PNL intenţionează să-și achite datoriile acumulate în campaniile electorale eşalonat,și să-și extindă baza politică prin fuziunea cu Forța Dreptei. Ilie Bolojan a anunțat și constituirea unor grupuri de lucru cu specialiști, pentru pregătirea programului politic pentru alegerile din 2028.

Ilie Bolojan declară nu PNL nu are nimic de ascuns în legătură cu datoriile pe care le are partidul. Foto: captură video Facebook/Ilie Bolojan

Liberalii au de plătit datorii provenite din campaniile electorale din 2020 și 2024, iar conducerea partidului a decis să le reeșaloneze și să facă publice informațiile despre cheltuieli.

În cadrul unei conferințe de presă organizate luni, 9 noiembrie, Ilie Bolojan a explicat faptul că o parte din restanțe provin din alegerile locale din 2020 și sunt înregistrate la patru filiale, în timp ce alte datorii au fost acumulate în 2024. Președintele PNL a precizat că partidul a luat deciziile necesare pentru eșalonarea și achitarea sumelor, fără să avanseze, deocamdată, un cuantum al acestora.

„PNL are datorii rămase atât din alegerile locale din 2020, de la patru filiale, cât și din 2024, pe care trebuie să le eșaloneze, să le achite, și, în acest sens, am luat deciziile corespunzătoare, iar în ceea ce privește transparența acestora, am mai explicat, le vom pune toate la dispoziția opiniei publice”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul liberal a insistat că partidul nu are motive să țină ascunse informațiile despre modul în care au fost folosiți banii, indiferent dacă provin din contribuțiile membrilor sau din surse publice.

„Nu avem nimic de ascuns și este normal să se știe cât se poate de clar cum au fost cheltuite toate sumele pe care le-am angajat, atât din donațiile membrilor noștri, cât și din surse publice”, a afirmat acesta.

Ilie Bolojan a declarat că nu poate comunica deocamdată valoarea exactă a datoriilor, întrucât aceasta depinde inclusiv de penalități și de negocierile care urmează să aibă loc, și că situația financiară ar urma să fie clarificată în perioada următoare.

Ce rol va avea Ludovic Orban după fuziune

Un alt subiect discutat de liberali este fuziunea cu Forța Dreptei, formațiunea condusă de Ludovic Orban. Biroul Politic Național al PNL a aprobat duminică acordul de principiu pentru începerea negocierilor, însă acestea vor putea demara după ce și Forța Dreptei va lua o decizie similară.

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Întrebat în legătură cu rolul pe care în va avea în viitor Ludovic Orban în noua construcție PNL, Ilie Bolojan a fost destul de evaziv, declarând că acesta ar urma să ocupe o poziție importantă de reprezentare în partidul rezultat din fuziune. El a menționat experiența și profilul politic al fostului președinte liberal, dar nu a precizat o funcție anume.

„La nivel național, consider că adunarea tuturor forțelor de centru-dreapta este un pas important și e mai puțin relevant ce funcție ocupă un lider sau altul, dar consider că domnul Ludovic Orban, cu experiența pe care o are, cu profilul pe care și l-a creat în acești ani, va avea cu siguranță o poziție de reprezentare importantă”, a declarat liderul PNL.

Fuziunea ar urma să aducă în PNL și membri ai Forței Dreptei care au activitate în administrația locală, iar în acest sens Ilie Bolojan a amintit că formațiunea lui Orban are consilieri locali și județeni în mai multe zone ale țării, inclusiv în Timiș și Vrancea, unde aceștia au un rol în activitatea administrației.

Integrarea lor ar urma să țină cont de situația politică din fiecare județ și de configurația consiliilor locale și județene.

Vă reamintim că Forța Dreptei nu a reușit să obțină la ultimele alegeri parlamentare un scor care să-i asigure intrarea în Parlament.

PNL se pregătește pentru alegerile din 2028

Dincolo de fuziune și de problemele financiare, Ilie Bolojan a anunțat că liberalii vor construi un pol de modernizare și vor pregăti un program politic pentru alegerile din 2028. Pentru elaborarea acestuia, partidul va înființa comisii de specialitate și grupuri de lucru în care vor fi cooptați atât membri PNL cu experiență, cât și experți independenți.

El a spus că noile structuri ar urma să fie organizate până săptămâna viitoare și a lansat un apel către specialiștii din afara partidului care pot contribui cu soluții.

„A doua decizie importantă ține de resursele umane, ține de soluțiile pe care le propunem, nu doar de soluții sectoriale, de soluții generale, de soluții pe fiecare domeniu și la problemele cu care se confruntă economia și România. În acest sens, lucrăm pentru a forma partea de program sectorial pe baza unor comisii de specialitate și a unor grupuri de lucru care vor fi formate în perioada următoare”, a explicat președintele PNL.

„În acest sens, până săptămâna viitoare vom constitui aceste formate, unde vor fi parte cei mai buni oameni pe care îi avem pe fiecare domeniu de activitate și, de asemenea, vom invita experți independenți și fac un apel către toți oamenii care stăpânesc un domeniu, care au soluții pentru problemele din acest domeniu să ni se alăture”, a transmis Ilie Bolojan.