 Finanțarea de la buget a stadioanelor din Brașov, Timișoara, Oradea și Slatina, amânată până în 2028 | adevarul.ro
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Finanțarea de la buget a stadioanelor din Brașov, Timișoara, Oradea și Slatina, amânată până în 2028

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Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, vineri, că finanțarea de la bugetul de stat pentru cele patru stadioane aprobate în 2024 va fi amânată până în 2028.

Machetă stadion Timișoara
Macheta noului stadion din Timișoara FOTO: Primăria Timișoara

Cseke a spus, la Antena 3 CNN, că Guvernul a decis ca, în perioada următoare, investițiile să fie susținute de autoritățile locale prin cofinanțarea de 25%.

Precizările sale vin în contextul în care Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, 1 miliard de lei pentru construirea și modernizarea a patru stadioane din municipiile Brașov, Timișoara, Oradea și Slatina.

Întrebat dacă Guvernul Bolojan alocă bani pentru stadioane în condițiile în care există și alte priorități, precum spitalele, Cseke Attila a susținut necesitatea dezvoltării infrastructurii sportive din România, scrie Mediafax.

Eu susțin necesitatea dezvoltării infrastructurii sportive din România”, a afirmat ministrul, amintind că în ultimii doi ani au fost construite și predate autorităților locale trei săli polivalente, la Tulcea, Pitești și Oradea.

Cele patru stadioane au fost aprobate în 2024 prin HG

Cseke Attila a precizat că cele patru stadioane au fost aprobate prin hotărâri de Guvern în 2024, iar procedurile de achiziție publică s-au derulat începând din același an. În 2025, modalitatea de finanțare a fost modificată, autoritățile locale fiind obligate să asigure o cofinanțare de 25%.

„Practic este vorba despre o prorogare a finanțării statului român în aceste stadioane de la 2027 la 2028”, a explicat ministrul.

Potrivit lui Cseke Attila, licitațiile pentru cele patru proiecte au avut o valoare totală de 1,42 miliarde de lei, sub suma de 1,8 miliarde de lei prevăzută inițial în bugetul de stat.

Din totalul de 1,42 miliarde de lei, aproximativ 1,1 miliarde de lei ar urma să reprezinte partea finanțată de la bugetul de stat, însă această finanțare va începe abia din 2028.

Ministrul Dezvoltării a subliniat că amânarea cu un an a finanțării de la bugetul de stat a fost propusă în contextul actual, dar a apărat în continuare necesitatea investițiilor în infrastructura sportivă.

Eu cred că în continuare aceste infrastructuri sportive sunt necesare”, a mai declarat Cseke Attila.

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