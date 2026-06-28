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Călin Georgescu, acuzații de „antiromânism” la adresa lui Bolojan. Legături bizare între avorturi și anularea alegerilor

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Călin Georgescu l-a criticat dur pe premierul Ilie Bolojan, într-un interviu acordat postului Realitatea Plus, afirmând că acesta reprezintă „definiția antiromânismului”.

Călin Georgescu a lansat noi atacuri la adresa lui Ilie Bolojan. FOTO: Mediafax
Călin Georgescu a lansat noi atacuri la adresa lui Ilie Bolojan. FOTO: Mediafax

Definiția antiromânismului se numește Ilie Bolojan. Adică, dacă nu găsești ceva în dicționar ce înseamnă antiromânism, este Ilie Bolojan”, a declarat Georgescu.

Acesta l-a acuzat că ar fi favorizat companii străine și că ar fi început „vânzarea activelor proprietatea poporului român”, susținând totodată că ar fi „nenorocit economia românească”.

Îl acuză și pe Nicușor Dan

În cadrul aceluiași interviu, Călin Georgescu l-a criticat și pe președintele Nicușor Dan, despre care a spus că este responsabil pentru situația politică și economică actuală, deoarece l-a desemnat pe Ilie Bolojan în funcția de premier.

De cine a fost numit? Nicușor Dan. Deci Nicușor Dan este direct răspunzător pentru dezastrul existent astăzi”, a afirmat Georgescu.

El i-a inclus în criticile sale și pe Eugen Tomac și Adrian Veștea, desemnați ulterior pentru funcția de prim-ministru. Despre cei doi a spus că reprezintă „aceeași Mărie cu altă pălărie”.

Bolojan este doar tiparul antiromânesc. Ceilalți doi care au urmat sunt pe aceeași poziție”, a declarat acesta.

Legătura dintre trecutul istoric și anularea alegerilor

În cadrul aceleiași emisiuni, fostul candidat prezidențial a lansat o serie de teorii controversate, susținând că evenimentele politice recente din România sunt strâns legate de trecutul istoric. 

Pentru a clarifica foarte bine situația de astăzi, aș vrea să ne întoarcem la decembrie 1989, și anume la lovitura de stat. Cine spune că a fost revoluție ori nu știe nimic, ori a fost cumpărat. A fost o lovitură de stat precisă, în urma căreia au fost uciși oameni, în special tineri. Se vorbește despre peste 1.100 de tineri și copii. Unii spun 1.166. Nu mă interesează numărul exact. Cert este că s-au jucat cu viețile oamenilor. Acei tineri, morți, de fapt uciși, pentru ca ei să se instaleze la putere, s-au dus la Dumnezeu și au spus tot. Iar acest lucru se vede astăzi”, a declarat Călin Georgescu în emisiunea „Culisele statului paralel”, moderată de Anca Alexandrescu.

Fostul candidat a mers mai departe cu speculațiile și a realizat o conexiune neașteptată între întreruperile de sarcină din ultimele decenii și contextul electoral actual din țară.

Apoi s-a spus „avort”, iar corectitudinea politică a spus „întrerupere de sarcină”. Și asta s-a transformat într-un genocid. Până astăzi, România a pierdut peste 20 de milioane de suflete. Acei copii uciși prin avort s-au dus și ei la Dumnezeu și au spus tot. Și acest lucru se vede. Și atunci s-a întâmplat 6 decembrie 2024, a doua lovitură de stat. Pentru că acei copii au spus tot”, a continuat Călin Georgescu.

Critici la adresa modelului economic

Georgescu a susținut că actualul model economic este „greșit total” și că guvernele propuse în ultimele săptămâni continuă aceeași direcție.

Modelul economic este greșit total. Și se susține în continuare același model care a dărâmat România”, a afirmat el.

Potrivit lui Georgescu, acest model se bazează pe „exploatarea resurselor la sânge” și pe împrumuturi.

El a criticat și faptul că programele de guvernare au fost construite în jurul PNRR și al programului european SAFE.

Programul de țară prezentat ca așa-zisă guvernare este legat de programul SAFE și de PNRR. Este fals. Asta nu-i program de guvernare”, a spus acesta.

Afirmații despre datoria publică

În același interviu, Georgescu a susținut că datoria publică a României este de 236 de miliarde de euro și că statul ar plăti zilnic 32 de milioane de euro doar pentru dobânzi.

Datoria publică a României astăzi este de 236 de miliarde de euro. 117,5 intern, 118,8 extern. Dar în fiecare zi România plătește 32 de milioane de euro dobândă”, a declarat acesta.

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