreseze întrebări lui Cristian Tudor Popescu despre cariera, convingerile și controversele sale publice.

În timpul discuției despre Călin Georgescu, pe care l-a numit în mod repetat „dumnezeilă”, gazetarul a susținut că numărul mare al susținătorilor acestuia nu exclude posibilitatea existenței unor „milioane de oameni bolnavi psihic” și a spus că nu îi poate caracteriza pe votanții fostului candidat decât drept „alienați mintal”.

Moderatorul Cătălin Striblea a intervenit imediat și l-a întrebat pe CTP dacă formularea nu este „cam dură”.

Cristian Tudor Popescu și-a apărat exprimarea, afirmând că a folosit termenul „alienat” cu sensul de persoană înstrăinată sau îndepărtată de realitate, nu cu sensul de „nebun”.

„Alienat înseamnă însingurat, îndepărtat. Oamenii ăştia nu mai au contactul cu logica, cu realitatea, cu reguli simple ale discursului”, a explicat gazetarul.

Ulterior, după ce moderatorul i-a transmis că mai mulți ascultători îi reproșează că pune etichete, CTP a revenit asupra explicației. El a precizat că „alienat” nu înseamnă „nici prost şi nici nebun”, ci „străin” sau „înstrăinat”.

În timpul ședinței CNA, reprezentantul Europa FM, Radu Constantinescu, a arătat că moderatorul a reacționat imediat după afirmațiile invitatului și i-a atras atenția asupra durității exprimării.

Monica Gubernat a atras atenția că jurnalistul nu a folosit doar termenul „alienat”, ci și formulările „alienat mintal” și „milioane de bolnavi psihici”.

Membrul CNA Mircea Toma a catalogat afirmațiile drept „inacceptabile” și a apreciat că reacția moderatorului Cătălin Striblea a fost prea slabă în raport cu gravitatea formulărilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
digi24.ro
image
Ce se va întâmpla cu epava avionului Pan Am, misterul aviatic rezolvat după 74 de ani
stirileprotv.ro
image
Mohammad Murad, deputatul cu ajutorul căruia s-ar fi încercat ruperea AUR, îl acuză pe Eugen Tomac de minciună. Susține că a fost invitat la Vila Lac: „Am primit un mesaj/ Am dat curs invitației după 4 zile”. Contactat de Gândul, Tomac susține că nu l-a invitat, dar că s-au întâlnit: „Nu știu dacă Veștea l-a sunat”. Veștea: „Nu știu cine l-a invitat! Eu nu aveam numărul lui”
gandul.ro
image
Soarele va dispărea complet! Un oraș va fi înghițit de întuneric în plină zi, pentru prima dată după 860 de ani
mediafax.ro
image
Fotografia cu Nadia Comăneci greu de explicat. Cine apare alături de ”Zeița de la Montreal” în aceeași clasă: ”Nici acum nu înțeleg!”
fanatik.ro
image
Steag cu simbolul Mișcării Legionare la un miting pro-Călin Georgescu. Purtătorul a ajuns inculpat, dar judecătorii l-au pedepsit simbolic
libertatea.ro
image
Descoperire macabră. Cum au folosit piromanii pisicile pentru a răspândi incendiile forestiere în Italia
digi24.ro
image
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
gsp.ro
image
Soțul ei i-a ”tocat” întreaga avere uriașă și a ajuns să fie condamnată: ”Am avut încredere în el. A fost un șoc”
digisport.ro
image
România va participa la Eurovision 2027. Decizia vine după succesul Alexandrei Căpitănescu
click.ro
image
Unul dintre bebelușii care așteptau un loc la ATI, la Spitalul "Marie Curie", a murit. "Nu am putut să îl luăm"
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
O meserie fără BAC e plătită cu salarii uriaşe. "A terminat în 2023, angajat în Germania cu 3.600 euro net"
observatornews.ro
image
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
cancan.ro
image
Care pensionari iau 600 de lei plus la pensie în august? Când se virează pensiile luna viitoare?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
prosport.ro
image
Valuri de trei metri la Neptun și interdicții pe litoral. Turiștii nu au voie să intre în mare în aceste stațiuni. A fost arborat steagul roșu
playtech.ro
image
Giovanni Becali anunță transferul lui Andrei Borza în Turcia la Corumspor: „Pleacă în seara asta”. Ce salariu va avea. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în 38 de țări din toată lumea. „Am făcut 5 greșeli din care am învățat de-a lungul anilor”
ziare.com
image
Radu Drăgușin a debutat la Fiorentina! Verdict fără milă în presa din Italia
digisport.ro
image
Roma transformă cinematografele în refugii împotriva caniculei
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu apartamentul din București al Andreei Bostănică. E extrem de luxos. Vrea să-l închirieze, după ce l-a amenajat ca în Dubai / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Risc de boli infecțioase grave în România! Avertismentul autorităților după inundații
mediaflux.ro
image
Michael Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Furtună devastatoare în Bulgaria. Stațiunile preferate ale turiștilor au fost distruse de vânt
click.ro
image
Deea și Dinu Maxer, mândri de fiul lor! Liceul prestigios la care a intrat Andreas: „Fără meditații!”
click.ro
image
Andreea Popescu și Mihaela Cojoc, schimb de replici pe Instagram. Ce i-a transmis fosta soacră
click.ro
chinezoaice regale foto generată de AI png
„Orgia de 100 de zile”, un festival al decadenței care a amenințat un imperiu întreg. Împăratul, subjugat total concubinelor
okmagazine.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
Nu degeaba i se spune „Ducesa dificilă”! Meghan Markle a supărat un jurat „MasterChef” cu pretențiile avute în emisiune
clickpentrufemei.ro
rocio espin pinar artemision jpg
21 iulie - Ziua in care a ars una dintre cele 7 minuni ale lumii antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce a pățit Livia Graur după ce s-a îndopat cu prăjituri ca să se îngrașe: „Mi-a ieșit glicemia”
image
Furtună devastatoare în Bulgaria. Stațiunile preferate ale turiștilor au fost distruse de vânt

OK! Magazine

image
Partidele sexuale i-au adus Regelui Soare multiple infecții și o durere în... fund, prilejuind o mare inovație în medicină

Click! Pentru femei

image
Nu degeaba i se spune „Ducesa dificilă”! Meghan Markle a supărat un jurat „MasterChef” cu pretențiile avute în emisiune

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!