Zaharova atacă România după retragerea echipei Rusiei de la Cupa Mondială de gimnastică ritmică de la Cluj

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat sâmbătă România, după ce echipa de gimnastică ritmică a Rusiei a decis să nu mai participe la etapa FIG World Challenge Cup organizată la Cluj-Napoca. Moscova susține că sportivele nu au fost lăsate să concureze sub drapelul și imnul Federației Ruse și acuză autoritățile române de politizarea sportului.

Într-un comunicat, Zaharova afirmă că decizia ar contraveni hotărârilor recente ale Federației Internaționale de Gimnastică (FIG) și ale European Gymnastics privind eliminarea restricțiilor impuse sportivilor ruși.

„Singura reacție posibilă și firească din partea Rusiei a fost refuzul de a participa la competiție”, se arată în comunicat.

Oficialul rus îl acuză direct pe primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, că ar fi impus menținerea restricțiilor „sub pretextul declarațiilor de rutină privind combaterea statului agresor”.

„Nici organizatorii competiției, nici autoritățile nu au îndrăznit să i se opună acestui politician local”, mai afirmă purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

În continuare, Zaharova susține că „rusofobia cultivată în România” produce „efecte monstruoase”, afirmând că țara noastră nu este capabilă să asigure condiții egale pentru participanții la competiții internaționale și că ar trebui lipsită de dreptul de a găzdui astfel de evenimente.

La finalul declarației, Ministerul rus de Externe avertizează că „partea rusă nu va lăsa această situație fără consecințe”.

Decizia care a nemulțumit Moscova

Reacția Moscovei vine după ce, pe 24 iunie, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că, în cadrul Cupei Mondiale de gimnastică ritmică, sportivii ruși nu vor putea folosi drapelul și imnul Federației Ruse.

„Steagul și imnul Rusiei nu pot fi utilizate la Cluj-Napoca. Respectăm poziția României și a Uniunii Europene în acest domeniu”, a transmis edilul într-o postare pe Facebook.

Cupa Mondială Challenge de gimnastică ritmică se desfășoară în perioada 26-28 iunie la BTarena din Cluj-Napoca și reunește 58 de sportive la individual și 17 ansambluri din Europa, Asia, Australia, America de Nord, America de Sud și Africa. Competiția este considerată una dintre ultimele etape importante înaintea Campionatelor Mondiale.

Sportivii ruși au revenit treptat în unele competiții internaționale în ultimul an, însă participarea lor este în continuare condiționată de regulile stabilite de federațiile internaționale. În multe discipline, aceștia pot concura doar ca sportivi neutri, fără drapel, imn sau alte însemne naționale, ca urmare a sancțiunilor impuse după invazia Rusiei în Ucraina.