 O rachetă chineză care transporta un satelit a explodat la câteva secunde după lansare. Un eșec neobișnuit pentru Long March 7A | adevarul.ro
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Video O rachetă chineză care transporta un satelit a explodat la câteva secunde după lansare. Un eșec neobișnuit pentru Long March 7A

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O rachetă chineză Long March 7A, care urma să transporte un satelit pe orbită, a explodat luni seară, la aproximativ 85 de secunde după lansare.

Long March 7A este o rachetă destinată transportării sateliților
Long March 7A este o rachetă destinată transportării sateliților /FOTO:X

Incidentul a avut loc la Centrul Spațial Wenchang, de pe insula Hainan, și reprezintă un eșec relativ rar pentru un tip de rachetă considerat unul dintre principalii „cai de bătaie” ai programului spațial chinez.

Imagini video arată cum racheta s-a transformat într-o minge de foc la scurt timp după decolare. Spre deosebire de lansările reușite, incidentul a primit inițial puțină atenție din partea presei de stat din China.

Agenția oficială de presă Xinhua a confirmat eșecul la aproximativ trei ore după lansare, precizând că racheta „a întâmpinat o anomalie în timpul zborului”. Cauza incidentului este investigată, potrivit agenției, fără alte detalii.

Pe rețelele sociale chineze, imaginile cu lansarea au fost distribuite în principal de conturi afiliate statului. Unele videoclipuri publicate de utilizatori au părut ulterior să fie eliminate sau să apară mai greu în rezultatele căutărilor pe platforme populare precum Xiaohongshu și Douyin.

China și-a propus să devină o putere mondială în domeniul cercetării spațiale până în 2050. Beijingul se află într-o competiție tot mai intensă cu Statele Unite în mai multe domenii, inclusiv dezvoltarea rachetelor reutilizabile, explorarea Lunii și lansarea sateliților.

Fondatorul SpaceX, Elon Musk, care a asistat de-a lungul timpului la mai multe lansări eșuate ale propriilor rachete, a comentat incidentul pe platforma X: „Rachetele sunt incredibil de dificile”.

Un eșec neobișnuit pentru Long March 7A

Long March 7A este o rachetă destinată transportării sateliților și a fost proiectată de China Academy of Launch Vehicle Technology, companie afiliată grupului de stat China Aerospace Science and Technology Corporation, principalul contractor al programului spațial chinez.

Lansarea de luni urma să fie cea de-a 18-a misiune a rachetei Long March 7A. Modelul mai înregistrase un singur eșec, în 2020, chiar la zborul inaugural. A doua încercare, în martie 2021, a fost un succes, iar lansarea a atras atunci numeroși spectatori.

Orașul Wenchang, unde se află unul dintre principalele centre de lansare spațială ale Chinei, a devenit și o destinație pentru turiști interesați de explorarea spațiului. Localnicii și vizitatorii se adună frecvent în puncte de observare precum Wenchang Space Launch Viewing Center pentru a urmări lansările.

Într-un videoclip publicat online după incidentul de luni pot fi auzite exclamații de uimire în momentul în care racheta pare să se dezintegreze în aer, la scurt timp după ora 20:00.

La bord se afla satelitul Zhongxing-4B, cunoscut și sub denumirea ChinaSat-4B. Potrivit presei de stat chineze, acesta urma să furnizeze servicii de radio, televiziune și alte comunicații utilizatorilor din întreaga lume.

O altă lansare chineză, amânată

Eșecul Long March 7A a fost urmat de amânarea unei alte lansări importante. Potrivit publicației financiare Yicai, citând surse, lansarea rachetei Zhuque-3, programată pentru marți dimineață de la Centrul de Lansări Spațiale Jiuquan, a fost amânată.

Zhuque-3 este dezvoltată de compania privată chineză LandSpace și reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte ale Chinei pentru dezvoltarea unei rachete reutilizabile.

Racheta a efectuat primul său zbor în decembrie 2025, însă prima treaptă a luat foc înainte de a se prăbuși în apropierea zonei planificate pentru recuperare.

Luna trecută, China a reușit să recupereze prima treaptă a rachetei în cadrul unui test ulterior. Potrivit televiziunii de stat CCTV, boosterul a revenit pe o platformă plutitoare la aproximativ șase minute după separarea primei trepte de cea superioară.

Compania China Aerospace Science and Technology Corporation a descris atunci misiunea drept un „progres istoric” pentru tehnologia chineză a rachetelor reutilizabile și un pas important în dezvoltarea capacității țării de a avea acces la spațiu.

Spre deosebire de Zhuque-3, Long March 7A este o rachetă în trei trepte care nu a fost proiectată pentru reutilizare.

Racheta are o lungime de aproximativ 60 de metri, dispune de patru propulsoare auxiliare și poate transporta până la șapte tone de încărcătură pe orbita geostaționară de transfer (GTO), aflată la aproximativ 35.400 de kilometri deasupra suprafeței Pământului.

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