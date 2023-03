Boloș revine pe tema pensiilor speciale, după ce a sugerat că am putea renunța la reformă: Nimic mai fals

Ministrul Fondurilor Europene revine asupra declarațiilor referitoare la ratarea jalonului cu pensiile speciale și susține că a precizat clar că o asemenea posibilitate este „o decizie la nivelul Guvernului și la nivelul Coaliției”.

„S-a generat ieri știrea că aș sugera că suntem dispuși să ajungem la ratarea acestui jalon din PNRR. Nimic mai fals. Eu am spus cât se poate de clar: Este o decizie la nivelul Guvernului României și la nivelul Coaliției și este prematur să ne pronunțăm în acest sens”, susține Marcel Boloș, într-o postare pe Facebook.

Ministrul precizează că rolul său de coordonator al PNRR îl obligă să creeze „un cadru predictibil”: „Asta include să prezint clar ce avem de făcut pentru a primi bani de la Comisie: reforme”.

„Iar reforma pensiilor speciale trebuie să țină cont de două criterii fundamentale, cel de sustenabilitate şi cel de contributivitate. Așa scrie în PNRR și nu e loc de interpretări. Am repetat acest mesaj proactiv, să nu ne trezim că avem o revelație atunci când Bruxelles-ul ne va spune că suntem în pericol să pierdem banii pe care îi avem pentru investiții naționale”, a transmis Marcel Boloș.

Ministrul ar fi sugerat la finalul ședinței de Guvern de miercuri, 22 martie, că România ar putea renunța la reforma pensiilor speciale și a invocat alte țări care au renunțat la anumite reforme din PNRR, potrivit Digi24.

„Sunt țări precum Bulgaria, precum Lituania care au renunțat la mari reforme pentru că nu și-au asumat reformele. (...) Dacă vedem că anumite consecințe ale deciziilor nu sunt asumate sau reforma produce efecte nedorite care nu pot fi gestionate, am spus că deja sunt țări care au renunțat. Fiecare reformă trebuie să fie analizată cu plusurile și minusurile pe care le are. Dacă iei decizia radicală de reformare a sistemului de pensii speciale trebuie asumat și consecința aceasta a migrării forței de muncă sau a destabilizării acestor mari servicii publice de care România are nevoie”, a declarat ministrul, potrivit sursei citate.