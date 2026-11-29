Radu Miruță cere publicarea unui raport clar, complet și documentat privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, despre care spune că a adâncit diviziunile din societatea românească. Parlamentarul compară România cu o familie măcinată de certuri din cauza diferențelor de opinii politice și avertizează că lipsa unor explicații oficiale alimentează neîncrederea și împiedică depășirea conflictelor.

Deputatul Radu Miruță Foto: Facebook

Într-un mesaj publicat pe Facebook, cu câteva zile înainte de Ziua Națională, deputatul USR Radu Miruță descrie tensiunile dintre români printr-o comparație cu situațiile în care membrii aceleiași familii ajung să evite discuțiile politice sau chiar să se dușmănească din cauza convingerilor diferite.

„România de astăzi seamănă cu o familie veșnic tensionată. O familie în care unchiul se înjură cu nepoții, mama evită discuțiile despre politică cu propriii copii de teamă să nu strice masa de Crăciun, mătușa excentrică, odinioară simpatică, a devenit imposibil de suportat, iar vărul care a citit trei lucruri pe Internet nu mai poate fi oprit nici de argumente, nici de bun-simț. Nu mai știm să ne contrazicem fără să ne urâm. Nu mai știm să avem opinii diferite fără să ne considerăm dușmani”, a transmis parlamentarul.

Radu Miruță cere un raport complet despre anularea alegerilor

În opinia deputatului USR, una dintre măsurile necesare pentru depășirea acestei stări de tensiune este prezentarea unui raport complet și asumat public privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Tocmai de aceea, România are nevoie de un raport clar, complet, documentat și asumat public despre anularea alegerilor. Fără ambiguități, fără jumătăți de adevăr, fără explicații care nasc alte întrebări”, a transmis Radu Miruță.

Deputatul admite că publicarea raportului nu va pune capăt diferențelor de opinii, însă susține că ar putea oferi un punct de plecare comun, bazat pe fapte, pentru depășirea conflictelor.

„Va aduce acest raport liniștea la masa de Crăciun? Probabil că nu. Vom continua, poate, să fim în tabere diferite. Dar măcar vom avea un punct comun de plecare: faptele. Vom putea începe să închidem o rană, în loc să o lăsăm să sângereze la nesfârșit”, a scris parlamentarul.

Radu Miruță spune că nu a fost citat în dosare penale legate de SAFE și Rheinmetall: „Nu am nicio emoție. Zâmbetul PSD s-a transformat în niște condiții foarte stricte”

El compară lipsa clarificărilor cu alte momente controversate din istoria recentă a României, precum Revoluția din 1989, mineriadele și protestul din 10 august, despre care afirmă că au lăsat în urmă prea multe întrebări fără răspuns.

„O democrație nu se poate construi la nesfârșit peste adevăruri îngropate. Așa cum statul român s-a grăbit să toarne asfalt peste craterul exploziei de la Mihăilești ne grăbim mereu să acoperim rănile trecutului, confundând dispariția lor din peisaj cu vindecarea. Dar adevărul nu dispare sub asfalt. Iar tăcerea nu vindecă. Tăcerea adâncește neîncrederea”, a mai scris Radu Miruță.

Critici la adresa lui Sorin Grindeanu privind datele economice

În aceeași postare, deputatul USR îl critică pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru modul în care interpretează cifrele prezentate de Ministerul Finanțelor.

Miruță susține că declarațiile politice nu pot schimba realitatea economică și că rezultatele bugetare mai bune decât în anii precedenți se datorează în primul rând eforturilor făcute de cetățeni.

„Poți contorsiona cifrele în discursuri, poți pune o orchestră întreagă de trompete să cânte o altă realitate, dar nu așa crește nivelul de trai al românilor. Realitatea economică nu se schimbă în funcție de volumul propagandei”, a afirmat acesta.

Parlamentarul le-a mulțumit românilor pentru eforturile făcute pentru redresarea bugetului și a susținut că PSD s-a opus în coaliție măsurilor de reducere a cheltuielilor.

„E un mulțumesc sincer și nu un atac politic, ci doar realitate factuală”, a precizat deputatul.

La finalul mesajului, Radu Miruță face referire la apropierea zilei de 1 Decembrie și critică patriotismul manifestat doar prin discursuri și declarații festive. În opinia sa, dragostea față de țară trebuie demonstrată prin responsabilitatea de zi cu zi.

„Dar patriotismul nu se măsoară în declarațiile pe care le facem de 1 Decembrie, ci în responsabilitatea cu care ne purtăm față de această țară în celelalte 364 de zile ale anului. România nu are nevoie să fie iubită festiv și dezamăgită sistematic. Are nevoie de adevăr. Și îl merită”, a încheiat Miruță.