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Deranjată de declarațiile lui Emil Boc, Rusia și-a retras echipa de gimnastică de la Cluj!

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Echipa de gimnastică ritmică a Rusiei s-a retras de la etapa de Cupă Mondială care se desfășoară la Cluj (26-28 iunie 2026). Decizia a fost luată după ce autoritățile locale anunțaseră că nu-și va putea folosi imnul și drapelul.

Rusia a dominat competițiile de gimnastică ritmică (Foto: EPAImages)
Rusia a dominat competițiile de gimnastică ritmică (Foto: EPAImages)

În mai anul acesta, Federația Internațională de Gimnastică (World Gymnastics) a ridicat embargoul impus sportivilor din Rusia și Belarus după debutul conflictul armat din Ucraina, în 2022. S-a anunțat, totodată, că gimnaștilor din cele două țări li se va permite să-și folosească imnul și culorile naționale.

Cu toate acestea, autoritățile din Cluj au informat verbal echipa rusă că „drapelul rusesc nu va fi arborat… Iar imnul național nu va fi intonat în cazul în care gimnastele ruse vor câștiga”, a precizat Federația Rusă de Gimnastică într-un comunicat.

Cupa Mondială de la Cluj a debutat astăzi cu calificările
Cupa Mondială de la Cluj a debutat astăzi cu calificările

Primarul Emil Boc a lansat o declarație dură la adresa sportivilor ruși, anunțând că el nu va permite ca la Cluj să fie intonat imnul Rusiei și nici nu va fi arborat drapelul acestei țări. Într-un videoclip postat miercuri pe Instagram, acesta a spus că a fost de acord să găzduiască respectiva competiție în orașul său într-un moment în care gimnastele ruse se aflau încă sub efectul sancțiunilor internaționale și aveau voie să participe la astfel de evenimente doar ca sportivi „neutri”.

Comitetul Olimpic Rus a considerat această declarație ca fiind „o încălcare flagrantă a Cartei Olimpice și a principiului neutralității politice în sport”, anunțând într-un comunicat de presă că a „informat Comitetul Internațional Olimpic despre acest incident”.

Irina Deleanu se teme că federația de gimnastică ar putea fi sancționată (Foto: sportpicture)
Irina Deleanu se teme că federația de gimnastică ar putea fi sancționată (Foto: sportpicture)

Președinte al Federației Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu a declarat pentru site-ul „ProSport”: „Am văzut decizia autorităților locale de a interzice imnul și steagul Rusiei la competiția de la Cluj. Noi suntem acum între ciocan și nicovală. Suntem prea mici pentru a ne putea lupta cu doi coloși. Totuși, trebuie spus faptul că în această competiție vorbim despre niște copii, iar sportul nu ar trebui să aibă vreo legătură cu politica. Prin această decizie putem risca organizarea Campionatului Mondial de anul viitor și chiar sancțiuni din partea Federației Internaționale de Gimnastică, sancțiuni ce ar putea veni direct către Federația Română de Gimnastică, afiliată la forul internațional. Eu sper să nu se ajungă atât de departe”.

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Aflată în administrarea municipalității din orașul aflat în inima Transilvaniei, Sala Polivalentă BTarena din Cluj găzduiește Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică în intervalul 26-28 iunie.

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