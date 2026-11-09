Grindeanu ironizează „Polul Modernizării” anunțat de PNL. Ce spune despre revenirea lui Orban

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat inițiativa PNL de constituire a Polului Modernizării, subliniind că liberalii nu au reformat nimic cât timp au fost la guvernare. De asemenea, a ironizat și revenirea fostului președinte PNL Ludovic Orban, declarându-se curios cum se face modernizarea cu „dinozauri”.

Sorin Grindeanu, președintele PSD Foto: Mediafax

Sorin Grindeanu a ironizat demararea formării Polului Modernizării, atacând Partidul Național Liberal pentru măsurile luate în timpul guvernării conduse de Ilie Bolojan.

„Am văzut că apare nu știu ce Pol de Modernizare. Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns. N-au reformat și n-au modernizat nimic cât au fost la putere, o fac acum din opoziție. Doar au tăiat de la oameni și firmele românești. Să susțină mai bine reforma administrativă și comasarea agențiilor propuse de PSD. Astea sunt reforme reale”, a transmis liderul social-democrat, în ședința de luni a Biroului Permanent Național, potrivit Mediafax.

Ludovic Orban, „un dinozaur”

Acesta a criticat și revenirea în PNL a fostului președinte de partid și premier, Ludovic Orban, numindu-l, un „dinozaur”.

„Și apoi sunt foarte curios cum va arăta modernizarea făcută cu dinozauri precum Orban!”, a mai spus președintele PSD.

Reacția acestuia vine după ce Biroul Politic Național al PNL a decis duminică începerea demersurilor pentru constituirea Polului Modernizării prin deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei și constituirea unor comisii de specialitate care să elaboreze propuneri liberale în domenii strategice.

Biroul Politic Național al PNL a aprobat în unanimitate demararea demersurilor pentru constituirea Polului Modernizării, potrivit surselor Adevărul.

Primul pas este deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei de către PNL. Discuțiile privind această fuziune reprezintă astfel prima etapă a demersului aprobat de conducerea liberală.