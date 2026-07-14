Cum a blocat Călin Georgescu ancheta privind activitatea sa de lector la Universitatea Pitești

De un an și jumătate, Universitatea Pitești nu a încheiat cercetarea privind activitatea lui Călin Georgescu ca lector universitar. Sesizarea depusă la Comisia de Etică vizează mai multe aspecte legate de parcursul său profesional și de declarațiile publice.

Cercetarea profesională care îl vizează pe Călin Georgescu la Universitatea Pitești a rămas fără nicio concluzie, la mai bine de un an și jumătate de la depunerea unei sesizări împotriva sa la Comisia de Etică. Motivul este legat de suspendarea contractului său de muncă, după ce fostul candidat la Președinția României s-a autosuspendat din funcția de lector universitar în timpul campaniei electorale din 2024 și a prelungit această decizie până la finalul actualului an universitar.

Sesizarea care îl vizează pe Călin Georgescu a fost depusă pe 5 decembrie 2024, la doar zece zile după ce acesta câștigase primul tur al alegerilor prezidențiale, cu 22,94% din voturi.

Autorul sesizării, un cadru didactic de la Universitatea Pitești și coleg cu Georgescu, a cerut Comisiei de Etică să verifice mai multe aspecte legate atât de activitatea profesională a acestuia, cât și de declarațiile și pozițiile sale publice extremiste.

Printre altele, cadrul universitar voia clarificări despre modul în care Călin Georgescu a obținut postul de lector universitar, existența unui curs de pedagogie necesar pentru activitatea didactică și situația controalelor medicale și de medicina muncii.

„D-le Rector, Stimată D-nă Președinte al Comisiei de Etică a UNPSTB, având în vedere acțiunile și evenimentele de pericol social și atentat la democrație, create timp de 3 săptămâni deja, de către cadrul didactic asociat al Instituției noastre, respectiv numitul Călin Georgescu, vă solicit urgent delimitarea publică de acesta și deschiderea unei anchete disciplinare și de etică în care să analizați comportamentul, afirmațiile și acțiunile de natură cel puțin reprobabile, antisociale, antidemocratice și iresponsabile, avansate în spațiul public până acum. De asemenea, doresc să știu dacă acest domn a efectuat vreodată ore pentru care a încasat un salariu (…) Doresc să știu cum a obținut acele cursuri, în ce calitate, dacă are un CURS DE PEDAGOGIE absolvit pe durata studiilor domniei sale care să-i fi permis să predea în învățământ.

Doresc să mai știu dacă acest domn coleg are controlul medical la zi / medicină muncii, o evaluare psihologică și psihiatrică care să-i permită să fie educator și formator al unor tineri care pot fi atrași în acțiunile sale extremiste și antidemocratice, de natură a aduce atingere siguranței naționale!

Mai mult, Universitatea din Pitești are acum o mare problemă: suntem asociați cu această persoană care nu doar că face afirmații și promovează comportamente sociale la limita iraționalului, dar, prin toate acțiunile întreprinse și afirmațiile sale publice, a devenit un pericol la adresa națiunii, a Statului de Drept și a democrației. Mesajele sale antieuropene, anti NATO, antisociale, discriminatorii pentru minorități etnice, religioase sau sexuale, și cu vădită intenție de instigare la ură și dezordine socială, sunt de natură a ne pune în pericol suveranitatea Statului român pe care, de altfel, clamează că o susține. Consider că este de datoria noastră, a Instituției Universității Politehnice de Știință și Tehnică București, filiala din Pitești, să ne delimităm public și ferm de această persoană cât mai urgent, iar ea să fie chemată să dea socoteală în Comisile de Etică și Disciplină pentru ceea ce spune, face și pentru scandalul public ireprobabil în care ne-a implicat”, solicita cadrul universitar, coleg cu Călin Georgescu.

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De la profesor plătit cu ora la lector universitar

Călin Georgescu a ajuns la Universitatea Pitești în 2021, inițial ca profesor asociat, cu activitate plătită cu ora, iar un an mai târziu, în 2022, a devenit lector universitar, după un concurs organizat în cadrul Departamentului de Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate, cu menţiunea că la concurs a fost singurul candidat.

Potrivit declarației de avere, funcția de lector universitar îi aducea un venit lunar de aproximativ 6.000 de lei.

În noiembrie 2024, imediat după rezultatul din primul tur al alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu a cerut suspendarea din funcția de lector din cadrul Universităţii Piteşti, iar ulterior contractul său de muncă a rămas suspendat și în anul universitar 2025-2026.

„În ceea ce priveşte activitatea domnului Călin Georgescu în cadrul universităţii, vă putem spune că şi în decursul anului universitar 2025 - 2026, contractul individual de muncă al domniei sale este în continuare suspendat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi deciziile instituţionale în vigoare”, au transmis reprezentanții Universității Pitești, la solicitarea News.ro, explicând faptu că suspendarea contractului împiedică finalizarea cercetării.

„Pe durata suspendării contractului individual de muncă, domnul Călin Georgescu nu a beneficiat de drepturi salariale aferente funcţiei didactice deţinute (aceea de lector universitar). Domnia sa este suspendat la cerere începând cu data 25.11.2024. Activitatea domnului Călin Georgescu a făcut obiectul unei cercetări însă, fiind suspendat, nu se poate finaliza această acţiune”, se precizează în răspunsul Universității Pitești.

Cazul lui Călin Georgescu apare, cu numele anonimizat, în Raportul anual al Comisiei de Etică Universitară privind respectarea normelor de etică și deontologie universitară, mai exact în sesizarea transformată în Dosarul nr. 49/05.12.2024.

„Un cadru didactic sesizează CEU (Comisia de Etică Universitară, n.r.), în legătură cu un alt cadru didactic din cadrul CUP (Universităţii Piteşti, n.r.), pentru a analiza comportamentul, afirmaţiile şi acţiunile sale reprobabile prin prisma acţiunilor sale extremiste şi antidemocratice”, se arată în raportul anual al Comisiei de Etică din cadrul Politehnicii București.

„Dumnezeu ne ţine pe toţi”

Într-o intervenție la Realitatea Plus, pe 15 martie, Călin Georgescu a fost întrebat care sunt sursele sale de venit în prezent, însă, ca de cele mai multe ori, a evitat un răspuns direct.

„Dumnezeu ne ţine pe toţi. Şi pe mine, şi pe dumneavoastră, şi pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a da un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Nu sunt interesat de aşa ceva, continui să spun că toate aceste răzbunări - să spun aşa - ale sistemului nu-mi fac cinste în faţa lui Dumnezeu”, a spus atunci Călin Georgescu.