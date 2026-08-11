 Obiectul neașteptat pe care specialiștii recomandă să-l iei în avion. Ocupă puțin spațiu și poate reduce disconfortul în timpul zborului | adevarul.ro
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Obiectul neașteptat pe care specialiștii recomandă să-l iei în avion. Ocupă puțin spațiu și poate reduce disconfortul în timpul zborului

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Când își pregătesc bagajul pentru vacanță, cei mai mulți călători se asigură că nu uită pașaportul, încărcătorul sau produsele de igienă. Specialiștii recomandă și adăugarea unui obiect mai puțin obișnuit pe lista de lucruri necesare în timpul unei călătorii cu avionul: o minge de tenis.

FOTO: istock
FOTO: istock

Mingea de tenis poate fi folosită pentru a reduce senzația de rigiditate și disconfort care apare în timpul zborurilor lungi. În plus, este mică și ușoară și nu ocupă aproape deloc spațiu în bagaj. Potrivit specialiștilor în sănătate, aceasta poate fi folosită prin aplicarea unei presiuni ușoare și rostogolirea ei de-a lungul coapselor, picioarelor sau umerilor, notează Metro.

Tracy Hannigan, osteopat și terapeut specializat în somn, recomandă folosirea mingii de tenis împreună cu un prosop.

„Un sfat grozav este să găsești un prosop, să pui mingea în mijlocul lui și să-l rulezi ca pe un cârnat”, a explicat aceasta, în cadrul unui parteneriat cu compania de asigurări de călătorie InsureandGo.

Potrivit specialistului, această metodă face mingea mai ușor de poziționat și împiedică alunecarea ei atunci când este folosită pentru masaj.

„O minge de tenis este mică și ușoară și te poate ajuta să aplici o presiune calmantă asupra unor puncte la care altfel nu ai putea ajunge”, a mai spus Hannigan.

Cum poate fi folosită mingea de tenis în avion

Pe lângă utilizarea mingii pentru masaj, specialistul recomandă și întinderi regulate pentru reducerea rigidității în timpul călătoriilor lungi. Pentru zona laterală a gâtului, aceasta sugerează întoarcerea bărbiei spre axilă și aplicarea unei presiuni ușoare pentru întinderea părții opuse a gâtului.

Și partea inferioară a spatelui poate fi întinsă chiar de pe scaunul avionului. Pentru acest exercițiu, picioarele pot fi încrucișate, iar trunchiul aplecat înainte, ca și cum persoana ar încerca să ajungă cu cotul la piciorul încrucișat.

Trucul cu mingea de tenis a fost preluat și de pasionații de călătorii. Un utilizator al comunității r/TravelHacks a povestit că folosește mingea în zona lombară atunci când stă perioade lungi pe scaun. „Pune-o la baza coloanei vertebrale, în apropierea coccisului. Fac asta când conduc perioade lungi și mă ajută în cazul durerilor de spate”, a relatat acesta.

Trucul cu sticla de apă pentru camera de hotel

Mingea de tenis nu este singurul truc neobișnuit adoptat de călători. Esther Sturrus, angajată a companiei aeriene KLM și creatoare de conținut despre călătorii pe TikTok, a recomandat turiștilor să pună o sticlă de apă sub pat atunci când ajung într-o cameră de hotel.

Metoda este prezentată ca o modalitate de a verifica rapid dacă există cineva sub pat. Sturrus recomandă rostogolirea sticlei pe sub pat. Aceasta trebuie să iasă pe partea cealaltă. Dacă sticla nu iese, călătorii pot verifica mai atent spațiul de sub pat.

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