Mugur Isărescu, pesimist în privința cursului valutar. „Euro sub 5 lei? Categoric nu”

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a prezentat vineri, 14 noiembrie, Raportul trimestrial asupra inflației, în cadrul căruia a făcut precizări cu privire la cursul valutar.

Mugur Isărescu a explicat, vineri, că nu există nicio șansă ca euro să scadă sub 5 lei prea curând.

Întrebat dacă euro ar putea coborî sub 5 lei, Isărescu a început să râdă înainte de a răspunde ferm: „Categoric nu.”

„Euro nu va putea scădea sub 5 lei. Din vară aproape că nu am mai intervenit, ca să păstrăm această stabilitate. Ne arată că piața monetară internă, piețele valutare, sunt mulțumite de cursul de schimb, de dobânzi, de mișcările de capitaluri, în interiorul și în afara Uniunii Europene. Nu avem de ce să tulburăm piața”, a mai adăugat el.

Este o perioadă de relativă stabilitate a cursului, determinată de intrările de capital și de fonduri europene, a mai explicat guvernatorul BNR. Iar asta arată că piețele- cea monetară internă și cea valutară externă- sunt mulțumite cu actuala combinație dintre nivelul ratei dobânzii la lei, nivelul cursului de schimb, mișcările de capitaluri în și afara Uniunii Europene. „N-avem de ce să tulburăm piața!”, spune Isărescu.

Potrivit cursului BNR, euro a continuat să se aprecieze ușor în 14 noiembrie 2025, urcând la 5,0847 lei, cu +0,0008 lei față de ziua precedentă, în timp ce dolarul american a coborât la 4,3768 lei.

Potrivit specialiștilor, pentru scăderea euro, ar fi nevoie ca inflația României să fie semnificativ mai mică decât în zona euro, ceea ce ar putea întări leul.

În realitate, România are constant inflație mai mare decât zona euro.